Camsgo: Una Piattaforma Di Condivisione Streaming Economica

Si sa, il proliferare di tantissimi servizi streaming differenti ha messo a dura prova le finanza di tutti. È per questo, che molti, si sono attrezzati per trovare metodi di condivisione di account con amici e parenti.

CamsGo.com, si propone proprio d’intercettare questa domanda, e offrire un servizio che permetta questa conveniente pratica in maniera strutturata e accessibile.



Potendo vantare già di un alto numero di utenti soddisfatti, CamsGo propone abbonamenti condivisi dei più noti – e non solo – servizi di streaming a prezzi competitivi e accessibili. Citiamo a titolo d’esempio l’abbonamento Netflix a 3.67 euro, o quello Disney Plus a 2.08 euro.



Sono presenti anche abbonamenti a Crunchyroll, specializzato nell’animazione giapponese, che può vantare i diritti dell’Attacco dei Giganti, o DAZN per gli appassionati di sport.

Non solo la qualità delle transazioni è certificata, garantendo trasparenza nell’acquisto, ma offre anche una garanzia di rimborso, assistenza sul prodotto e assistenza post-vendita.



Abbonarsi risulta estremamente semplice. È sufficiente creare un account, e scegliere il pacchetto desiderato, aiutati da un sito graficamente semplice, diretto e ordinato.

Inoltre, CamsGo garantisce l’utilizzo dell’account in caso di un cambio password indesiderato, e mette a disposizione un efficiente sistema di segnalazioni d’usi illeciti o impropri.



Qualora foste interessati, CamsGo mette a disposizione una conveniente offerta. Utilizzando infatti il codice promozionale “HMB4F”, si potrà usufruire dei uno sconto per l’account premium di Netflix del 5% e del 2% per quello Disney Plus.