Spyro 4: spuntano nuovi rumor su un gioco in sviluppo

Secondo un rumor reso noto lo scorso giorno, Toys For Bob sarebbe al lavoro su Spyro 4, nuovo capitolo della saga principale.

Il draghetto viola più famoso del mondo sta per scoccare nuovamente il volo, o almeno così sembrerebbe. Nella giornata di ieri, in rete si è fatto largo un nuovo rumor, secondo il quale Toys For Bob è al lavoro ad un nuovo titolo di Spyro, più precisamente a uno Spyro 4, ovvero un nuovo capitolo della serie principale.

Il rumor proviene da un utente di Reddit, ChiefKeef786 all’anafrage digitale, il quale ha rivelato al mondo intero quello che, a detta sua, è la rivelazione sull’inizio del progetto di Spyro 4: “Sì, lo so che è una cosa del tutto casuale, ma ho incontrato un amico che lavora presso Toys For Bob e, mentre parlavamo di come andasse nella vita e cose così, mi ha detto che sta lavorando a un nuovo gioco di Spyro. Ecco, questo è il leak“.

Il leak sopracitato non dispone di alcuna fonte o prova relative all’ipotetico progetto in cantiere da parte di Toys For Bob, dunque la “voce di corridoio” è da prendere con le dovute pinze. Tuttavia, nel corso dell’ultimo anno si sono susseguite ulteriori voci su un eventuale programma basato sullo sviluppo di un titolo Tripla A da parte della stessa software house californiana.

L’inattendibile rumor, ci obbliga ad attendere una conferma ufficiale nel corso dei prossimi mesi. Annessa all’attesa vi è la speranza di vedere il ritorno in pompa magna di Spyro, per riaccendere e ravvivare i cuori dei fan della leggendaria saga.

L’approdo di Spyro nelle nostre case risale al lontano 1998, quando un’insospettabile creaturina cosparsa da squame viola ha infervorato i cuori di milioni di appassionati, divenendo una vera e propria icona della prima console di casa Sony. Inoltre, Spyro The Dragon rientra nella lista dei videogiochi per PlayStation più venduti di sempre, con ben 5 milioni di copie vendute a livello globale, permettendo successivamente ad Insomniac Games di produrre ben due sequel della sua fortunatissima serie.