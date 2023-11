Anya Taylor-Joy in Fantastic Four? Ecco cosa dicono i rumors

Anya Taylor-Joy potrebbe essere entrata nel mirino della Marvel per un ruolo in Fantastic Four. Sarà lei il villain del film?

Anya Taylor-Joy, l’attrice statunitense con cittadinanza britannica diventata famosa per aver ricoperto il ruolo di Beth Harmon nella serie Netflix La regina degli scacchi, sarebbe entrata nel mirino della Marvel per Fantastic Four.

Fantastic Four ha trovato la sua villain?

Da tempo girano voci sull’arrivo, sempre più vicino, di Fantastic Four al cinema. Ora, dopo la fine dello sciopero degli attori di Hollywood, sembrerebbe si siano aperte le trattative per contrattualizzare gli attori.

I rumors parlano delle trattative tra i Marvel Studios e l’attrice, nominata agli Emmy per La regina degli scacchi e ultimamente protagonista in The Menu di Mark Mylod. A dare questa notizia è stato l’insider @DanielRPK.

Questa voce in realtà è strettamente legata ad un altro rumor spuntato in precedenza. Secondo quest’ultimo infatti, il villain Silver Surfer, potrebbe, in questo nuovo film sui fantastici 4, cambiare sesso. L’alieno con fattezze umane dalla pelle metallica potrebbe infatti diventare una donna. Dunque l’attrice potrebbe ricoprirne i panni e fare così il suo ingresso ufficiale nell’MCU.

Cosa sappiamo su Fantastic Four per ora?

Lo stesso insider che porta avanti questo rumor, aveva in precedenza fatto delle altre affermazioni.

A Margot Robbie, attrice candidata più volte ai premi Oscar sarebbe stato offerto il ruolo di Donna invisibile. La Robbie non è estranea al mondo dei supereroi, aveva interpretato Harley Quinn nell’universo DC.

Per il ruolo di Torcia Umana era stato indicato prima Austin Butler (protagonista di Elvis). Successivamente si era passati verso l’ipotesi dell’attore irlandese Paul Mescal (talentuosissimo protagonista di Aftersun e All of Us strangers).

Aveva anche indicato Adam Driver come Reed Richards, per poi annunciare la conferma di Pedro Pascal nello stesso ruolo.

Oltre la conferma di Pedro Pascal, sappiamo per certo che le riprese del film diretto da Matt Shakman cominceranno a gennaio.

Non ci resta che aspettare altre conferme, che arriveranno a breve essendo così vicini all’inizio delle riprese e aspettare il 2 maggio 2025 per vederlo in sala.