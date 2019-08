La famiglia Galaxy si amplia! Presentato il nuovo Galaxy Watch Active2

Samsung nella giornata odierna ha presentato il nuovo Galaxy Watch Active 2, dispositivo che va ad ampliare la famiglia degli smartwatch Galaxy.

Il Galaxy Watch Active2 è stato accuratamente progettato con nuove funzionalità intuitive e raffinate per consentire una maggiore personalizzazione, migliorare la salute e il benessere e rendere possibile uno stile di vita completamente connesso.

Galaxy Watch Active2 consente di vivere meglio attraverso piccoli, ma significativi, cambiamenti quotidiani, dal raggiungimento degli obiettivi di benessere per il sonno, la forma fisica e la gestione dello stress, fino al completamento efficiente delle attività. Da chi vuole prendersi del tempo per meditare a chi desidera ricevere notifiche di ogni aggiornamento Galaxy Watch Active2 è il compagno ideale per ogni stile di vita e offre tutto ciò che fa la differenza con un design raffinato ed elegante.

“Il mercato degli smartwatch è in rapida crescita e noi di Samsung siamo entusiasti di poter espandere continuamente la nostra presenza in modi nuovi e rivoluzionari”, ha dichiaratoDJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung Electronics. “Con Galaxy Watch Active2 abbiamo creato un dispositivo che consentirà alle persone di prendere il controllo della propria salute e del proprio benessere e di connettersi facilmente attraverso l’ecosistema Samsung Galaxy, per rendere la vita più semplice ed efficiente.”

Un design pensato per la personalizzazione

Galaxy Watch Active2 è progettato per essere elegante e al tempo stesso completamente personalizzabile. Galaxy Watch Active2 è disponibile in due diversi formati (44 mm e 40 mm di diametro) e due stili: alluminio leggero con fascia in fluoroelastomero (FKM) e acciaio inox con cinturino in pelle. Gli smartwatch possono essere personalizzati con una gamma di eleganti opzioni aggiuntive per cinturini e quadranti.

Galaxy Watch Active2 è dotato di un nuovo aggiornamento della caratteristica ghiera girevole di Samsung, che è stata trasformata in digitale per renderla ancora più comoda da utilizzare, massimizzando al tempo stesso le dimensioni dello schermo. Posizionata direttamente sullo splendido schermo Super AMOLED curvo, la ghiera touch girevole ruota sia in senso orario che antiorario per spostarsi tra le schermate e selezionare facilmente le proprie app preferite. Inoltre, l’interfaccia One UI aggiornata offre un’esperienza utente semplice, chiara e naturale per la navigazione.

Per chi desidera un orologio sempre elegante, ora è anche possibile personalizzare il quadrante di Galaxy Watch Active2 in base al proprio abito grazie a My Style.

Il compagno perfetto per gli obiettivi di benessere

Galaxy Watch Active2 serve anche come guida per migliorare la salute e il benessere, fornendo informazioni utili che possono aiutare a fare scelte di stile di vita positive rispetto ad alimentazione, esercizio fisico, benessere mentale, sonno e altro ancora.

Per l’esercizio fisico, ad esempio, lo smartwatch può monitorare manualmente più di 39 allenamenti, sette dei quali attivati automaticamente, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, vogatore, macchina ellittica e allenamenti dinamici. Con la funzione Running Coach aggiornata, è possibile monitorare il ritmo di corsa in tempo reale e sfruttare sette programmi diversi per raggiungere i propri obiettivi. Sul retro di Galaxy Watch Active2 sono anche incorporati sensori innovativi che acquisiscono i dati più velocemente in modo da ottenere informazioni in tempi rapidi per massimizzare gli allenamenti.

Galaxy Watch Active2 aiuta anche a monitorare i livelli di stress in tempo reale tramite Samsung Health, la popolare app di Samsung per la salute e il benessere. Fornisce anche l’accesso a programmi di meditazione guidata attraverso un’integrazione con Calm, l’app leader per il sonno e la meditazione, ora disponibile in inglese, tedesco e spagnolo. Inoltre le analisi del sonno aiutano a raggiungere una maggiore qualità del sonno (attraverso le sue quattro fasi), favorendo il riposo notturno e la preparazione per il giorno successivo.

Migliorare il proprio stile di vita con la famiglia Galaxy

Galaxy Watch Active2 rende molto semplice rimanere sempre connessi anche quando si è lontani o in viaggio. Galaxy Watch Active2 con connettività LTE consente di effettuare e ricevere chiamate dall’orologio o di accedere ai social media con un semplice tocco e di interagire in ancora più modicon i contenuti su queste piattaforme. Ora è possibile rispondere a un tweet e perfino guardare un breve video o il trailer di un film direttamente dal polso. È anche possibile viaggiare in tutto il mondo con maggiore sicurezza, perché Galaxy Watch Active2 ora supporta la traduzione vocale e di testo in tempo reale in oltre 16 lingue.

Un altro modo in cui stiamo rendendo ancora più facile rimanere connessi è attraverso la nostra partnership con Spotify. Basta accedere all’account Samsung dal telefono o da Galaxy Watch Active2 per esplorare facilmente la propria musica su Spotify e godere di un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

Parte integrante dell’ecosistema Galaxy

Come parte della famiglia Galaxy, Galaxy Watch Active2 porta il meglio dell’ecosistema Galaxy di Samsung sullo smartwatch per chi desidera poter fare davvero di tutto. Ad esempio, quando Galaxy Watch Active2 è associato a uno smartphone Galaxy,Watch Camera Controller su Galaxy Watch Active2 consente di scattare foto, avviare la registrazione di un video, visualizzare in anteprima un filmato sull’orologio, attivare l’obiettivo anteriore o quello posteriore, impostare un timer e quindi controllare la foto o il video finale, il tutto direttamente dal polso. È anche possibile utilizzare la Condivisione di Carica Wireless sullo smartphone Galaxy per caricare lo smartwatch in modo semplice e intuitivo.

Inoltre, tutti i servizi Samsung disponibili con l’ecosistema Galaxy, come Samsung Health, SmartThings, Samsung Pay e altri ancora, sono perfettamente integrati con l’orologio e su tutti i dispositivi. È ad esempio possibile utilizzare Bixby per navigare nell’orologio, iniziare un allenamento o controllare il meteo. E, naturalmente, tutto quello che si fa sull’orologio è protetto dalla tecnologia Knox.

Per ulteriori informazioni su Galaxy Watch Active 2, visitare news.samsung.com/galaxy e www.samsungmobilepress.com.

Specifiche del prodotto

Categoria Caratteristica Colore Alluminio: Cloud Silver, Aqua Black, Pink Gold con fluoroelastomero (FKM)Acciaio inossidabile: Silver, Black, Gold con cinturino in pelle Dimensioni e peso Modelli con cassa in alluminio da 44 mm: 44 x 44 x 10,9T, 30 gModelli con cassa in alluminio da 40 mm: 40 x 40 x 10,9T, 26 gModelli con cassa in acciaio inox da 44 mm: 44 x 44 x 10,9T, 44 gModelli con cassa in acciaio inox da 40 mm: 40 x 40 x 10,9T, 37 g*Il modello LTE è disponibile solo in acciaio inox Display Modelli da 44 mm: Super AMOLED 360 x 360 da 1,4 pollici (34 mm), display Always On Full Color, Corning® Gorilla® Glass DX+Modelli da 40 mm: Super AMOLED 360 x 360 da 1,2 pollici (30 mm), display Always On Full Color, Corning® Gorilla® Glass DX+ Cinturino Modelli da 44 mm: 20 mm intercambiabileModelli da 40 mm: 20 mm intercambiabile Batteria Modelli da 44mm: 340 mAh Modelli da 40 mm: 247 mAh Chipset Exynos 9110 Dual Core 1,15 GHz Sistema operativo Tizen Memoria 768 MB + 4 GB, *1,5 GB + 4 GB*Solo modelli LTE Connettività LTE*, Bluetooth® 5.0, Wi-Fi b/g/n, NFCA-GPS/GLONASS/Galileo/Beidou [4]*La connettività LTE è disponibile solo nei modelli LTE Sensore Monitoraggio della frequenza cardiaca (con 8 fotodiodi), elettrocardiogramma (ECG), accelerometro (misura fino a 32 g di forza), giroscopio, barometro, luce ambientale Carica Ricarica wireless basata su WPC Resistenza 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810G Compatibilità Android: Android 5.0 o versione successiva, almeno 1,5 GB di RAM iOS: iPhone 5 o versione successiva, iOS 9.0 o versione successiva

Al momento non abbiamo notizie precise per quanto riguarda la disponibilità sul mercato italiano.