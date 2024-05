GTA 6 nuova data d’uscita

L'annuncio è stato effettuato grazie ai pronostici di guadagno per il 2025 che registrano un'entrata a inizio anno con uno slancio positivo. Le speranze di Take-Two sono quelle di riuscire a fatturare tra i 5,55 e 5,65 miliardi di dollari . Tutto questo è stato permesso grazie alla riduzione della finestra di uscita di GTA 6 da parte di Rockstar Games che è passata da un generico 2025 ad Autunno 2025.

Il titolo è attualmente atteso per l'autunno 2025 per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Insomma ogni giorno che passa noi come molti altri non vediamo l'ora di giocare il nuovo titolo di una saga pluri generazionale che era ormai in attesa da anni.