Disney +: 5 titoli per un Halloween da brivido!

Disney + sfoggia il suo lato spaventoso!

Ah, il mondo Disney +! Chi non ha mai sognato ad occhi aperti davanti ai grandi classici?

In occasione di Halloween, la piattaforma della fabbrica dei sogni si trasforma in un antro pauroso con una collezione pensata e creata apposta per l’occasione.

Andiamo a scoprire quali film gustarci per la notte più spaventosa dell’anno!

Disponibile su Disney + nella collezione Halloween.

Maleficent (1 e 2)

Meraviglioso film uscito nelle sale nel 2014 e diretto da Robert Stromberg, Maleficent è uno dei film di punta di Disney +.

La trama riprende la storia della Bella Addormentata che tutti conosciamo, ma con una differenza: questa volta, vivremo il tutto attraverso gli occhi della “cattiva“.

La splendida Angelina Jolie interpreta magistralmente una giovane Malefica innamorata in cerca di vendetta verso l’uomo che l’ha illusa e poi tradita, Re Stefano.

La Jolie è talmente convincente nel suo ruolo che, per la breve scena in cui Malefica incontra la piccola Aurora di 5 anni, hanno dovuto necessariamente far interpretare la principessina alla figlia della Jolie, essendo l’unica bambina presente sul set a non esser spaventata dal costume.

Se cercate un film con un’aura gotica e che vi farà scendere qualche lacrima, Maleficent fa proprio al caso vostro!

Nightmare Before Christmas

Abbiamo già trattato questo splendido film, ma Disney + punta molto su questo titolo di Tim Burton per la notte di Halloween. Un omaggio alla festa pagana e a Natale, adatto ad entrambe le occasioni.

Girato completamente in stop-motion, questa perla del 1993 non smette di far sognare grandi e piccoli, portando lo spettatore in un mondo totalmente visionario dove le feste diventano città a tema.

La storia parla di Jack Skeletron, Re Delle Zucche della Città di Halloween, che decide di aiutare Babbo Natale a consegnare i regali natalizi a tutti i bambini del mondo, andando incontro a catastrofiche realtà .

Un film perfetto da vedere (e cantare) con tutta la famiglia.

La Casa Dei Fantasmi

Un film Disney storico con un Eddie Murphy nel pieno degli anni, La Casa Dei Fantasmi, del 2003, potrebbe essere la scelta adatta ad una serata spaventosamente divertente!

Questa commedia ispirata all’attrazione The Haunted Mansion (presente in tutti i parchi divertimento Disney) è entrata di diritto nei classici più amati, complice la frizzante comicità di Eddie Murphy e la storia adatta a tutte le famiglie.

La trama è tanto semplice quanto bella: una famiglia si ritrova intrappolata in una sinistra magione popolata da fantasmi e preda di un maleficio.

Starà all’arguzia dei protagonisti e all’amore che lega i componenti della famiglia rompere la maledizione.

Piccola curiosità : a fronte di un budget ridotto (90 milioni di dollari) la pellicola ne incassò, inaspettatamente, 180 in tutto il mondo.

Hocus Pocus

Hocus Pocus è probabilmente uno dei film più amati della Disney, e non fatichiamo a capirne il perchè.

Uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega, il film ha catturato subito l’attenzione di grandi e piccini e le tre sorelle Sanderson diventano quasi immediatamente il simbolo di una Disney stregata.

Winifred, Mary e Sarah sono tre streghe che succhiano la linfa vitale dei bambini per rimanere giovani per sempre, fin quando non vengono scoperte e, di conseguenza, giustiziate.

Quando però in una notte di Halloween di trent’anni dopo vengono risvegliate da un gruppo di amici, iniziano ad innescarsi una serie di eventi che non potranno che farvi venire il mal di pancia dal ridere.

La commedia gotica con le buffe e spaventose streghe punta l’attenzione su quanto la forza dell’amicizia e la collaborazione possano essere le armi vincenti contro qualsiasi maleficio.

Frankenweenie

Diretto nel 2012 sempre dal regista dell’ “Horror Disneyano” Tim Burton, Frankenweenie è un film d’animazione che ricalca le orme del precedente Nightmare Before Christmas e che si fa spazio in un catalogo Disney + che, inaspettatamente, ha tanto ha da spartire con pellicole del calibro di Red E Toby.

L’amicizia e l’amore sono le colonne portanti di una storia tanto delicata quanto raccapricciante, e poco importa se l’oggetto del nostro affetto è un cane zombie o se l’hobby principale del protagonista è quello dello scienziato pazzo.

Perfetto per passare una serata abbracciati alla vostra famiglia e al vostro amico a quattro zampe. Vivo.

Non dimenticate poi le divertentissime puntate dei Simpson de “La Paura fa Novanta”.

