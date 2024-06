Skin di Counter-Strike 2 venduta a cifre record!

Per coloro che bazzicano nella community di Counter-Strike 2 non è una novità che delle skin vengano venduti a cifre esorbitanti, ma questa volta abbiamo battuto ogni record!

Counter-Strike 2, sviluppato da Valve, è uno dei più celebri videogiochi della storia, con un picco massimo di oltre 1.8 milioni di giocatori simultanei. Lo sparatutto in prima persona rappresenta un recente update del suo predecessore, Counter-Strike: Global Offensive, a cui è stato applicato il motore grafico di ultima generazione di Valve, il Source Engine 2.

Giocando a Counter-Strike 2 è possibile ottenere gratuitamente una volta a settimana, tramite drop, una cassa, che può essere aperta dal giocatore per €2.35, oppure venduta nello Steam Community Market. Quando la cassa viene aperta, verrà ottenuta una skin, di rarità e prezzo casuale. Non tutte le casse sono però uguali: infatti, le casse più datate sono anche quelle più costose, in quanto contengono le skin più ricercate dalla community. È qui che entriamo nel vivo dell'articolo di oggi!

Un utente non identificato aveva nell'inventario una skin molto particolare, senza neanche saperlo! La skin a cui ci riferiamo si chiama AK-47 Case Hardened, o "Cementato" in italiano, in versione StatTrak. In particolare, questo utente possedeva un rarissimo e specifico "pattern" della suddetta skin, chiamata Blue Gem, o pattern 661, attualmente unica nel suo genere.

Ecco la folle cifra di vendita

Affidatosi a traders professionisti, il proprietario di questa rarissima skin è riuscito a completare la vendita della suddetta per una cifra esorbitante compresa tra $1 - $1.5 milioni. Il motivo per cui non abbiamo una cifra esatta è perché tutte le parti coinvolte nello scambio hanno deciso di non rendere pubbliche determinate informazioni, difatti non sappiamo neanche di preciso chi sia il compratore.

La trattativa è stata gestita da due dei trader più famosi ed influenti della scena, cioè roflm0nster e zipeL, che hanno assistito il venditore per evitare truffe. La fiducia che la community ripone in queste due figure rappresenta una garanzia sulla veridicità della trattativa.

La vendita di questa skin marchia un evento storico per la community. Nel 2021, un utente ha offerto ad un altro utente $1.5 milioni per l'acquisto di una skin simile a quella sopra riportata, ma in questo caso si tratta di un coltello: un Karambit Case Hardened Blue Gem. All'epoca, però, il proprietario del coltello rifiutò l'offerta considerandola troppo bassa, e non ci sono stati aggiornamenti a tal proposito.

Perchè questa skin vale così tanto?

Analizziamo i dati sopra riportati:

StatTrak : una skin StatTrak, di base, ha un valore più alto della sua controparte non StatTrak. Questa qualifica è più rara da ottenere, e, da un punto di vista pratico, implica che sul lato dell'arma vi sia applicato un conta-kill.

: una skin StatTrak, di base, ha un valore più alto della sua controparte non StatTrak. Questa qualifica è più rara da ottenere, e, da un punto di vista pratico, implica che sul lato dell'arma vi sia applicato un conta-kill. Factory New : implica che la mimetica sia in perfette condizioni. La condizione con cui la skin viene ottenuta è completamente casuale.

: implica che la mimetica sia in perfette condizioni. La condizione con cui la skin viene ottenuta è completamente casuale. Paint seed / Pattern : si riferisce alla zona del template in cui la skin si colloca. Il template è da immaginarsi come un grande disegno, e il paint seed come le cordinate di questo disegno che verranno applicate alla skin. Il paint seed 661 corrisponde al blue gem

: si riferisce alla zona del template in cui la skin si colloca. Il template è da immaginarsi come un grande disegno, e il paint seed come le cordinate di questo disegno che verranno applicate alla skin. Il paint seed 661 corrisponde al blue gem Float: determina l'usura dell'arma. E' strettamente correlato al valore del Factory New riportato poco sopra. Un float value di 0.04827 coincide con la qualifica di Factory New. Il float ha un valore compreso tra 0 e 1, dove 0 implica la minima usura e 1 quella massima.