Riassunto della policy Dati Personali trattati per le seguenti finalità e utilizzando i seguenti servizi: Contattare l'Utente Mailing list o newsletter Dati Personali: email; nome; Strumenti di Tracciamento Gestione contatti e invio di messaggi Brevo email Dati Personali: Dati di utilizzo; email; Strumenti di Tracciamento OneSignal Dati Personali: Dati di utilizzo; email; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); lingua; posizione geografica; Strumenti di Tracciamento; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio Gestione dei database di Utenti Brevo marketing automation Dati Personali: Dati di utilizzo; email; Strumenti di Tracciamento Gestione dei tag Google Tag Manager Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online Inserzioni per acquisizione contatti di Meta Dati Personali: email; nome; Strumenti di Tracciamento Interazione con social network e piattaforme esterne Pulsante e widget sociali di X Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento Protezione dallo SPAM Google reCAPTCHA Dati Personali: clic; Dati di utilizzo; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; eventi touch; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; risposte alle domande; Strumenti di Tracciamento Pubblicità Pubblico simile di Meta, Monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta), Viralize, Taboola, Teads, Google AdSense, Google Ad Manager, Prebid e Admixer Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento Raccolta delle preferenze relative alla privacy Consent Database di iubenda Dati Personali: Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; IP address; Strumenti di Tracciamento Privacy Controls and Cookie Solution di iubenda Dati Personali: IP address; Strumenti di Tracciamento Remarketing e behavioral targeting Facebook Remarketing Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento Pubblico personalizzato di Meta Dati Personali: email; Strumenti di Tracciamento Statistica Meta Events Manager Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento Google Analytics 4 Dati Personali: Dati di utilizzo; numero di Utenti; statistiche delle sessioni; Strumenti di Tracciamento Piwik PRO Analytics Dati Personali: clic; Dati di utilizzo; durata della sessione; eventi di interazione; eventi personalizzati; ID Utente; informazioni sul browser; informazioni sul dispositivo; interazioni allo scorrimento di pagina; nazione; pageview; posizione geografica; posizione relativa allo scorrimento; sistemi operativi; Strumenti di Tracciamento Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Google Fonts Dati Personali: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento

Titolare del Trattamento dei Dati Hy Media di Stefano Fabiani - Via Salaria Antica Est 70, L'Aquila 67100 AQ Italia Indirizzo email del Titolare: info@hy.media

Tipologie di Dati raccolti Fra i Dati Personali raccolti da Hy Media, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Strumento di Tracciamento; Dati di utilizzo; email; risposte alle domande; clic; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; eventi touch; nome; numero di Utenti; statistiche delle sessioni; informazioni sul browser; nazione; eventi personalizzati; informazioni sul dispositivo; posizione geografica; eventi di interazione; sistemi operativi; pageview; interazioni allo scorrimento di pagina; durata della sessione; ID Utente; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); lingua; Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; IP address. Dettagli completi su ciascuna tipologia di Dati Personali raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei Dati stessi.

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di Hy Media.

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da Hy Media sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per Hy Media fornire il Servizio. Nei casi in cui Hy Media indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori sono incoraggiati a contattare il Titolare.

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di Hy Media o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da Hy Media ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante Hy Media.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti Modalità di trattamento Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di Hy Media (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. Luogo I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. Periodo di conservazione Se non diversamente indicato in questo documento, i Dati Personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalla finalità per la quale sono stati raccolti e potrebbero essere conservati per un periodo più lungo a causa di eventuali obbligazioni legali o sulla base del consenso degli Utenti.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne, Gestione contatti e invio di messaggi, Gestione dei database di Utenti, Protezione dallo SPAM, Contattare l'Utente, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Remarketing e behavioral targeting, Pubblicità, Statistica, Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online, Gestione dei tag e Raccolta delle preferenze relative alla privacy. Per ottenere informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali trattati per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali”.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: Contattare l'Utente Mailing list o newsletter (Hy Media) Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a Hy Media. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a Hy Media o dopo aver effettuato un acquisto. Dati Personali trattati: email; nome; Strumenti di Tracciamento. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Gestione contatti e invio di messaggi Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi. Brevo email (SendinBlue SAS) Brevo email è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da SendinBlue SAS. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; email; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA OneSignal (Lilomi, Inc.) OneSignal è un servizio di messagistica fornito da Lilomi, Inc. OneSignal permette al Titolare di inviare messaggi e notifiche ad Utenti su piattaforme quali Android, iOS e sul web. I messaggi possono essere inviati a singoli dispositivi, a gruppi di dispositivi, o sulla base di argomenti o specifici segmenti di Utenti. A seconda dei permessi assegnati a Hy Media, i Dati raccolti potrebbero riguardare e includere informazioni sulla localizzazione precisa (ad esempio, attraverso i dati GPS), sulla rete Wi-Fi e sulle applicazioni installate e attivate dall’Utente. Per permettere il funzionamento del servizio OneSignal, Hy Media usa degli identificatori per dispositivi mobili (tra cui Android Advertising ID o Advertising Identifier per OS) ovvero tecnologie simili ai cookie. I Dati raccolti potrebbero essere utilizzati dal fornitore del servizio per finalità promozionali (basate sugli interessi degli Utenti), statistiche e di analisi di mercato. Per ulteriori dettagli in merito all’uso dei Dati da parte di OneSignal, ti invitiamo a consultare la relativa privacy policy . Opt-out dalle notifiche push

Nella maggior parte dei casi gli Utenti potranno disattivare le notifiche attraverso le impostazioni della propria periferica (ad esempio la sezione sulle Notifiche push), apportando le relative modifiche in relazione a tutte o alcune delle applicazioni presenti. Opt-out dall’attività promozionale basata sugli interessi

Gli Utenti potranno effettuare l’opt-out dalle funzioni promozionali di OneSignal attraverso le impostazioni della propria periferica (ad esempio quelle relative alla gestione della pubblicità). Configurazioni differenti di alcune periferiche, o l’installazione di eventuali aggiornamenti, potrebbe incidere sul funzionamento delle impostazioni menzionate. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; email; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio); lingua; posizione geografica; Strumenti di Tracciamento; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network; dati di geolocalizzazione; informazioni ricavate da altre informazioni personali. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Gestione dei database di Utenti Questo tipo di servizi permettono al Titolare di costruire profili utente partendo da un indirizzo email, il nome o qualunque altra informazione che l'Utente fornisce a Hy Media, così come di tracciare le attività dell'Utente tramite funzionalità statistiche. Questi Dati Personali potrebbero inoltre venire incrociati con informazioni sull'Utente disponibili pubblicamente (come i profili sui social network) ed usati per costruire profili privati che il Titolare può visualizzare ed utilizzare per migliorare Hy Media.

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come email basate su azioni specifiche compiute su Hy Media. Brevo marketing automation (SendinBlue SAS) Brevo marketing automation è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da SendinBlue SAS. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; email; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Gestione dei tag Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su Hy Media.

L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. Google Tag Manager (Google Ireland Limited) Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network.

Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online Questo tipo di servizio permette a Hy Media di gestire la creazione, l'implementazione, l'amministrazione, la distribuzione e l'analisi di moduli e di sondaggi online al fine di raccogliere, salvare e riutilizzare i Dati degli Utenti che rispondono.

I Dati Personali raccolti dipendono dalle informazioni richieste e fornite dagli Utenti nel modulo online corrispondente. Questi servizi possono essere integrati con un'ampia gamma di servizi di terze parti per consentire al Titolare di compiere azioni successive con i Dati trattati - ad esempio, gestione dei contatti, invio di messaggi, statistiche, pubblicità ed elaborazione dei pagamenti. Inserzioni per acquisizione contatti di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Inserzioni per acquisizione contatti di Meta è un servizio di advertising e di raccolta dei dati fornito da Meta Platforms Ireland Limited che permette di mostrare agli Utenti annunci pubblicitari in forma di moduli già pre-popolati con i Dati Personali dei loro profili Facebook, come nomi ed indirizzi email. A seconda del tipo di annuncio, agli Utenti potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni. L'invio del modulo comporta la raccolta e l'elaborazione di questi Dati da parte del Titolare ai sensi della presente privacy policy e solo per lo scopo specifico indicato nel modulo e/o all'interno della presente privacy policy, ove previsto. L'Utente può esercitare i propri diritti, in qualsiasi momento, compreso il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri Dati, come specificato nella sezione contenente le informazioni sui diritti dell'Utente nella presente privacy policy. Dati Personali trattati: email; nome; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Interazione con social network e piattaforme esterne Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di Hy Media.

Le interazioni e le informazioni acquisite da Hy Media sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su Hy Media non vengano ricollegati al profilo dell'Utente. Pulsante e widget sociali di X (X Corp.) Pulsante e widget sociali di X sono servizi che consentono di interagire con il social network X fornito da X Corp. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA e VCDPA

Protezione dallo SPAM Questo tipo di servizi analizza il traffico di Hy Media, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited) Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.

L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google. Dati Personali trattati: clic; Dati di utilizzo; eventi keypress; eventi relativi ai sensori di movimento; eventi touch; movimenti del mouse; posizione relativa allo scorrimento; risposte alle domande; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network; informazioni ricavate da altre informazioni personali.

Pubblicità Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su Hy Media sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di Hy Media. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.

Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento. Pubblico simile di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Pubblico simile di Meta è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che utilizza i Dati raccolti attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Meta al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente utilizzo di Hy Media o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Meta.

Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli Utenti suggeriti da Pubblico simile di Meta. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Meta per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out . Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) (Meta Platforms Ireland Limited) Il monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) è un servizio di statistiche fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega i dati provenienti dal network di annunci Meta con le azioni compiute all'interno di Hy Media. Il pixel di Meta monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Viralize (Viralize Srl) Viralize è un servizio di advertising fornito da Viralize Srl. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Taboola (Taboola Inc.) Taboola è un servizio di advertising fornito da Taboola Inc. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Teads (Teads SA) Teads è un servizio di advertising fornito da Teads SA. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Lussemburgo – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Google AdSense (Google Ireland Limited) Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Ireland Limited. Questo servizio usa il Cookie “DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di Hy Media ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci. Per una comprensione dell'utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Google Ad Manager (Google Ireland Limited) Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google Ireland Limited con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.

Per una comprensione dell'utilizzo dei Dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di Hy Media ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Prebid (Prebid.org, Inc.) Prebid è un servizio di advertising fornito da Prebid.org, Inc. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Admixer (Admixer Limited) Admixer è un servizio di advertising fornito da Admixer Limited. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Raccolta delle preferenze relative alla privacy Questo tipo di servizio permette a Hy Media di raccogliere e salvare le preferenze degli Utenti relative alla raccolta, all'uso e al trattamento delle loro informazioni personali, come richiesto dalla legislazione applicabile in materia di privacy. Consent Database di iubenda (iubenda srl) La Consent Database di iubenda permette di salvare e recuperare le registrazioni del consenso degli Utenti al trattamento dei Dati Personali, nonché le informazioni e le preferenze espresse in relazione al consenso fornito.

A tal fine, fa uso di uno Strumento di Tracciamento che memorizza temporaneamente le informazioni in sospeso sul dispositivo dell'Utente fino a quando non vengono elaborate dall'API. Lo Strumento di Tracciamento (una funzione del browser chiamata localStorage) viene a quel punto cancellato. Dati Personali trattati: Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio; IP address; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Privacy Controls and Cookie Solution di iubenda (iubenda srl) Privacy Controls and Cookie Solution di iubenda permette al Titolare di raccogliere e salvare le preferenze degli Utenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare all'utilizzo di Cookie e altri Strumenti di Tracciamento su Hy Media. Dati Personali trattati: IP address; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network.

Remarketing e behavioral targeting Questo tipo di servizi consente a Hy Media ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di Hy Media da parte dell'Utente.

Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behavioral targeting.

Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.

Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento. Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited) Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l'attività di Hy Media con il network di advertising Meta. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Pubblico personalizzato di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Pubblico personalizzato di Meta è un servizio di remarketing e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l'attività di Hy Media con la rete pubblicitaria di Meta. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Meta per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out. Dati Personali trattati: email; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited) Meta Events Manager è un servizio di statistica fornito da Meta Platforms Ireland Limited. Integrando il pixel di Meta, Meta Events Manager può dare al Titolare delle informazioni sul traffico e sulle interazioni su Hy Media. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Google Analytics 4 (Google Ireland Limited) Google Analytics è un servizio di statistica fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di Hy Media, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

In Google Analytics 4, gli indirizzi IP vengono utilizzati al momento della raccolta e poi eliminati prima che i dati vengano registrati in qualsiasi data center o server. Per saperne di più, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Google. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; numero di Utenti; statistiche delle sessioni; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA Piwik PRO Analytics (Piwik PRO SA) Piwik PRO Analytics è un servizio di statistica fornito da Piwik PRO SA. Dati Personali trattati: clic; Dati di utilizzo; durata della sessione; eventi di interazione; eventi personalizzati; ID Utente; informazioni sul browser; informazioni sul dispositivo; interazioni allo scorrimento di pagina; nazione; pageview; posizione geografica; posizione relativa allo scorrimento; sistemi operativi; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Polonia – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: identificatori; informazioni su relative alle attività su internet o altri network; dati di geolocalizzazione. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA una condivisione ai sensi del CCPA pubblicità mirata ai sensi del VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di Hy Media e di interagire con essi.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano. Google Fonts (Google Ireland Limited) Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited che permette a Hy Media di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Categoria di informazioni personali raccolte ai sensi del CCPA: informazioni su relative alle attività su internet o altri network. Questo tipo di trattamento costituisce: una vendita ai sensi del CCPA, VCDPA, CPA, CTDPA e UCPA



Informazioni su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, gli Utenti possono leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione della Cookie Policy.

Cookie Policy Hy Media fa utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Per saperne di più, gli Utenti possono consultare la Cookie Policy.

Base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:

l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche.

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

Ulteriori informazioni sul tempo di conservazione

Se non diversamente indicato in questo documento, i Dati Personali sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalla finalità per la quale sono stati raccolti e potrebbero essere conservati per un periodo più lungo a causa di eventuali obbligazioni legali o sulla base del consenso degli Utenti.

Pertanto:

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo per adempiere ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.



Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

Diritti dell’Utente sulla base del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

In particolare, nei limiti previsti dalla legge, l’Utente ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.

L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso. opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene in virtù di una base giuridica diversa dal consenso.

L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene in virtù di una base giuridica diversa dal consenso. accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.

L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.

L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione. ottenere la limitazione del trattamento. L’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

L’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. L’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.

L’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.

L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Gli Utenti hanno diritto di ottenere informazioni in merito alla base giuridica per il trasferimento di Dati all'estero incluso verso qualsiasi organizzazione internazionale regolata dal diritto internazionale o costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i loro Dati.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento in qualsiasi momento, gratuitamente e senza fornire alcuna motivazione. Qualora gli Utenti si oppongano al trattamento per finalità di marketing diretto, i Dati Personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. Per scoprire se il Titolare tratti Dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta ai recapiti del Titolare indicati in questo documento. La richiesta è gratuita e il Titolare risponderà nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese, fornendo all’Utente tutte le informazioni previste dalla legge. Eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari, se esistenti, a cui sono stati trasmessi i Dati Personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il Titolare comunica all'Utente tali destinatari qualora egli lo richieda.

Ulteriori informazioni per gli utenti in Svizzera Questa sezione si applica agli Utenti in Svizzera e, per tali Utenti, sostituisce qualsiasi altra informazione eventualmente divergente o in conflitto contenuta nell'informativa sulla privacy. Ulteriori dettagli relativi alle categorie di Dati trattati, alle finalità del trattamento, alle categorie di destinatari dei dati personali, se presenti, al periodo di conservazione e ad altre informazioni sui Dati personali sono reperibili nella sezione intitolata "Informazioni dettagliate sul trattamento dei Dati personali" all'interno del presente documento. I diritti degli utenti ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati personali Gli Utenti possono esercitare alcuni diritti relativi ai loro dati nei limiti della legge, tra cui i seguenti: diritto di accesso ai Dati personali;

il diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati Personali (che consente anche agli Utenti di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati personali, la cancellazione o la distruzione dei Dati personali, il divieto di divulgazione di Dati personali a terzi);

diritto di ricevere i propri Dati Personali e di trasferirli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);

diritto di chiedere la rettifica di Dati Personali errati.

Come esercitare questi diritti Eventuali richieste di esercizio dei diritti dell'Utente possono essere indirizzate al Titolare attraverso i recapiti forniti in questo documento. Tali richieste sono gratuite e il Titolare risponderà nel più breve tempo possibile, fornendo agli Utenti le informazioni richieste dalla legge.

Ulteriori informazioni per gli Utenti in Brasile Questa sezione del documento integra e completa le informazioni contenute nel resto della privacy policy ed è fornita dall’entità che gestisce Hy Media e, se del caso, dalla sua capogruppo e dalle sue controllate e affiliate (ai fini di questa sezione denominate collettivamente "noi", "nostro" o "nostra").

Questa sezione si applica a tutti gli Utenti in Brasile (tali Utenti sono indicati di seguito semplicemente come “tu”, “tuo”, "voi" o "vostro"), ai sensi della "Lei Geral de Proteção de Dados e, per tali Utenti, prevale su qualsiasi altra informazione eventualmente divergente o in contrasto contenuta nella presente privacy policy.

In questa parte del documento viene utilizzato il termine “informazioni personali” così come definito dalla LGPD. Basi giuridiche in virtù delle quali trattiamo le tue informazioni personali Trattiamo le tue informazioni personali esclusivamente nel caso in cui sussita una delle basi giuridiche per tale trattamento. Le basi giuridiche sono le seguenti: il tuo consenso alle attività di trattamento in questione;

l’adempimento ad obblighi di legge che siamo tenuti a soddisfare;

l’esecuzione di norme dettate da leggi o regolamenti o da contratti, accordi o altri simili strumenti giuridici;

gli studi condotti da enti di ricerca, preferibilmente effettuati su informazioni personali anonimizzate;

l’esecuzione di un contratto e dei relativi adempimenti precontrattuali, qualora tu sia parte di tale contratto;

l’esercizio dei nostri diritti in giudizio, in procedure amministrative o in arbitrati;

la difesa o l’incolumità fisica tua o di un terzo;

la tutela della salute - nel contesto di procedure messe in atto da entità o professionisti del settore sanitario;

il nostro legittimo interesse, a condizione che i tuoi diritti e libertà fondamentali non prevalgano su tali interessi; e

la tutela del credito. Per sapere di più riguardo alle basi giuridiche, puoi contattarci in qualsiasi momento utilizzando i recapiti forniti in questo documento. Categorie di informazioni personali trattate Per sapere quali sono categorie di informazioni personali trattate, puoi fare riferimento alla sezione “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali” presente in questo documento. Perchè trattiamo le tue informazioni personali Per sapere perchè trattiamo le tue informazioni personali, fai riferimento alle sezioni “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali” e “Finalità del Trattamento dei Dati raccolti” presente in questo documento. I tuoi diritti relativi alla privacy in Brasile, come inoltrare una richiesta e come verrà gestita da noi I tuoi diritti relativi alla privacy in Brasile Hai il diritto di: ottenere conferma della esistenza di attività di trattamento riguardanti le tue informazioni personali;

accedere alle tue informazioni personali;

ottenere la rettifica delle tue informazioni personali incomplete, inaccurate o non aggiornate;

ottenere l’anonimizzazione, il blocco o la cancellazione delle informazioni personali non necessarie o eccessive, o di quelle informazioni che sono trattate in contrasto alle disposizioni della LGPD;

ottenere informazioni riguardo la possibilità di prestare o rifiutare il tuo consenso e le relative conseguenze;

ottenere informazioni riguardo le terze parti con le quali condividiamo le tue informazioni personali;

ottenere, a fronte di una tua richiesta esplicita, la portabilità delle tue informazioni personali (ad eccezione delle informazioni anonimizzate) verso altri fornitori di prodotti o servizi, a condizione che i nostri segreti commerciali e industriali siano salvaguardati;

ottenere la cancellazione delle informazioni personali trattate qualora il trattamento sia stato effettuato sulla base del tuo consenso, a meno che sia applicabile una o più delle eccezioni previste dell’articolo 16 LGPD;

revocare il tuo consenso in qualsiasi momento;

presentare un reclamo riguardante le tue informazioni personali all’ANPD (Autorità Nazionale di Protezione dei Dati) o ad un organismo di tutela dei consumatori;

opporsi ad attività di trattamento nei casi in cui tale trattamento non sia effettuato in conformità alle disposizioni di legge;

richiedere informazioni chiare ed adeguate riguardo ai criteti e alle procedure utilizzate nell’ambito dei processi decisionali automatizzati; e

richiedere la revisione delle decisioni che ledono i tuoi interessi, effettuate esclusivamente sulla base di processi decisionali automatizzati delle tue informazioni personali. Queste includono le decisioni per delineare il tuo profilo personale, professionale, di consumatore o creditore, o altri spetti della tua personalità. Non sarai mai discriminato, né subirai in alcun modo alcun trattamento che ti sia sfavorevole, a seguito dell’esercizio dei tuoi diritti. Come inoltrare una richiesta Puoi inoltrare una richiesta esplicita per esercitare i tuoi diritti a titolo gratuito, in qualsiasi momento, utilizzando i recapiti presenti in questo documento o tramite il tuo legale rappresentante. Come e in quanto tempo gestiremo la tua richiesta Faremo il possibile per rispondere alla tua richiesta nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, se per noi fosse impossibile farlo, ci assicureremo di comunicarti le ragioni fattuali o legali che ci impediscono di soddisfare immediatamente o di dar seguito alla tua richiesta. Qualora le tue informazioni personali non siano processate da noi, se saremo in grado di farlo, ti indicheremo la persona fisica o giuridica alla quale rivolgere le tue richieste. Nel caso in cui tu decida di inoltrare una richiesta di accesso o una richiesta di conferma dell’esistenza del trattamento di informazioni personali, ti preghiamo di assicurarti di specificare se preferisci ricevere le tue informazioni personali in formato elettronico o cartaceo.

Dovrai inoltre farci sapere se desideri una risposta immediata, nel qual caso riceverai una risposta semplificata, o se invece necessiti di una informativa completa.

In quest’ultimo caso, risponderemo entro 15 giorni dal momento della tua richiesta, fornendoti tutte le informazioni riguardanti l’origine delle tue informazioni personali, la conferma o meno dell’esistenza di informazioni personali che ti riguardano, tutti i criteri utilizzati per il trattamento e le finalità di tale trattamento, salvaguardando al contempo i nostri segreti commerciali e industriali. Nel caso in cui tu decida di inoltrare una richiesta di rettifica, cancellazione, anonimizzazione o blocco delle informazioni personali, ci assicureremo di informare immediatamente della tua richiesta le altre parti con le quali abbiamo condiviso le tue informazioni personali in modo che esse possano a loro volta soddisfare la tua richiesta - ad esclusione dei casi in cui una tale comunicazione risulti per noi impossibile o eccessivamente onerosa. Trasferimento delle informazioni personali al di fuori del Brasile nei casi consentiti dalla legge Possiamo trasferire le tue informazioni personali al di fuori del territorio brasiliano nel seguenti casi: quando il trasferimento è necessario per la cooperazione giuridica internazionale tra i servizi di intelligence, gli organi investigativi e di procedura penale, così come previsto dagli stumenti messi a disposizione dal diritto internazionale;

quando il trasferimento è necessario per difendere la vita o l’incolumità fisica tua o di terze parti;

quando il trasferimento è autorizzato dall’ANPD;

quando il trasferimento deriva da un’obbligazione assunta nel contesto di un accordo di cooperazione internazionale;

quando il trasferimento è necessario all’esercizio di un ordine pubblico o per l’espletamento di un pubblico servizio;

quando il trasferimento è necessario per l’adempimento di un obbligo di legge, l’esecuzione di un contratto e dei relativi adempimenti precontrattuali, o il normale esercizio di diritti in sede guidiziaria, amministrativa o in sede arbitrale.

Further information for California consumers This section of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the business running Hy Media and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”). This section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are consumers residing in the state of California, United States of America, according to the "California Consumer Privacy Act of 2018" (the "CCPA"), as updated by the "California Privacy Rights Act" (the "CPRA") and subsequent regulations. For such consumers, this section supersedes any other possibly divergent or conflicting information contained in the privacy policy. This part of the document uses the term “personal information“ as defined in the California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA). Notice at collection Categories of personal information collected, used, sold, or shared In this section we summarize the categories of personal information that we've collected, used, sold, or shared and the purposes thereof. You can read about these activities in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. Information we collect: the categories of personal information we collect We have collected the following categories of personal information about you: identifiers, internet or other electronic network activity information, geolocation data and inferences drawn from other personal information. We do not collect sensitive personal information. We will not collect additional categories of personal information without notifying you. What are the purposes for which we use your personal information? We may use your personal information to allow the operational functioning of Hy Media and features thereof (“business purposes”). In such cases, your personal information will be processed in a fashion necessary and proportionate to the business purpose for which it was collected, and strictly within the limits of compatible operational purposes. We may also use your personal information for other reasons such as for commercial purposes (as indicated within the section “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document), as well as for complying with the law and defending our rights before the competent authorities where our rights and interests are threatened or we suffer an actual damage. We won’t process your information for unexpected purposes, or for purposes incompatible with the purposes originally disclosed, without your consent. How long do we keep your personal information? Unless stated otherwise inside the “Detailed information on the processing of Personal Data” section, we will not retain your personal information for longer than is reasonably necessary for the purpose(s) they have been collected for. How we collect information: what are the sources of the personal information we collect? We collect the above-mentioned categories of personal information, either directly or indirectly, from you when you use Hy Media. For example, you directly provide your personal information when you submit requests via any forms on Hy Media. You also provide personal information indirectly when you navigate Hy Media, as personal information about you is automatically observed and collected. Finally, we may collect your personal information from third parties that work with us in connection with the Service or with the functioning of this Application and features thereof. How we use the information we collect: disclosing of your personal information with third parties for a business purpose For our purposes, the word “third party” means a person who is not any of the following: a service provider or a contractor, as defined by the CCPA. We disclose your personal information with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing. Sale or sharing of your personal information For our purposes, the word “sale” means any “selling, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic means, a consumer's personal information by the business to a third party, for monetary or other valuable consideration”, as defined by the CCPA. This means that, for example, a sale can happen whenever an application runs ads, or makes statistical analyses on the traffic or views, or simply because it uses tools such as social network plugins and the like. For our purposes, the word “sharing” means any “sharing, renting, releasing, disclosing, disseminating, making available, transferring, or otherwise communicating orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer's personal information by the business to a third party for cross-context behavioral advertising, whether or not for monetary or other valuable consideration, including transactions between a business and a third party for cross-context behavioral advertising for the benefit of a business in which no money is exchanged”, as defined by the CCPA.

Please note that the exchange of personal information with a service provider pursuant to a written contract that meets the requirements set by the CCPA, does not constitute a sale or sharing of your personal information. Your right to opt out of the sale or sharing of your personal information and how you can exercise it We sell or share your personal information with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing.



You have the right to opt out of the sale or sharing of your personal information. This means that whenever you request us to stop selling or sharing your personal information, we will abide by your request.

Such requests can be made freely, at any time, without submitting any verifiable request.

To fully exercise your right to opt out, you can contact us at any time using the contact details provided in this document.

For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. If you want to submit requests to opt out of the sale or sharing of personal information via a user-enabled global privacy control, like the Global Privacy Control (“GPC”), you are free to do so and we will abide by such request in a frictionless manner (as defined in the CPRA regulations). The GPC consists of a setting or extension in the browser or mobile device and acts as a mechanism that websites can use to indicate they support the GPC signal. If you want to use GPC, you can download and enable it via a participating browser or browser extension. More information about downloading GPC is available here. We use any personal information collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purposes of complying with the opt-out request. Once you have opted out, we are required to wait at least 12 months before asking whether you have changed your mind. Your privacy rights under the California Consumer Privacy Act and how to exercise them The right to access personal information: the right to know and to portability You have the right to request that we disclose to you: the categories of personal information that we collect about you;

the sources from which the personal information is collected;

the purposes for which we use your information;

to whom we disclose such information;

the specific pieces of personal information we have collected about you. You also have the right to know what personal information is sold or shared and to whom. In particular, you have the right to request two separate lists from us where we disclose: the categories of personal information that we sold or shared about you and the categories of third parties to whom the personal information was sold or shared;

the categories of personal information that we disclosed about you for a business purpose and the categories of persons to whom it was disclosed for a business purpose. The disclosure described above will be limited to the personal information collected or used over the past 12 months. If we deliver our response electronically, the information enclosed will be "portable", i.e. delivered in an easily usable format to enable you to transmit the information to another entity without hindrance — provided that this is technically feasible. The right to request the deletion of your personal information You have the right to request that we delete any of your personal information, subject to exceptions set forth by the law (such as, including but not limited to, where the information is used to identify and repair errors on Hy Media, to detect security incidents and protect against fraudulent or illegal activities, to exercise certain rights etc.). If no legal exception applies, as a result of exercising your right, we will delete your personal information and notify any of our service providers and all third parties to whom we have sold or shared the personal information to do so — provided that this is technically feasible and doesn’t involve disproportionate effort. The right to correct inaccurate personal information You have the right to request that we correct any inaccurate personal information we maintain about you, taking into account the nature of the personal information and the purposes of the processing of the personal information. The right to opt out of sale or sharing of personal information and to limit the use of your sensitive personal information You have the right to opt out of the sale or sharing of your personal information. You also have the right to request that we limit our use or disclosure of your sensitive personal information. The right of no retaliation following opt-out or exercise of other rights (the right to non-discrimination) We will not discriminate against you for exercising your rights under the CCPA. This means that we will not discriminate against you, including, but not limited to, by denying goods or services, charging you a different price, or providing a different level or quality of goods or services just because you exercised your consumer privacy rights. However, if you refuse to provide your personal information to us or ask us to delete or stop selling your personal information, and that personal information or sale is necessary for us to provide you with goods or services, we may not be able to complete that transaction. To the extent permitted by the law, we may offer you promotions, discounts, and other deals in exchange for collecting, keeping, or selling your personal information, provided that the financial incentive offered is reasonably related to the value of your personal information. How to exercise your rights To exercise the rights described above, you need to submit your verifiable request to us by contacting us via the details provided in this document. For us to respond to your request, it’s necessary that we know who you are. Therefore, you can only exercise the above rights by making a verifiable request which must: provide sufficient information that allows us to reasonably verify you are the person about whom we collected personal information or an authorized representative;

describe your request with sufficient detail that allows us to properly understand, evaluate, and respond to it. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity and therefore confirm the personal information in our possession actually relates to you. Making a verifiable consumer request does not require you to create an account with us. We will use any personal information collected from you in connection with the verification of your request solely for the purposes of verification and shall not further disclose the personal information, retain it longer than necessary for purposes of verification, or use it for unrelated purposes. If you cannot personally submit a verifiable request, you can authorize a person registered with the California Secretary of State to act on your behalf. If you are an adult, you can make a verifiable request on behalf of a child under your parental authority. You can submit a maximum number of 2 requests over a period of 12 months. How and when we are expected to handle your request We will confirm receipt of your verifiable request within 10 days and provide information about how we will process your request. We will respond to your request within 45 days of its receipt. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need. In this regard, please note that we may take up to 90 days to fulfill your request. Our disclosure(s) will cover the preceding 12-month period. Only with regard to personal information collected on or after January 1, 2022, you have the right to request that we disclose information beyond the 12-month period, and we will provide them to you unless doing so proves impossible or would involve a disproportionate effort. Should we deny your request, we will explain you the reasons behind our denial. We do not charge a fee to process or respond to your verifiable request unless such request is manifestly unfounded or excessive. In such cases, we may charge a reasonable fee, or refuse to act on the request. In either case, we will communicate our choices and explain the reasons behind it.

Further information for Virginia consumers This section of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the controller running this Application and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”). This section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are consumers residing in the Commonwealth of Virginia, according to the “Virginia Consumer Data Protection Act" (the "VCDPA"), and, for such consumers, it supersedes any other possibly divergent or conflicting information contained in the privacy policy. This part of the document uses the term “personal data” as defined in the VCDPA. Categories of personal data processed In this section, we summarize the categories of personal data that we've processed and the purposes thereof. You can read about these activities in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Persona Data” within this document. Categories of personal data we collect We have collected the following categories of personal data: identifiers, internet information, geolocation data and inferred information We do not collect sensitive data. We will not collect additional categories of personal data without notifying you. Why we process your personal data To find out why we process your personal data, you can read the sections titled “Detailed information on the processing of Personal Data” and “The purposes of processing” within this document. We won’t process your information for unexpected purposes, or for purposes incompatible with the purposes originally disclosed, without your consent.

You can freely give, deny, or withdraw such consent at any time using the contact details provided in this document. How we use the data we collect: sharing of your personal data with third parties We share your personal data with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing.

For our purposes, the word "third party" means "a natural or legal person, public authority, agency, or body other than the consumer, controller, processor, or an affiliate of the processor or the controller" as defined by the VCDPA. Sale of your personal data For our purposes, the word “sale” means any “exchange of personal data for monetary consideration by us to a third party“ as defined by the VCDPA.

Please note that according to the VCDPA, the disclosure of personal data to a processor that processes personal data on behalf of a controller does not constitute a sale. In addition, other specific exceptions set forth in the VCDPA may apply, such as, but not limited to, the disclosure of personal data to a third party for the provision of a product or service requested by you.

As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, our use of your personal information may be considered a sale under VCDPA. Your right to opt out of the sale of your personal data and how you can exercise it You have the right to opt out of the sale of your personal data. This means that whenever you request us to stop selling your data, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time using the contact details provided in this document. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purpose of complying with the request. Processing of your personal data for targeted advertising For our purposes, the word "targeted advertising" means "displaying advertisements to you where the advertisement is selected based on personal data obtained from your activities over time and across nonaffiliated websites or online applications to predict your preferences or interests" as defined by the VCDPA.



Please note that according to the VCDPA, targeted advertising does not include: “advertisements based on activities within a controller's own websites or online applications; advertisements based on the context of a consumer's current search query, visit to a website or online application; advertisements directed to a consumer in response to the consumer's request for information or feedback; or processing personal data solely for measuring or reporting advertising performance, reach, or frequency”. To find out more details on the processing of your personal data for targeted advertising purposes, you can read the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. Your right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising and how you can exercise it You have the right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising. This means that whenever you ask us to stop processing your data for targeted advertising, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purposes of complying with the opt-out request. Your privacy rights under the Virginia Consumer Data Protection Act and how to exercise them You may exercise certain rights regarding your data processed by us. In particular, you have the right to do the following: access personal data: the right to know. You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your personal data. You also have the right to access such personal data.

You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your personal data. You also have the right to access such personal data. correct inaccurate personal data. You have the right to request that we correct any inaccurate personal data we maintain about you, taking into account the nature of the personal data and the purposes of the processing of the personal data.

You have the right to request that we correct any inaccurate personal data we maintain about you, taking into account the nature of the personal data and the purposes of the processing of the personal data. request the deletion of your personal data. You have the right to request that we delete any of your personal data.

You have the right to request that we delete any of your personal data. obtain a copy of your personal data. We will provide your personal data in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity — provided that this is technically feasible.

We will provide your personal data in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity — provided that this is technically feasible. opt out of the processing of your personal data for the purposes of targeted advertising , the sale of personal data , or profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you.

, the , or in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. non-discrimination. We will not discriminate against you for exercising your rights under the VCDPA. This means that we will not, among other things, deny goods or services, charge you a different price, or provide a different level or quality of goods or services just because you exercised your consumer privacy rights. However, if you refuse to provide your personal data to us or ask us to delete or stop selling your personal data, and that personal data or sale is necessary for us to provide you with goods or services, we may not be able to complete that transaction. To the extent permitted by the law, we may offer a different price, rate, level, quality, or selection of goods or services to you, including offering goods or services for no fee, if you have exercised your right to opt out, or our offer is related to your voluntary participation in a bona fide loyalty, rewards, premium features, discounts, or club card program. How to exercise your rights To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document. For us to respond to your request, we need to know who you are. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity using commercially reasonable efforts and therefore confirm that the personal data in our possession actually relate to you. In such cases, we may request that you provide additional information which is reasonably necessary to authenticate you and your request. Making a consumer request does not require you to create an account with us. However, we may require you to use your existing account. We will use any personal data collected from you in connection with your request solely for the purposes of authentication, without further disclosing the personal data, retaining it longer than necessary for purposes of authentication, or using it for unrelated purposes. If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority. How and when we are expected to handle your request We will respond to your request without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of its receipt. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need. In this regard, please note that we may take up to 90 days to fulfill your request. Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of receipt of the request. It is your right to appeal such decision by submitting a request to us via the details provided in this document. Within 60 days of receipt of the appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If the appeal is denied you may contact the Attorney General to submit a complaint. We do not charge a fee to respond to your request, for up to two requests per year. If your request is manifestly unfounded, excessive or repetitive, we may charge a reasonable fee or refuse to act on the request. In either case, we will communicate our choices and explain the reasons behind them.

Further information for Colorado consumers This section of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the controller running Hy Media and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”). This section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are consumers residing in the State of Colorado, according to the “Colorado Privacy Act" (the "CPA"), and, for such consumers, it supersedes any other possibly divergent or conflicting information contained in the privacy policy. This part of the document uses the term “personal data” as defined in the CPA. Categories of personal data processed In this section, we summarize the categories of personal data that we've processed and the purposes thereof. You can read about these activities in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Persona Data” within this document. Categories of personal data we collect We have collected the following categories of personal data: identifiers, internet information, geolocation data and inferred information We do not collect sensitive data. We will not collect additional categories of personal data without notifying you. Why we process your personal data To find out why we process your personal data, you can read the sections titled “Detailed information on the processing of Personal Data” and “The purposes of processing” within this document. We won’t process your information for unexpected purposes, or for purposes incompatible with the purposes originally disclosed, without your consent.

You can freely give, deny, or withdraw such consent at any time using the contact details provided in this document. How we use the data we collect: sharing of your personal data with third parties We share your personal data with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing. For our purposes, the word "third party" means "a person, public authority, agency, or body other than a consumer, controller, processor, or affiliate of the processor or the controller." as defined by the CPA. Sale of your personal data As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, our use of your personal data may be considered a sale under the CPA. For our purposes, the word "sale", "sell", or "sold" means "the exchange of personal data for monetary or other valuable consideration by a controller to a third party" as defined by the CPA. Please note that according to the CPA, the disclosure of personal data to a processor that processes personal data on behalf of a controller does not constitute a sale. In addition, other specific exceptions set forth in the CPA may apply, such as, but not limited to, the disclosure of personal data to a third party for the provision of a product or service requested by you. Your right to opt out of the sale of your personal data and how you can exercise it You have the right to opt out of the sale of your personal data. This means that whenever you request us to stop selling your data, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purpose of complying with the request. Processing of your personal data for targeted advertising As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, we may use your personal data for targeted advertising purposes. For our purposes, the word "targeted advertising" means "displaying to a consumer an advertisement that is selected based on personal data obtained or inferred over time from the consumer's activities across nonaffiliated websites, applications, or online services to predict consumer preferences or interests" as defined by CPA.



Please note that according to the CPA, targeted advertising does not include: “advertisements directed to a consumer in response to the consumer's request for information or feedback; advertisements based on activities within a controller's own websites or online applications or any affiliated website or online application; advertisements based on the context of a consumer's current search query, visit to an internet web site or online application; or processing personal data solely to measure or report advertising frequency, performance or reach”. Your right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising and how you can exercise it You have the right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising. This means that whenever you ask us to stop processing your data for targeted advertising, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purposes of complying with the opt-out request. Universal opt-out mechanism: Global privacy control If you want to submit requests to opt-out of the sale of personal data or the targeted advertising via a user-enabled global privacy control, like the Global Privacy Control (“GPC”), you are free to do so and we will abide by such request. The GPC consists of a setting or extension in the browser or mobile device and acts as a mechanism that websites can use to indicate they support the GPC signal. If you want to use GPC, you can download and enable it via a participating browser or browser extension. More information about downloading GPC is available here. Your privacy rights under the Colorado Privacy Act and how to exercise them You may exercise certain rights regarding your data processed by us. In particular, you have the right to do the following: opt out of the processing of your personal data for the purposes of targeted advertising, the sale of personal data, or profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you.

access personal data. You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your personal data. You also have the right to access such personal data.

correct inaccurate personal data. You have the right to request that we correct any inaccurate personal data we maintain about you, taking into account the nature of the personal data and the purposes of the processing of the personal data.

request the deletion of your personal data. You have the right to request that we delete any of your personal data.

obtain a copy of your personal data. We will provide your personal data in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity – provided that this is technically feasible. In any case, we will not increase the cost of, or decrease the availability of, a product or service, based solely on the exercise of any of your rights and unrelated to the feasibility or the value of a service. However, to the extent permitted by the law, we may offer a different price, rate, level, quality, or selection of goods or services to you, including offering goods or services for no fee, if our offer is related to your voluntary participation in a bona fide loyalty, rewards, premium features, discounts, or club card program. How to exercise your rights To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document. For us to respond to your request, we need to know who you are and which right you wish to exercise. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity using commercially reasonable efforts and therefore confirm that the personal data in our possession actually relate to you. In such cases, we may request that you provide additional information which is reasonably necessary to authenticate you and your request. Making a consumer request does not require you to create an account with us. However, we may require you to use your existing account. We will use any personal data collected from you in connection with your request solely for the purposes of authentication, without further disclosing the personal data, retaining it longer than necessary for purposes of authentication, or using it for unrelated purposes. If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority. How and when we are expected to handle your request We will respond to your request without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of its receipt. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need. In this regard, please note that we may take up to 90 days to fulfill your request. Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of receipt of the request. It is your right to appeal such decision by submitting a request to us via the details provided in this document. Within 45 days of receipt of the appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If the appeal is denied you may contact the Attorney General to submit a complaint. We do not charge a fee to respond to your request, for up to two requests per year.

Further information for Connecticut consumers This section of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the controller running Hy Media and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”). This section applies o all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are consumers residing in the State of Connecticut, according to “An Act Concerning Personal Data Privacy and Online Monitoring " (also known as "The Connecticut Data Privacy Act" or the “CTDPA"), and, for such consumers, it supersedes any other possibly divergent or conflicting information contained in the privacy policy. This part of the document uses the term “personal data” as defined in the CTDPA. Categories of personal data processed In this section, we summarize the categories of personal data that we've processed and the purposes thereof. You can read about these activities in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Persona Data” within this document. Categories of personal data we collect We have collected the following categories of personal data: identifiers, internet information, geolocation data and inferred information We do not collect sensitive data. We will not collect additional categories of personal data without notifying you. Why we process your personal data To find out why we process your personal data, you can read the sections titled “Detailed information on the processing of Personal Data” and “The purposes of processing” within this document. We won’t process your information for unexpected purposes, or for purposes incompatible with the purposes originally disclosed, without your consent.

You can freely give, deny, or withdraw such consent at any time using the contact details provided in this document. How we use the data we collect: sharing of your personal data with third parties We share your personal data with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing. For our purposes, the word "third party" means "a person, public authority, agency, or body other than a consumer, controller, processor, or affiliate of the processor or the controller." as defined by the CTDPA. Sale of your personal data As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, our use of your personal data may be considered a sale under the CTDPA. For our purposes, the word "sale", "sell", or "sold" means "the exchange of personal data for monetary or other valuable consideration by a controller to a third party" as defined by the CTDPA. Please note that according to the CTDPA, the disclosure of personal data to a processor that processes personal data on behalf of a controller does not constitute a sale. In addition, other specific exceptions set forth in the CTDPA may apply, such as, but not limited to, the disclosure of personal data to a third party for the provision of a product or service requested by you. Your right to opt out of the sale of your personal data and how you can exercise it You have the right to opt out of the sale of your personal data. This means that whenever you request us to stop selling your data, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purpose of complying with the request. Processing of your personal data for targeted advertising As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, we may use your personal data for targeted advertising purposes. For our purposes, the word "targeted advertising" means "displaying to a consumer an advertisement that is selected based on personal data obtained or inferred over time from the consumer's activities across non affiliated websites, applications, or online services to predict consumer preferences or interests" as defined by CTDPA.



Please note that according to the CTDPA, targeted advertising does not include: “advertisements based on activities within a controller's own web sites or online applications; advertisements based on the context of a consumer's current search query, visit to an internet web site or online application; advertisements directed to a consumer in response to the consumer's request for information or feedback; or processing personal data solely to measure or report advertising frequency, performance or reach”. Your right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising and how you can exercise it You have the right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising. This means that whenever you ask us to stop processing your data for targeted advertising, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purposes of complying with the opt-out request. Universal opt-out mechanism: Global privacy control If you want to submit requests to opt-out of the sale of personal data or the targeted advertising via a user-enabled global privacy control, like the Global Privacy Control (“GPC”), you are free to do so and we will abide by such request. The GPC consists of a setting or extension in the browser or mobile device and acts as a mechanism that websites can use to indicate they support the GPC signal. If you want to use GPC, you can download and enable it via a participating browser or browser extension. More information about downloading GPC is available here. Your privacy rights under the Connecticut Data Privacy Act and how to exercise them You may exercise certain rights regarding your data processed by us. In particular, you have the right to do the following: access personal data. You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your personal data. You also have the right to access such personal data.

correct inaccurate personal data. You have the right to request that we correct any inaccurate personal data we maintain about you, taking into account the nature of the personal data and the purposes of the processing of the personal data.

request the deletion of your personal data. You have the right to request that we delete any of your personal data.

obtain a copy of your personal data. We will provide your personal data in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity – provided that this is technically feasible.

opt out of the processing of your personal data for the purposes of targeted advertising, the sale of personal data, or profiling in furtherance of decisions that produce legal or similarly significant effects concerning you. In any case, we will not increase the cost of, or decrease the availability of, a product or service, based solely on the exercise of any of your rights and unrelated to the feasibility or the value of a service. However, to the extent permitted by the law, we may offer a different price, rate, level, quality, or selection of goods or services to you, including offering goods or services for no fee, if our offer is related to your voluntary participation in a bona fide loyalty, rewards, premium features, discounts, or club card program. How to exercise your rights To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document. For us to respond to your request, we need to know who you are and which right you wish to exercise. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity using commercially reasonable efforts and therefore confirm that the personal data in our possession actually relate to you. In such cases, we may request that you provide additional information which is reasonably necessary to authenticate you and your request. Making a consumer request does not require you to create an account with us. However, we may require you to use your existing account. We will use any personal data collected from you in connection with your request solely for the purposes of authentication, without further disclosing the personal data, retaining it longer than necessary for purposes of authentication, or using it for unrelated purposes. If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority. How and when we are expected to handle your request We will respond to your request without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of its receipt. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need. In this regard, please note that we may take up to 90 days to fulfill your request. Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of receipt of the request. It is your right to appeal such decision by submitting a request to us via the details provided in this document. Within 45 days of receipt of the appeal, we will inform you in writing of any action taken or not taken in response to the appeal, including a written explanation of the reasons for the decisions. If the appeal is denied, you may contact the Attorney General to submit a complaint. We do not charge a fee to respond to your request, for up to one request per year.

Further information for Utah consumers This section of the document integrates with and supplements the information contained in the rest of the privacy policy and is provided by the controller running Hy Media and, if the case may be, its parent, subsidiaries and affiliates (for the purposes of this section referred to collectively as “we”, “us”, “our”). This section applies to all Users (Users are referred to below, simply as “you”, “your”, “yours”), who are consumers residing in the State of Utah, according to the “Consumer Privacy Act" (the “UCPA"), and, for such consumers, it supersedes any other possibly divergent or conflicting information contained in the privacy policy. This part of the document uses the term “personal data” as defined in the UCPA. Categories of personal data processed In this section, we summarize the categories of personal data that we've processed and the purposes thereof. You can read about these activities in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Persona Data” within this document. Categories of personal data we collect We have collected the following categories of personal data: identifiers, internet information, geolocation data and inferred information We do not collect sensitive data. We will not collect additional categories of personal data without notifying you. Why we process your personal data To find out why we process your personal data, you can read the sections titled “Detailed information on the processing of Personal Data” and “The purposes of processing” within this document. How we use the data we collect: sharing of your personal data with third parties We share your personal data with the third parties listed in detail in the section titled “Detailed information on the processing of Personal Data” within this document. These third parties are grouped and categorized in accordance with the different purposes of processing. For our purposes, the word "third party" means "a person other than: the consumer, controller, or processor; or an affiliate or contractor of the controller or the processor" as defined by the UCPA. Sale of your personal data As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, our use of your personal data may be considered a sale under the UCPA. For our purposes, the word "sale", "sell", or "sold" means "the exchange of personal data for monetary or other valuable consideration by a controller to a third party" as defined by the UCPA. Please note that according to the UCPA, the disclosure of personal data to a processor that processes personal data on behalf of a controller does not constitute a sale. In addition, other specific exceptions set forth in the UCPA may apply, such as, but not limited to, the disclosure of personal data to a third party for the provision of a product or service requested by you. Your right to opt out of the sale of your personal data and how you can exercise it You have the right to opt out of the sale of your personal data. This means that whenever you request us to stop selling your data, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purpose of complying with the request. Processing of your personal data for targeted advertising As specified in the “Detailed information on the processing of Personal Data” section of this document, we may use your personal data for targeted advertising purposes. For our purposes, the word "targeted advertising" means "displaying to a consumer an advertisement that is selected based on personal data obtained or inferred over time from the consumer's activities across nonaffiliated websites, applications, or online services to predict consumer preferences or interests" as defined by UCPA.



Please note that according to the UCPA, targeted advertising does not include: “advertisements based on activities within a controller's own websites or online applications or any affiliated website or online application; advertisements based on the context of a consumer's current search query, visit to an web site or online application; advertisements directed to a consumer in response to the consumer's request for information, product, a service or feedback; or processing personal data solely to measure or report advertising performance, reach or frequency.” Your right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising and how you can exercise it You have the right to opt out of the processing of your personal data for targeted advertising. This means that whenever you ask us to stop processing your data for targeted advertising, we will abide by your request. To fully exercise your right to opt out you can contact us at any time, using the contact details provided in this document. For a simplified opt-out method you can also use the privacy choices link provided on Hy Media. We use any personal data collected from you in connection with the submission of your opt-out request solely for the purposes of complying with the opt-out request. Your privacy rights under the Utah Consumer Privacy Act and how to exercise them You may exercise certain rights regarding your data processed by us. In particular, you have the right to do the following: access personal data. You have the right to request that we confirm whether or not we are processing your personal data. You also have the right to access such personal data.

request the deletion of your personal data. You have the right to request that we delete any of your personal data.

obtain a copy of your personal data. We will provide your personal data in a portable and usable format that allows you to transfer data easily to another entity – provided that this is technically feasible.

opt out of the processing of your personal data for the purposes of targeted advertising or the sale of personal data. In any case, we will not increase the cost of, or decrease the availability of, a product or service, based solely on the exercise of any of your rights and unrelated to the feasibility or the value of a service. However, to the extent permitted by the law, we may offer a different price, rate, level, quality, or selection of goods or services to you, including offering goods or services for no fee, if our offer is related to your voluntary participation in a bona fide loyalty, rewards, premium features, discounts, or club card program. How to exercise your rights To exercise the rights described above, you need to submit your request to us by contacting us via the contact details provided in this document. For us to respond to your request, we need to know who you are and which right you wish to exercise. We will not respond to any request if we are unable to verify your identity using commercially reasonable efforts and therefore confirm that the personal data in our possession actually relate to you. In such cases, we may request that you provide additional information which is reasonably necessary to authenticate you and your request. We may retain your email address to respond to your request. If you are an adult, you can make a request on behalf of a child under your parental authority. How and when we are expected to handle your request We will respond to your request without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of its receipt. Should we need more time, we will explain to you the reasons why, and how much more time we need. In this regard, please note that we may take up to 90 days to fulfill your request. Should we deny your request, we will explain to you the reasons behind our denial without undue delay, but in all cases and at the latest within 45 days of receipt of the request. We do not charge a fee to respond to your request, for up to one request per year.

Ulteriori informazioni sul trattamento Difesa in giudizio I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di Hy Media o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche. Informative specifiche Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, Hy Media potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. Log di sistema e manutenzione Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, Hy Media e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. Informazioni non contenute in questa policy Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto. Modifiche a questa privacy policy Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su Hy Media nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.



Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.