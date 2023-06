Maturità 2023: 3 film per i maturandi

Una lista di tre film a tema maturità per i ragazzi che presto dovranno affrontare l’esame… niente paura!

Quest’anno gli esami di maturità si terranno il 21 giugno e, per supportare i nostri giovani lettori alle prese con il primo grande scoglio (scolastico) della vita, vi proponiamo tre film a tema esame di maturità per rinfrancare gli animi!

Notte prima degli esami –Oggi- (2007)

È vero, il film per eccellenza sugli esami è il predecessore di questa pellicola, ovvero Notte prima degli esami. Il film, però, è già presente in un’altra classifica e ci pare una buona idea inserire questo film, un pochino più moderno.

Siamo nel 2006, ci sono i mondiali di calcio e l’Italia potrebbe addirittura vincere la coppa! Luca (Nicolas Vaporidis) ed i suoi amici sono alle prese con gli esami di maturità e, tra sketch divertenti, il nostro protagonista arriverà al giorno della prima prova… per miracolo! Un consiglio: non fate come Luca se volete prendere un voto decente al tema.

Luca e Azzurra in una scena del film

Immaturi (2011)

Pellicola diretta da Paolo Genovese, Immaturi ci mostra uno degli scenari peggiori che possano avvenire nella vita in assoluto: scoprire che gli esami di maturità, viziati per un errore, vanno rifatti!

Film con Raul Bova che vi farà sicuramente sorridere, cari maturandi, mentre che invece farà rabbrividire coloro che la maturità l’hanno fatta da un pezzo.

I protagonisti del film

Che ne sarà di noi (2004)

Con Silvio Muccino, Violante Placido ed Elio Germano, Che ne sarà di noi è una pellicola profonda che rispecchia i disagi dei giovani, a volte confusi su che cosa fare del loro futuro.

La maturità è infatti un passo importante e non tutti sono pronti ad affrontarla. I protagonisti andranno in viaggio di maturità a Santorini e in una settimana succederanno tante cose, che aiuteranno i giovani ragazzi a crescere ed affrontare il futuro.

Una scena a Santorini

Un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi dalla redazione di Hynerd.it e, ricordate, come dice Luca in Notte prima degli esami: