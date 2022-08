Deadrop: Mostrato il gameplay del nuovo FPS dello streamer Dr Disrepect

Il famoso streamer e youtuber americano Herschel “Guy” Beahm IV, conosciuto in rete come Dr Disrepect, ha rilasciato un video gameplay del nuovo sparatutto a estrazione verticale chiamato ”Deadrop”. Il titolo, sviluppato dalla software house dello streamer ”Midnight Society”, è attualmente in fase di sviluppo.

Here's another gameplay clip in a different firing range. #DEADROP pic.twitter.com/odT5QHYtFp — Okami Games (@Okami13_) July 30, 2022

A far parte del team di sviluppo troviamo dei grandi nomi, tra cui Darren Bacon (Halo Infinite, Halo 5, Destiny), Jim Gray (Call of Duty: Advanced Warfare, Star Wars 1313), Alex Fennell (Halo Infinite, The Elder Scrolls: Online) e molti altri veterani del settore.

Dr Disrepect era già noto per aver contribuito allo sviluppo di varie mappe multiplayer per Call of Duty: Advanced Warfare, lavorando come Community Manager e Level Designer di Sledgehammer Games. Nonostante ciò, lo streamer aveva deciso di lasciare lo studio per volersi dedicare agli sparatutto in prima persona, vista la mancanza di iniziativa e della poca qualità che le altre software house ne riservavano.

Proprio per questo, nel dicembre del 2021 Dr Disrepect è diventato il co-fondatore di Midnight Society. Nel sito dello studio viene affermato quanto segue:

“Siamo un nuovo tipo di studio di giochi tripla A, con un modello editoriale in divenire da oltre un decennio. Ci definiamo un gruppo di ambiziosi veterani dell’industria dei giochi che vedono un futuro in cui gli sviluppatori non creano più esperienze vuote, e i giocatori condividono il successo di un titolo.”

Lo studio afferma che Deadrop, sviluppato con Unreal Engine 5, sarà un’esperienza multiplayer PVP totalmente nuova. Il titolo non ha ancora una data d’uscita, ma tramite il Founders Access Pass del sito sarà reso disponibile sin dalle prime iterazioni alla ”Day Zero Community” e ai principali creators.