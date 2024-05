UNDER NIGHT IN-BIRTH II SYS:CELES, Recensione

FRENCH-BREAD e Arc System Works rilascia in data 24 Gennaio 2024 il secondo capitolo del picchiaduro tradizionale UNDER NIGHT IN-BIRTH.

Il gioco è disponibile su PC, Playstation 4 e 5, Nintendo Switch.

UNDER NIGHT IN-BIRTH II SYS:CELES è il sequel ufficiale della saga, si tratta di un picchiaduro 2D in stile anime ispirato in primis al suo predecessore e inoltre che richiama molto a Blaz Blue, un altro gioco sponsorizzato dalla Arc System Works.

Rientra, insieme ai classici Street Fighters, Mortal Kombat e Tekken, tra le serie più longeve del genere picchiaduro 1 vs 1.

Se però ci concentriamo unicamente sul fattore di difficoltà del gameplay lo poniamo di gran lunga superiore a qualsiasi altro gioco con meccaniche simili.

Personaggi di UNDER NIGHT IN-BIRTH

In UNDER NIGHT IN-BIRTH II SYS:CELES abbiamo una grande varietà di personaggi, per l'esattezza 24, ognuno con un design unico e caratterizzato da specifiche abilità e armi.

Inoltre ogni personaggio possiede un'enorme lista di possibili combo in modo da permettere di avere diversi stili di gioco anche con lo stesso personaggio.

Insomma la monotonia non fa per nulla da padrona all'interno di UNDER NIGHT IN-BIRTH .

I personaggi hanno diversi aspetti estetici in cui per lo più viene cambiata la colorazione delle skin, ma viene prestata una grande cura a ogni singola sprite 2D.

Si ha anche la possibilità di ottenere delle scene uniche per ogni personaggio ottenendole attraverso la vincita di battaglie in qualsiasi modalità attraverso determinate combo finali.

Modalità di Gioco

Come ogni picchiaduro la base di UNDER NIGHT IN-BIRTH è uno scontro a round 1v1.

Le modalità di gioco principali del gioco sono 4:

Single Player

Versus

Network

Training

Per ogni modalità esistono delle diverse tipologie di missioni, ognuna con richieste diverse per essere vittorioso.

Importante da dire però che ad ogni modalità viene riservata una cura maniacale diversamente da altri giochi dello stesso genere in cui molte volte viene tralasciata la parte dedicata ai singoli giocatori.

Single Player

La modalità single player ha come focus il singolo personaggio permettendone di conoscerne la storia e imparare a padroneggiare al meglio le combo caratteristiche.

Non si ha l'obbligo di giocare ogni personaggio, si ha anche la possibilità di concentrarsi su uno singolo. Ovviamente il tutto dipende dall'obbiettivo di ogni singolo giocatore.

All'interno del Single Player sono presenti 5 tipologie di missioni:

Arcade: è la modalità in cui ci si concentra di più sulla storia del personaggio , in cui conosciamo le sue origini e i suoi obbiettivi attraverso il dialogo con gli altri personaggi, che saranno poi i nostri avversari.

è la modalità in cui ci , in cui conosciamo le sue origini e i suoi obbiettivi attraverso il dialogo con gli altri personaggi, che saranno poi i nostri avversari. Score Attack: Modalità in cui si ottengono punteggi in base al quantitativo di colpi e combinazioni messe a segno.

Modalità in cui messe a segno. Time Attack: Simile a Score Attack , ma il punteggio dipende dal tempo rimasto in ogni round

Simile a , ma rimasto in ogni round Survival: Vengono effettuati round dopo round senza sosta , fino alla perdita di uno.

Vengono effettuati , fino alla perdita di uno. Tutorial: Viene data la possibilità di imparare le combo base e più complesse di ogni singolo personaggio

Versus

Versus si tratta della modalità classica dei picchiaduro, un 1 contro 1 classico al meglio dei 3 round contro la CPU o contro altri Player.

Si ha anche la possibilità di vedere e scaricare i replay delle proprie battaglie

Inoltre dalle impostazioni del gioco è anche possibile modificare il numero e la durata dei round.

Network

La modalità più importante della parte del multiplayer che racchiude la modalità classificata, in questo caso però la dipendenza del rank è globale e non sul singolo personaggio.

Con il Network si vede il miglioramento di sistema più grosso effettuato rispetto allo scorso capitolo, infatti viene aggiunto il netcode con il rollback in modo da rendere il gioco più fluido mentre si gioca online.

Inoltre è stato anche sistemato il crash frequente durante i match online che era una grossa problematica nelle prime settimane di gioco.

Sfortunatamente come nei titoli precedenti le lobby sono di vecchio stampo, perciò è impossibile fare più di un match contemporaneamente per lobby

Training

Ultima delle 4 modalità di UNDER NIGHT IN-BIRTH, si divide in 2 sotto modalità, Free Training e Tutorial.

Free Training è una modalità molto semplice, come si intuisce dal nome, infatti viene simulato un match infinito in cui l'avversario comandato dalla CPU servirà al giocatore per imparare al meglio il gioco o allenarsi con le combo in maniera più continuativa che attraverso il tutorial del single player.

Tutorial invece rappresenta un enorme lavoro fatto per UNDER NIGHT IN-BIRTH, che ci porta uno dei tutorial meglio costruiti in qualsiasi gioco picchiaduro con un livello di profondità della meccanica di gioco stupefacente, addirittura il migliore di tutti i giochi del genere.

All'interno viene analizzato ogni singolo aspetto del gioco, partendo da tutte le icone o barre presenti sullo schermo fino alle combo generiche più difficili da effettuare.

Audio e Estetica

Ovviamente anche la parte estetica e sonora viene curata, nonostante UNDER NIGHT IN-BIRTH II SYS:CELES sia comunque un gioco 2D.

Dal punto di vista estetico oltre alle diverse colorazioni dei personaggi, viene data la possibilità di personalizzare lo stage per le battaglie multiplayer e grazie ai risultati in esse si può migliorare a livello visivo la card del player.

Viene data anche grande importanza all'ambiente durante in match in single player, supportata molto dal lavoro fatto per le soundtrack che anche nei capitoli precedenti aveva sempre lasciato soddisfatti.