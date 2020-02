I 10 badge più prestigiosi di APEX Legends

APEX Legends è sulla cresta dell’onda e milioni di giocatori in tutto il mondo migliorano il proprio livello di gioco giorno dopo giorno. Il battle royale di Respawn offre numerosi strumenti per misurare le abilità di un giocatore ed i badge sono forse lo strumento più adatto allo scopo.

Essi non sono altro che medaglie che possono essere inserite nei banner che rappresentano la nostra leggenda. Ogni badge rappresenta un risultato illustre raggiunto con il proprio account o con i singoli eroi messi a disposizione del gioco.

Esistono infatti badge che attestano risultati ottenuti dal profilo, dei badge che rappresentano risultati ottenuti con una singola leggenda e persino badge che certificano il livello di completezza della propria collezione di cosmetici.

Sicuramente ognuno di essi è degno di nota, ma ce ne sono alcuni che si distinguono per la complessità con la quale si ottengono e la conseguente rarità nel vederli incastonati nei banner dei giocatori.

Date un’occhiata dunque a quali sono i 10 badge più prestigiosi e difficili da ottenere in APEX Legends. Ne avete qualcuno nella vostra collezione?

10. Long Shot: badge profilo

Durante il primo ciclo di vita di APEX questo era uno dei badge più difficili da ottenere. Con l’inizio della stagione 4 e l’arrivo del Radius (pre-nerf), sempre più giocatori hanno aggiunto questa certificazione di “tiratore scelto” al proprio account.

Per ottenerlo è infatti necessario atterrare un nemico ad una distanza minima di 300 metri. Chi l’ha aggiunto alla propria collezione è dotato di un vero e proprio occhio di falco.

9. Eliminazione rapida: badge leggenda

Riconoscimento conferito a giocatori dal sangue freddo e dal grilletto facile. Il compito richiesto da questa medaglia richiede abilità, posizionamento e un pizzico di fortuna.

Per ottenerlo è necessario eliminare 4 nemici in meno di venti secondi: il corrispettivo di un team intero + un nemico extra.

Per molti l’esistenza di questo badge potrebbe essere vista come palese celebrazione dell’arte del “third partying“.

8. Headshot Hotshot: badge leggenda

Titolo che esalta i famosi “aimbot“. A meno che non si venga baciati dalla dea bendata è necessaria una mira infallibile per portare a termine la sfida.

Eliminare 5 nemici con un colpo alla testa in un’unica partita è tutto ciò che bisogna fare per ottenere questa rarità.

Se lo volete dunque allenatevi con cecchini e armi di precisione: vi serviranno.

Ovviamente si intende che il colpo alla testa deve essere il proiettile che atterra il nemico: non basta assestare un headshot durante il combattimento o durante l’esecuzione.

Il feed in alto a destra della schermata evidenzia chiaramente gli atterramenti con colpo in testa-

7. 100 Vittorie: badge leggenda

Badge che premia la continuità e le capacità a tutto tondo di un giocatore. Per ottenerlo è necessario raggiungere 100 vittorie con la leggenda in questione.

Ne esistono vari livelli e questo è il massimo raggiungibile. Il primo grado si sblocca con la prima vittoria, dopodichè gli step sono: 5. 15, 50 e infine 100.

6. Assassino: badge leggenda

Forse più di tutti questo badge certifica la maestria di un giocatore nello sfruttare le abilità di una specifica leggenda.

Ottenere il massimo grado del badge assassino significa aver completato 100 partite con 5 o più uccisioni.

Anche questo è un badge a step con le fasi intermedie che corrispondono a 5,15 e 50 partite con il risultato sopracitato.

Non esiste casualità: costanza e bravura sono la ricetta per portare a termine questo lungo e tortuoso compito.

5. Tripla Tripla: badge leggenda

Entrando nella top 5 raggiungiamo un livello molto alto di abilità richiesto.

La tripla tripla è l’eliminazione di tre squadre intere in un’unica partita. Incontrare nove persone che si lascino uccidere facilmente non è sicuramente facile, soprattutto con la dinamica dello skill-based matchmaking.

Il dettaglio aggiuntivo che esse debbano appartenere alle stesse 3 squadre rende il compito molto arduo e necessita anche di una buona dose di fortuna.

4. Lavoro di squadra: badge profilo

Se il primo livello di questo badge è tra i più facili del gioco, l’ultimo è una vera mission impossible. Questo perchè oltre alle proprie abilità, sono richieste quelle dei compagni di squadra.

Ottenere questo badge significa aver vinto una partita con un team pre-costruito in cui ogni membro abbia portato a termine almeno 10 uccisioni.

10+10+10 significa almeno 30 uccisioni di squadra equiripartite. Se volete questo riconoscimento sappiate che 30 uccisioni di squadra sono state record del mondo per un breve periodo.

3. Furia: badge leggenda

Arriviamo alla top 3, con i tre badge che sono riconosciuti all’unanimità come massimo prestigio di APEX Legends.

Furia è un badge di cui anche il primo livello non è cosa per tutti. La richiesta è quella di causare 2000 danni in una singola partita. Se poi si vuole raggiungere il secondo livello sono richiesti 2500 e 3000 per il terzo.

Il quarto ed ultimo livello corrisponde a 4000 danni: l’equivalente di 20 nemici corazzati in viola. Pazienza, mira, bravura e pazzia sono assolutamente necessari.

2. Risveglio: badge leggenda

Quello che tutti vogliono e solo in pochissimi ottengono: le 20 uccisioni.

Uccidere venti nemici in un unica partita significa far fuori un terzo della lobby senza intromissioni da parte di compagni di squadra. Un compito adatto solamente a chi ha la capacità di affrontare schiere intere di nemici in solo.

Con lo skill-based matchmaking attuale questo badge è ai limiti del possibile, ma sappiate che ci sono giocatori in grado di ottenere questo riconoscimento anche in match classificati predator.

Allenarsi nel poligono di tiro purtroppo non è sufficiente.

Fino alla scorsa stagione era sicuramente il badge più arduo e difficile da ottenere in assoluto, ma l’ultimo aggiornamento ha cambiato le cose.

Badge insano.

1. Predator: badge profilo

Se fino alla scorsa stagione raggiungere il grado di predator era il sogno di qualsiasi giocatore di APEX, al momento ciò è molto più vicino ad un’utopia.

Il grado Predator è un club privato, riservato solamente ai 500 giocatori con più punti in partite classificate per ciascuna piattaforma.

Raggiungere i 10000 PC non è dunque più sufficiente, ora è presente un sistema di promozione/retrocessione e rimanere predator significa una sola cosa: grinding estremo.

Inoltre, con l’inserimento delle stagioni split, il tempo per raggiungerlo è diminuito di quasi due terzi. Se rimane il vostro sogno nel cassetto, cominciate ad allenarvi.

Badge riservato al momento ai soli pro-player e streamer e qualche amatoriale dal talento mostruoso.

Se vuoi iniziare a collezionare più badge possibili, dai un’occhiata alla nostra guida