Call of Duty: Black Ops 6, data di uscita e tutte le novità

La Xbox Games Showcase è appena terminata e ci ha regalato parecchio hype per diverse IP, partendo proprio con quella di Call of Duty: Black Ops 6. Andiamo a scoprire insieme le novità!

Per tutti i giocatori di ogni piattaforma, il titolo sarà giocabile a partire dal 25 ottobre 2024. Inoltre, per la prima volta nella storia del brand, a seguito della recente acquisizione da parte di Microsoft di Activision Blizzard, un titolo del franchise di Call of Duty sarà disponibile dal day one all'interno di Xbox Game Pass!

Call of Duty: Black Ops 6 è sviluppato da Treyarch and Raven, che promettono di offrire qualcosa mai visto prima. A fine showcase, ci hanno presentato 25 minuti di gameplay della storia e degli attesissimi multiplayer e modalità zombie.

Campagna

Microsoft ci ha offerto un primo sguardo alla campagna del titolo, ambientata negli anni '90 dopo la fine della guerra fredda, dove la verità non è quella che sembra... I giocatori sono guidati verso una cospirazione, dove una forza oscura si è infiltrata nei livelli più alti del governo americano, marchiando ogni opponente come traditore. Il nostro obiettivo sarà dunque quello di sfruttare le tenebre per sventare questa tirannia. Il team di sviluppo promette missioni entusiasmanti e divertenti, nonché nuovi personaggi carismatici.

Per la prima volta, è possibile avere conversazioni con gli NPC con lo scopo di manipolare la strada del giocatore verso esperienze diverse, migliorando drasticamente la variabile rigiocabilità. Come in Call of Duty: Cold War, anche in Black Ops 6 sarà presente la safehouse, una campaign hub dove il giocatore potrà scegliere le missioni e scoprire la lore del gioco. Come località è stata scelta un'intrigante villa abbandonata ai bordi di una scogliera sull'oceano.

L'attenzione verso la campagna si era persa negli ultimi anni nel brand di Call of Duty, e avere questa ritrovata dedizione del team sviluppo verso questa modalità di gioco farà sicuramente piacere ai giocatori, soprattutto a quelli vecchia scuola.

Multiplayer e nuove features di Call of Duty: Black Ops 6

Una delle più importanti innovazioni di questo titolo risiede nel movement: il team di sviluppo ha voluto implementare un sistema di movimento molto naturale ed intelligente, che riesce ad adattare in maniera fluida l'input del giocatore e l'ostacolo che il modello supera. Si ha ora la possibilità di sparare durante i tuffi, in tutte le direzioni. Inoltre, è stata implementata la corsa laterale, creando nuovi metodi per rendere il gameplay più dinamico e diminuire il rischio nel peeking degli angoli. Anche il gunplay sembra molto fluido e dinamico, ma per capire meglio questo punto dovremo aspettare la beta, in modo da approcciare direttamente al feeling delle armi.

Per la prima volta nella storia del franchise, è possibile personalizzare drasticamente l'HUD, permettendo al giocatore di avere a schermo ciò che desidera, dalla mini-mappa al widget delle munizioni alle notifiche in-game. L'obiettivo degli sviluppatori, tramite l'HUD, è quello di dare importanza al giocatore, ma anche farli sentire connessi col mondo di gioco.

Per quanto riguardo la progression, torna finalmente l'attesissimo sistema di Prestigio! Gli sviluppatori promettono di aver preso il meglio del meglio dai vecchi sistemi di prestigio degli altri titoli del brand, offrendo però più ricompense rispetto a quelle a cui eravamo abituati. I giocatori che raggiungono il livello massimo avranno la scelta di salire di prestigio, cominciando una nuova fresh-run e re-locked gear e proseguendo con un nuovo percorso di leveling. Vi sono in totale 10 livelli di prestigio, e una volta raggiunto il Master Prestige, il giocatore avrà la possibilità di fare grinding per altri 1000 livelli, offrendo una ricompensa esclusiva a quei giocatori abbastanza coraggiosi da raggiungere questo incredibile traguardo.

Al lancio ci saranno 3 stili di gioco per quanto riguarda il multiplayer:

Enforcers : perfetto per quei giocatori che scelgono uno stile molto frenetico.

: perfetto per quei giocatori che scelgono uno stile molto frenetico. Recon : punta molto sugli strumenti.

: punta molto sugli strumenti. Strategist: idoneo a quei giocatori che preferiscono un playstyle lento.

Inoltre, al lancio saranno disponibile 16 nuove mappe, di cui dodici 6v6 e quattro mappe Strike, che possono essere giocate sia 6v6 che 2v2

Zombie