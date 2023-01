Come gestire il tuo personal branding sui social network

Il personal branding è l’arte di costruire e promuovere la tua immagine professionale attraverso i social network.

Per farlo nel modo migliore dovrai attuare le seguenti azioni:

identifica i tuoi obiettivi professionali

scegli i social network giusti per il tuo personal brand

crea un’immagine coerente su tutti i tuoi profili social

crea contenuti di valore per il tuo pubblico

interagisci con gli altri utenti e costruisci relazioni

monitora e misura i tuoi progressi

aggiorna e adatta il tuo personal branding in base alle tue esigenze e obiettivi

In questo articolo andremo ad approfondire ognuno di questi punti, che ti permetterà di costruire la tua strategia per la creazione e la gestione del tuo personal branding.

Identifica i tuoi obiettivi professionali

Per sviluppare il tuo personal branding, è importante iniziare identificando i tuoi obiettivi professionali. Ciò significa chiarire cosa vuoi ottenere attraverso la tua presenza online. Ad esempio, potresti voler:

aumentare la tua visibilità e riconoscibilità nel tuo settore

costruire una rete di contatti professionale

trovare nuove opportunità di lavoro o di carriera

essere considerato un esperto o un leader nel tuo campo

creare una community di persone interessate al tuo lavoro o alle tue idee

Inoltre, è importante tenere in mente che i tuoi obiettivi possono cambiare con il tempo e dovresti essere pronto ad adattare il tuo personal branding di conseguenza.

Scegli i social network giusti per il tuo personal brand

Ci sono molti social network disponibili, quindi è importante concentrarsi solo su quelli che sono più adatti al tuo settore e agli obiettivi che vuoi raggiungere.

Ecco alcuni esempi dei social network più comuni e dei settori in cui possono essere particolarmente utili:

LinkedIn: è il social network professionale per eccellenza e può essere utile per costruire una rete di contatti, trovare nuove opportunità di lavoro e condividere il tuo lavoro e le tue idee con un pubblico interessato.

Twitter: è utile per costruire relazioni, interagire con i leader del settore e condividere notizie e aggiornamenti su ciò che accade nel tuo settore

Instagram: è utile per mostrare il lato umano della tua personalità e del tuo lavoro, in particolare per i settori creativi o dove l’immagine è importante

YouTube: è utile per condividere video e tutorial

TikTok: può essere utilizzato per creare contenuti brevi e divertenti per raggiungere un pubblico più giovane o per attirare l’attenzione in settori come la moda o la cultura pop

Il tuo obiettivo principale deve essere quello di scegliere i canali che ti permetteranno di raggiungere i tuoi obiettivi professionali, e che saranno adatti al tuo target di pubblico.

Crea un’immagine coerente su tutti i tuoi profili social

Ciò significa che dovresti utilizzare lo stesso nome utente, immagine del profilo e descrizione su ogni social network.

Inoltre, il contenuto che pubblichi sui diversi canali dovrebbe essere coerente con la tua immagine e il tuo messaggio. Ad esempio, se il tuo obiettivo è quello di essere visto come un esperto del settore, dovresti condividere contenuti informativi e di valore sui tuoi canali.

Se hai l’obiettivo di mostrare il lato umano della tua personalità, potresti condividere contenuti personali e di lifestyle.

L’uso di un’immagine coerente su tutti i tuoi profili ti aiuterà a creare un’identità riconoscibile e a costruire una relazione più forte con i tuoi follower.

Inoltre, l’uso di loghi o foto professionali, aiuta a creare un’immagine più professionale e fare una migliore impressione verso il tuo pubblico.

Ricorda di mantenere sempre questa immagine coerente nel tempo, in quanto cambiare continuamente potrebbe creare confusione.

Crea contenuti di valore per il tuo pubblico

I contenuti di valore sono quelli che offrono informazioni utili, intrattenimento o ispirazione ai tuoi follower.

Ecco alcuni esempi di come puoi creare contenuti di valore per il tuo pubblico:

condividi informazioni esclusive o anteprime su ciò che stai lavorando

crea tutorial o guide per aiutare le persone a migliorare nel tuo campo

condividi notizie o aggiornamenti su ciò che accade nel tuo settore

condividi citazioni o riflessioni per ispirare i tuoi follower

rispondi alle domande dei tuoi follower e offri consigli

condividi foto o video che mostrino il lato umano del tuo lavoro o della tua personalità

Creare contenuti di valore ti aiuterà a creare un pubblico fedele, che sarà interessato a ciò che fai e a ciò che hai da dire. Inoltre, questo può aumentare la tua reputazione come esperto del settore e quindi portare più opportunità lavorative o di carriera.

E’ importante scegliere il momento giusto per postare considerando il tuo target di pubblico, perché è più probabile che il contenuto venga visto e si crei interazione in base a quando questo viene condiviso.

Interagisci con gli altri utenti e costruisci relazioni

Un elemento importante per sviluppare il tuo personal branding sui social network è quello di interagire con gli altri utenti e costruire relazioni.

Interagire con gli altri utenti ti aiuterà a:

costruire una comunità attorno al tuo personal branding

ricevere feedback e consigli sui tuoi contenuti

conoscere meglio il tuo pubblico e le sue esigenze

costruire relazioni professionali che possono portare a opportunità di lavoro

ampliare la tua rete di contatti e conoscere altre persone del tuo settore.

Vediamo alcuni modi in cui puoi interagire con gli altri utenti sui social network:

rispondi alle domande e ai commenti dei tuoi follower

condividi e commenta i contenuti degli altri utenti

partecipa a gruppi o community online pertinenti per il tuo settore

utilizza le menzioni e le etichette per coinvolgere gli altri utenti

utilizza le funzionalità di messaggistica per costruire relazioni private con gli utenti.

Interagire con gli altri utenti e costruire relazioni ti aiuterà a creare una comunità attorno al tuo personal branding e a costruire una base di follower fedeli.

Monitora e misura i tuoi progressi

E’ molto importante monitorare e misurare i tuoi progressi per capire se stai raggiungendo i tuoi obiettivi professionali.

Ecco alcuni elementi che possono aiutarti a monitorare i progressi del tuo personal branding:

numero di follower: questo dato ti fornirà una misura di quante persone stanno seguendo il tuo personal branding

engagement: ciò ti permetterà di capire quanto i tuoi follower interagiscono con i tuoi contenuti, attraverso azioni come like, commenti, condivisioni.

portata: misura utile per conoscere quante persone vedono i tuoi contenuti

tasso di conversione: è l’indicatore di quante azioni desiderate (ad esempio una visita al tuo sito web, l’invio di un messaggio privato, l’iscrizione ad una newsletter) vengono intraprese dalle persone che visitano i tuoi profili

analytics: la maggior parte dei social network offre una dashboard di analisi, dove puoi vedere i dati sui tuoi profili.

Analizzando questi dati, puoi comprendere meglio i progressi che stai facendo verso i tuoi obiettivi professionali, e identificare eventuali aree di miglioramento.

Tenendo traccia dei tuoi progressi e reagendo alle tue scoperte, puoi adattare il tuo personal branding per raggiungere meglio i tuoi obiettivi professionali.

Aggiorna e adatta il tuo personal branding in base alle tue esigenze e obiettivi

Il personal branding è un processo continuo che richiede di essere adattato e aggiornato in base alle tue esigenze e obiettivi cambianti.

Ecco alcuni consigli per adattare il tuo personal branding in base alle tue esigenze e obiettivi:

mantieni una visione a lungo termine dei tuoi obiettivi professionali e assicurati che il tuo personal branding sia allineato con essi

sii flessibile e pronto a cambiare strategie se non stai raggiungendo i tuoi obiettivi

continua a monitorare e misurare i tuoi progressi per capire se stai raggiungendo i tuoi obiettivi e se c’è bisogno di cambiamenti

Il personal branding è un processo continuo che richiede tempo e pazienza per costruire e mantenere. Con il tempo, seguendo questi consigli, sarai in grado di creare un personal branding forte e duraturo che ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi professionali.

Ad esempio sei un onicotecnica e vuoi creare il tuo personal branding per attrarre i clienti nel tuo negozio e valorizzare il tuo lavoro dovresti:

creare il tuo logo e i colori che rispecchino l’immagine che vuoi dare di te e della tua attività

creare un profilo su Instagram per condividere foto e video delle tue creazioni e promuovere i tuoi servizi.

partecipare a eventi e fiere per promuovere la tua attività, incontrare nuovi clienti. Utilizza queste occasioni per mostrare le tue abilità e le tue creazioni, e per creare relazioni con altri professionisti del settore.

Sfruttare le recensioni e le referenze delle tue clienti per promuovere la tua attività

La creazione del personal branding è diventata nel tempo sempre più importante e complessa da gestire, per questo motivo sono nate delle figure professionali che si occupano di tutti questi aspetti e del successo della strategia.

L’esercizio di questa professione come lavoratore autonomo richiede l’apertura della Partita IVA che comporta la gestione fiscale e previdenziale oltre che quella contabile.

Per gestire queste pratiche per la tua attività autonoma è consigliabile farti assistere da un commercialista che saprà:

indicarti qual è il regime fiscale più economico da scegliere nel tuo caso

supportarti in tutti gli aspetti fiscali e previdenziali

In alternativa al commercialista tradizionale potrai rivolgerti ad un servizio di consulenza fiscale online come Fiscozen, che inoltre ti permette di ricevere una consulenza fiscale gratuita con un esperto in grado di analizzare e consigliarti per l’apertura della tua attività.