Diabolik: dove è stato girato il film dei Manetti? (e altre curiosità)

L'opera dei Manetti Bros. , tra pregi e difetti, è riuscita ad incanalare verso il grande schermo diverse peculiarità del fumetto , andando incontro ai lettori più incalliti ed affezionati, ma senza dimenticare le nuove generazioni che, magari per la prima volta, si avvicinano al personaggio. Difatti, Diabolik è fruibile senza problemi anche da chi non ha mai letto una sua controparte cartacea .

Siamo negli anni '60 a Clerville e Diabolik , un implacabile ladro dalla misteriosa identità, ha beffato ancora una volta la polizia. A smuovere gli equilibri della città arriva Lady Kant , un'elegante ereditiera che porta con sé un celebre diamante rosa . Neanche a dirlo, questo particolare gioiello attira immediatamente l'attenzione di Diabolik , il quale dovrà però superare uno scoglio ancora più pericoloso della polizia stessa: il fascino irresistibile della donna . L'acerrimo nemico di Diabolik, l'ispettore Ginko , vede in Lady Kant l'occasione per catturare una volta per tutte il ladro, che sia questa la mossa giusta?

Ad interpretare Diabolik c'è, per la prima ed ultima volta, l'attore Luca Marinelli, sostituito nei sequel da Giacomo Gianniotti. Nei panni invece di Lady Kant e Ginko ci sono rispettivamente Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Non tutti sanno però che appare, seppur in una parte secondaria, Mario Gomboli, caporedattore per il fumetto di Diabolik, che interpreta il giudice nella sequenza del processo.