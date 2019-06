Tantissimi Film, le piattaforme dove guardarli in 4K e in HD

Negli anni il mondo cinematografico si è espanso sempre di più producendo tantissimi film di anno in anno, con l’evoluzione della tecnologia siamo passati dalla semplice alta definizione al 4K, ma per godersi a pieno questi prodotti c’è bisogno di acquistare DVD e Blu-Ray, oppure avere in casa o nel proprio smartphone una buona connessione per poter accedere ai siti di streaming di film. Per citarne alcuni, vi consigliamo Netflix, Amazon Prime Video, Chili, Youtube e la novità che è stata presentata in queste settimane Apple TV.

Queste piattaforme di streaming ogni mese aggiornano il loro catalogo con tantissimi film da poter guardare nella migliore definizione possibile. In alcuni è possibile fare un abbonamento mensile per poter accedere alla piattaforma, in altri e possibile noleggiare il singolo film, ma li confronteremo e studieremo nel dettaglio più avanti nell’articolo.

Una realtà che si sta diffondendo, purtroppo, sono i siti illegali nel quale è possibile trovare e guardare tantissimi film gratis. Ma sconsigliamo di accedere in questi siti in quanto per primo potete incorrere a virus che possono infettare il vostro computer e per secondo violate i diritti d’autore. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo articoli, per indirizzarvi verso la piattaforma migliore per le vostre esigenze al miglior rapporto qualità/prezzo.

Netflix:

Netflix è forse la piattaforma più famosa al mondo, anche grazie ai tantissimi film che è possibile guardare, hanno uno studio cinematografico di loro proprietà che produce film, ma anche serie tv che è possibile guardare in esclusiva su questa piattaforma. Infatti oltre ai film è possibile guardare tantissime serie tv di interesse mondiale in grado di ricoprire la maggior parte, o anche totale, dei gusti degli spettatori.

Il prezzo mensile varia a seconda del piano scelto e da quale qualità si vuole vedere. Esistono anche piani agevolati per gli studenti e per le famiglie.

Amazon Prime Video:

Amazon Prime Video è una piattaforma di streaming sviluppata e prodotta da Amazon, il colosso mondiale e-commerce. Al suo interno è possibile trovare e guardare tantissimi film e serie tv, con contenuti originali ed esclusivi. Il funzionamento è simile a quello di Netflix, infatti questa piattaforma è nata proprio per contrastare l’avanzamento di quest’ultima.

Per poter accedere a questa piattaforma bisogna avere un’abbonamento Amazon Prime, che ha un costo mensile o annuale se si vuole risparmiare qualcosa. Oltre a poter accedere ad Amazon Prime Video, con l’abbonamento Amazon Prime è possibile ottenere molteplici vantaggi nell’e-commerce Amazon, tra cui le spedizioni veloci gratuite e la possibilità di acquistare prodotti con sconti in esclusiva. Inoltre è possibile ascoltare tutta la musica che vuoi su Amazon Music e se colleghi il tuo account a Twitch è possibile ottenere vantaggi e contenuti esclusivi per i tuoi videogiochi.

Chili:

Chili è una piattaforma che a differenze delle altre contiene solo film, ma quello che la distingue delle altre è la possibilità di vedere la maggior parte dei film usciti al cinema negli ultimi mesi, in full hd e in 4K. Inoltre è possibile decidere di noleggiare il singolo film invece di dover sottoscrivere un’abbonamento mensile o annuale.

Youtube:

In Youtube non ci sono abbonamenti mensili per i film, ma è possibile noleggiare o acquistare i singoli film. Youtube è un social network di proprietà di Google che ha miliardi di contenuti video, la maggior parte gratuiti che è possibile guardare comodamente da qualsiasi piattaforma.

Apple TV+:

La novità presentata dall’azienda Apple è Apple TV+, un servizio streaming simile a Amazon Video e Netflix che vuole contrastare la concorrenza con canali in diretta, film e serie tv originali e in esclusiva.

La piattaforma dovrebbe essere lanciata entro in 2019, e se ne sapremo di più ve lo faremo sicuramente sapere. Quindi rimanete sintonizzati

Queste sono le piattaforme da noi consigliate per guardare le vostre serie tv preferite e con un catalogo di tantissimi film da vedere. Se siete a conoscenza di altri siti o piattaforme dove poter guardare film o serie tv, scriveteci un messaggio qui sotto.

