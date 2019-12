10 idee regalo per un Natale Nerd

Assieme alla slitta di Babbo Natale e alla neve, con Dicembre arriva anche il panico per i molteplici regali da fare a parenti e amici.

Spesso si diffonde un senso d’ansia tra tutti coloro che hanno difficoltà ad azzeccare il presente giusto per la persona giusta.

Ma la redazione di Hynerd arriva in soccorso a coloro i quali hanno intenzione di regalare qualcosa ad un individuo definibile “nerd”. Per quanto questa categoria di persone sia ormai centrale nella cultura occidentale, non è sempre facile azzeccare il regalo giusto.

Qui di seguito abbiamo raccolto dieci idee regalo adatte alla maggior parte degli appassionati della cultura pop, dei videogiochi e delle serie TV.

10 regali per un Natale Nerd:

10. Il Trono di Spade

Chiunque sia anche minimamanete attratto dal fantasy è anche un grande fan del Trono di Spade. A seconda che questo soggetto sia appassionato di libri o serie Tv potrete scegliere tra una delle due cose.

Per quanto riguarda la serie, sono uscite diverse edizioni da collezione, ma sicuramente la più allettante è questo cofanetto.

Con 100 euro circa ci si porta a casa l’intera serie, composta da 8 stagioni, in blu ray. Regalate questo cofanetto ad un fan di Cersei, Tyrion e Jon Snow e rimarrà sicuramente senza parole.

9. Nintendo Switch Lite

Nintendo ha recentemente rilasciato una versione ridimensionata di Nintendo Switch, che diventa a tutti gli effetti una console portatile.

Qualsiasi gamer, grande o piccolo, rimarrebbe entusiasta di ricevere una delle console di maggiore successo degli ultimi anni.

Con l’uscita quest’anno di una quantità spropositata di titoli, questa piccola perla del videoludo conquista di giorno in giorno una fetta sempre più importante di mercato nonostante la differenza di potenziale rispetto alle concorrenti.

Con tutta probabilità il costo sarà totalmente ridimensionato in vista del Natale. Trovate il prodotto qui.

8. One Piece: la raccolta dei film

Nel mondo nerd uno degli elementi più popolari è sicuramente l’anime (e ovviamente il manga) di One Piece.

Se il fortunato soggetto a cui dovete fare il regalo ha mai dimostrato una passione per il mondo giapponese, sarà anche quasi sicuramente fan di questa serie dal successo indiscusso.

Ecco dunque che la raccolta dei film tratti dall’opera di Eichiiro Oda è il regalo perfetto per l’occasione.

7. Raccolta di film Disney

Attraversiamo il pacifico per giungere nella terra delle opportunità. Simbolo indiscusso dell’intrattenimento made in USA è diventata ormai l’azienda del topo più famoso del mondo.

La Disney ha allietato generazioni e generazioni di persone con i suoi capolavori animati.

Qualsiasi Nerd rimarrebbe dunque entusiasta di questa raccolta che racchiude i DVD di tutti quei film animati che hanno fatto la storia.

20 film indelebili della storia del cinema, con cui sono cresciuti millennials e generazione X.

6. Airpods Pro

Questo prodigio della tecnologia non è rivolto solamente ad un utente nerd. E’ un jolly da poter giocare in qualsiasi occasione per qualsiasi utente Apple, che sicuramente impazzirebbe solo a sentir nominare le Airpods Pro.

Cuffie rivoluzionarie dal budget esoso ma comprensibile. In grado di isolare completamente l’apparato uditivo da perturbazioni sonore sgradite. La qualità della musica riprodotta è fuori dal comune per delle in-ear Bluetooth.

Potete acquistarle presso lo store Apple. Speriamo in qualche saldo natalizio.

5. Lenovo Legion Y530

Se avete un budget esteso per il regalo che avete in mente, questo notebook gaming è uno dei migliori prodotti a low budget sul mercato.

La possibilità di potersi portare il proprio arsenale di videogiochi ovunque si voglia è il sogno di qualsiasi gamer degno di questo nome.

Lenovo ultimamente ha investito parecchio nella divisione gaming, arrivando addirittura a sponsorizzare gran parte dei padiglioni gaming in fiere quali il Lucca Comics.

Con meno di 900 euro potete portare a casa una macchina con le potenzialità di far girare qualsiasi gioco sul mercato e probabilmente qualsiasi gioco in uscita nei prossimi anni.

Se il fortunato è un appassionato di gaming questo è il regalo ideale.

4. Zaino per Notebook

Può sembrare assurdo che un gadget per PC possa essere un regalo migliore del PC stesso. Eppure uno zaino per poter trasportare un notebook in comodità e sicurezza può risultare uno dei regali più azzeccati in assoluto.

Molte persone ritengono che sia un qualcosa di superfluo fintanto che non ne testano la comodità. Siate però sicuri di scegliere la taglia giusta, calibrata sul polliciaggio del laptop.

Questo link è per un modello da 15” circa.

3. Playstation 4

Quella che al momento è la regina delle console. Playstation 4 continua ad infrangere record di vendite e, soprattutto in Italia, è sicuramente la console più amata.

Tutti la conoscono e tutti la vogliono, se il bersaglio del vostro regalo non ne possiede ancora una, approfittatene per ottenere il titolo di parente/amico preferito regalandogliela.

Ne esistono diversi modelli, ma la slim è il compromesso migliore tra prezzo e qualità. Questo è il bundle con FIFA 20.

2. Cuffie da Gaming

Tutti amano la musica, ma tutti i Nerd amano giocare ad alte prestazioni. Le cuffie da gaming sono un tassello immancabile nell’arsenale di ogni giocatore che si rispetti.

Ne esistono infiniti modelli dalla qualità differente, ma affidarsi a marche leader nel settore è spesso sinonimo di garanzia. Anche di queste ce n’è parecchie: Omen, Rog, Msi, Corsair.

Sia per stile che per funzionalità potete andare sul sicuro con le Razer Kraken. Siate solo sicuri che il fortunato o la fortunata apprezzi il verde.

1. Iphone 11

Sicuramente l’Iphone è un regalo economicamente impegnativo. Ma se volete premiare vostro figlio per i bei voti ricevuti a scuola questo è sicuramente il regalo perfetto.

Apple con Iphone 11 vuole conquistare il mercato medio, garantendo un telefono di qualità top ad un budget distante rispetto allo standard della mela.

Iphone 11 è sicuramente un telefono adatto a chiunque e per qualunque scopo: che sia la semplice chat o lavoro intenso è lo strumento perfetto in qualsiasi contesto.

Non confidate in sconti natalizi generosi, Apple difficilmente abbasserà il prezzo del proprio prodotto di punta. Tuttavia con circa 800 euro ce lo si può portare a casa nella sua forma più economica. Lo store Apple farà maggiore chiarezza sulle differenze tra i vari modelli.

Questa “guida” speriamo possa essere il nostro regalo di Natale per tutti coloro che sono in difficoltà nella scelta dei presenti per i propri parenti o amici.

La redazione di Hynerd vi augura un buon Natale da passare con serenità sotto l’albero!