Square Enix annuncia l’arrivo di Tactics Ogre: Reborn per novembre

Square Enix ha annunciato l’uscita di Tactics Ogre: Reborn, l’rpg tattico giapponese basato sul precedente titolo Tactics Ogre: Let Us Cling Together (remake dell’originale Tactics Ogre), rilasciato su PlayStation Portable nel lontano 2010.

Il titolo viene presentato con una grafica e un’interfaccia del tutto migliorata, oltre che a dialoghi e filmati completamente doppiati.

Questo è ciò che è stato riportato sulla pagina di Tactics Ogre: Reborn

Il gioco, basato sulla versione del 2010, offre grafica e audio migliori, oltre a dinamiche rifinite che danno vita a un Tactics Ogre rinnovato ma fedele alle sue origini. I veterani di Tactics Ogre troveranno un gioco che va oltre i loro più bei ricordi, mentre i neofiti scopriranno un gioco unico nel suo genere. Ancora più profondo in questa sua nuova incarnazione, il gioco permette di immergersi nel mondo e negli intrighi di Tactics Ogre come mai prima d’ora.

Tactics Ogre: Reborn è già disponibile per il pre-order in edizione Standard (fisica e digitale) su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch, mentre su PC sarà disponibile solo in digitale tramite Steam. L’edizione Premium, invece, sarà disponibile su PC e console soltanto in digitale e includerà: