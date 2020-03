Guardians for Australia raccoglie 1 milione di dollari

Pieno successo dell’iniziativa di Bungie Foundation

La Bungie Foundation, organizzazione di beneficenza no profit che per conto della stessa software house porta avanti progetti di carattere umanitario e solidaristico, ha di recente comunicato i risultati della campagna di raccolta fondi indetta dal 17 gennaio al 18 febbraio 2020 dopo i disastrosi incendi che hanno devastato l’Australia. Non solo in quel frangente è andato distrutto il 20% delle foreste australiane pari a circa 18,6 milioni di ettari, nel Nuovo Galles del Sud gli ettari andati persi sono stati oltre i 5,4 milioni, ma contemporaneamente sono morti tra gli 800 milioni a 1 miliardo di animali, una vera catastrofe anche per l’intero pianeta. Ben vengano, dunque, iniziative di questo tenore.

Attraverso la vendita in tutte le parti del mondo di oltre 75.000 magliette Guardians for Australia, ciascuna raffigurante elementi della flora e fauna tipici di quel paese e nel cielo una nave guardiana, Bungie Foundation ha riscosso 1 milione di dollari americani, circa 1,6 milioni di dollari australiani, da devolvere a due associazioni, rispettivamente la WIRES (Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.) e il Servizio Forestale Antincendio del NGS (Nuovo Galles del Sud) grazie ai quali potranno continuare ad assolvere il loro impegno con maggior efficacia ed efficienza.

Christine Edwards, Senior Manager di Bungie Foundation, nel blog bungie.net ha così voluto ringraziare pubblicamente per il successo dell’iniziativa tutti coloro che vi hanno aderito con queste parole: «We are blown away by the outpouring of love and generosity the Bungie community has shown for Australia following their devastating wildfire seasons. Because of our fans, the New South Wales Rural Fire Service will be better equipped to deal with future challenges and serve the community in times of need. WIRES will be able to rehabilitate their sick, injured and displaced wildlife while restoring their natural habitats. From the bottom of our hearts, thank you for continuing to demonstrate that the Bungie community is stronger together and truly makes our world a better and kinder place». Un modo per dimostrare che c’è spazio sempre e comunque anche per la solidarietà.