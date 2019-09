Gamescom 2019, un edizione tutta in positivo

A pochi giorni di distanza, l’edizione gamescom 2019 ha segnato ancora una volta un punto a suo favore. Grazie ad una macchina organizzativa collaudata ed efficiente, la manifestazione si è svolta in piena sicurezza dei partecipanti garantendo divertimento che solo un grande show può offrire e tutti quei servizi essenziali anche per lo svolgimento di attività di carattere commerciale.

I numeri parlano chiaro. Secondo una nota ufficiale 1153 aziende, pari a + 10%, hanno assicurato nelle hall espositive una pluralità di giochi senza precedenti, disposte su un’area complessiva di 218.000 metri quadrati che quest’anno è stata maggiore dell’8%rispetto a quella degli scorsi anni, ma soprattutto l’aspetto più importante per una fiera internazionale come questa è l’altissimo numero di appassionati, 373.000, che sono intervenuti, moltissimi dei quali stranieri provenienti da oltre 100 Paesi. Senza poi contare i milioni di giocatori che da tutto il mondo hanno seguito online i vari eventi come i tornei di eSport, dislocati nell’arena predisposta appositamente per loro o durante l’Opening Night Live, presentata da Geoff Keighley, che fatto registrare ben 500.000 spettatori con la diretta streaming.

Inoltre gamescom 2019 potrà essere ricordata anche per gli ospiti di grosso calibro che avuto e che ha messo letteralmente a disposizione dei fan, cosa non da poco, creando momenti d’incontro in cui era possibile avere autografi e scattare fotografie con loro. È stato un grande privilegio! Parlo di Hideo Kojima, Holly Earl, Yoshi-P, Foxclon e Banri Oda.

Per quanto riguarda i Gamescom 2019 Awards, un appuntamento tradizionale – legato alla rassegna di Colonia – molto atteso non solo dal pubblico, ma anche dalle software house di videogiochi, perché vuol dire conoscere come si stanno orientando grosso modo i gusti del mercato, sono stati assegnati come migliori giochi in genere: nella tipologia Best action-adventure game – Blacksad: Under the Skin (astragon Entertainment), Best action game – Doom Eternal (ZeniMax Germany), Best family game – Concrete Genie (Sony Interactive Entertainment), Best racing game – Grid (Codemasters), Best role-playing game – Wasteland 3 (Koch Media), Best simulation game – Planet Zoo (Frontier), Best sports game – Roller Champions (Ubisoft), Best strategy game – Desperados III (THQ Nordic), Most original game – Dreams (Sony Interactive Entertainment) come migliori giochi per piattaforma: Best Xbox One game – Gears 5 (Microsoft), Best Nintendo Switch game – The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo), Best PlayStation 4 game – Dreams (Sony Interactive Entertainment), Best mobile game – Nightwar: Mobile Edition (HandyGames), Best PC game – Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (Ubisoft). La casa nipponica Sony ha così conquistato tre riconoscimenti, mentre la francese Ubisoft due, questo è quanto sui i titoli già in essere, ma attendiamo le prossime novità e la prossima gamescom 2020, fissata dal 26 al 29 agosto a cui non mancherà lo stesso entusiasmo di sorprendere.