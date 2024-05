Cookie Policy di Hy Media

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a Hy Media di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con Hy Media.

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.

Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il termine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.

Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.

Hy Media utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.

Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente.

In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di Hy Media e la fornitura del Servizio

Hy Media utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.

Strumenti di Tracciamento di terza parte

Protezione dallo SPAM Questo tipo di servizi analizza il traffico di Hy Media, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited) Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.

L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google. Dati Personali trattati: clic, Dati di utilizzo, eventi keypress, eventi relativi ai sensori di movimento, eventi touch, movimenti del mouse, posizione relativa allo scorrimento, risposte alle domande e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Durata di archiviazione: _GRECAPTCHA: durata della sessione rc::a: non definita rc::b: durata della sessione rc::c: durata della sessione

Gestione dei tag Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su Hy Media.

L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione. Google Tag Manager (Google Ireland Limited) Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Raccolta delle preferenze relative alla privacy Questo tipo di servizio permette a Hy Media di raccogliere e salvare le preferenze degli Utenti relative alla raccolta, all'uso e al trattamento delle loro informazioni personali, come richiesto dalla legislazione applicabile in materia di privacy. Consent Database di iubenda (iubenda srl) La Consent Database di iubenda permette di salvare e recuperare le registrazioni del consenso degli Utenti al trattamento dei Dati Personali, nonché le informazioni e le preferenze espresse in relazione al consenso fornito.

A tal fine, fa uso di uno Strumento di Tracciamento che memorizza temporaneamente le informazioni in sospeso sul dispositivo dell'Utente fino a quando non vengono elaborate dall'API. Lo Strumento di Tracciamento (una funzione del browser chiamata localStorage) viene a quel punto cancellato. Dati Personali trattati: Dati comunicati durante l'utilizzo del servizio, IP address e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy. Durata di archiviazione: ConS JS library localStorage (IUB_DATA): non definita Privacy Controls and Cookie Solution di iubenda (iubenda srl) Privacy Controls and Cookie Solution di iubenda permette al Titolare di raccogliere e salvare le preferenze degli Utenti relative al trattamento dei dati personali e in particolare all'utilizzo di Cookie e altri Strumenti di Tracciamento su Hy Media. Dati Personali trattati: IP address e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy. Durata di archiviazione: _iub_cs-*: 1 anno _iub_cs-*-granular: 1 anno euconsent-v2: 2 anni usprivacy: 1 anno



Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento

Funzionalità

Hy Media utilizza Strumenti di Tracciamento per consentire semplici interazioni e attivare funzionalità che permettono agli Utenti di accedere a determinate risorse del Servizio e semplificano la comunicazione con il Titolare.

Contattare l'Utente Mailing list o newsletter (Hy Media) Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a Hy Media. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a Hy Media o dopo aver effettuato un acquisto. Dati Personali trattati: email, nome e Strumenti di Tracciamento.

Gestione dei database di Utenti Questo tipo di servizi permettono al Titolare di costruire profili utente partendo da un indirizzo email, il nome o qualunque altra informazione che l'Utente fornisce a Hy Media, così come di tracciare le attività dell'Utente tramite funzionalità statistiche. Questi Dati Personali potrebbero inoltre venire incrociati con informazioni sull'Utente disponibili pubblicamente (come i profili sui social network) ed usati per costruire profili privati che il Titolare può visualizzare ed utilizzare per migliorare Hy Media.

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come email basate su azioni specifiche compiute su Hy Media. Brevo marketing automation (SendinBlue SAS) Brevo marketing automation è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da SendinBlue SAS. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, email e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy. Durata di archiviazione: sib_cuid: 7 mesi



Esperienza

Hy Media utilizza Strumenti di Tracciamento per migliorare la qualità della user experience e consentire le interazioni con contenuti, network e piattaforme esterni.

Interazione con social network e piattaforme esterne Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di Hy Media.

Le interazioni e le informazioni acquisite da Hy Media sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.

Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su Hy Media non vengano ricollegati al profilo dell'Utente. Pulsante e widget sociali di X (X Corp.) Pulsante e widget sociali di X sono servizi che consentono di interagire con il social network X fornito da X Corp. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Durata di archiviazione: personalization_id: 2 anni

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di Hy Media e di interagire con essi.

Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano. Google Fonts (Google Ireland Limited) Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited che permette a Hy Media di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.

Misurazione

Hy Media utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti per migliorare il Servizio.

Gestione della raccolta dati e dei sondaggi online Questo tipo di servizio permette a Hy Media di gestire la creazione, l'implementazione, l'amministrazione, la distribuzione e l'analisi di moduli e di sondaggi online al fine di raccogliere, salvare e riutilizzare i Dati degli Utenti che rispondono.

I Dati Personali raccolti dipendono dalle informazioni richieste e fornite dagli Utenti nel modulo online corrispondente. Questi servizi possono essere integrati con un'ampia gamma di servizi di terze parti per consentire al Titolare di compiere azioni successive con i Dati trattati - ad esempio, gestione dei contatti, invio di messaggi, statistiche, pubblicità ed elaborazione dei pagamenti. Inserzioni per acquisizione contatti di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Inserzioni per acquisizione contatti di Meta è un servizio di advertising e di raccolta dei dati fornito da Meta Platforms Ireland Limited che permette di mostrare agli Utenti annunci pubblicitari in forma di moduli già pre-popolati con i Dati Personali dei loro profili Facebook, come nomi ed indirizzi email. A seconda del tipo di annuncio, agli Utenti potrebbe essere richiesto di fornire ulteriori informazioni. L'invio del modulo comporta la raccolta e l'elaborazione di questi Dati da parte del Titolare ai sensi della presente privacy policy e solo per lo scopo specifico indicato nel modulo e/o all'interno della presente privacy policy, ove previsto. L'Utente può esercitare i propri diritti, in qualsiasi momento, compreso il diritto di revocare il consenso al trattamento dei propri Dati, come specificato nella sezione contenente le informazioni sui diritti dell'Utente nella presente privacy policy. Dati Personali trattati: email, nome e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi

Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. Meta Events Manager (Meta Platforms Ireland Limited) Meta Events Manager è un servizio di statistica fornito da Meta Platforms Ireland Limited. Integrando il pixel di Meta, Meta Events Manager può dare al Titolare delle informazioni sul traffico e sulle interazioni su Hy Media. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi Google Analytics 4 (Google Ireland Limited) Google Analytics è un servizio di statistica fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di Hy Media, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.

In Google Analytics 4, gli indirizzi IP vengono utilizzati al momento della raccolta e poi eliminati prima che i dati vengano registrati in qualsiasi data center o server. Per saperne di più, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Google. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, numero di Utenti, statistiche delle sessioni e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: _ga: 2 anni _ga_*: 2 anni Piwik PRO Analytics (Piwik PRO SA) Piwik PRO Analytics è un servizio di statistica fornito da Piwik PRO SA. Dati Personali trattati: clic, Dati di utilizzo, durata della sessione, eventi di interazione, eventi personalizzati, ID Utente, informazioni sul browser, informazioni sul dispositivo, interazioni allo scorrimento di pagina, nazione, pageview, posizione geografica, posizione relativa allo scorrimento, sistemi operativi e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Polonia – Privacy Policy. Durata di archiviazione: _pk_cvar.*: 30 minuti _pk_id.*: 3 anni _pk_ses.*: 30 minuti ppms_webstorage: durata della sessione



Marketing

Hy Media utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali personalizzati in base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e tracciare annunci pubblicitari.

Alcuni dei servizi utilizzati dal Titolare aderiscono al Transparency and Consent Framework di IAB, un’iniziativa che promuove pratiche responsabili di trattamento dei dati nel settore della pubblicità digitale ed assicura agli Utenti maggior trasparenza e controllo sull’utilizzo dei propri dati a scopo di tracciamento pubblicitario. Gli Utenti possono esprimere le proprie preferenze riguardo ai servizi pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle impostazioni di tracciamento della pubblicità direttamente dall'informativa sui cookie oppure tramite l'apposito link su Hy Media.

Hy Media aderisce al Transparency and Consent Framework di IAB ed adempie alle relative Specifiche e Politiche. Hy Media utilizza iubenda (numero identificativo 123) come software per la gestione del consenso (“Consent Management Platform”).

Gestione contatti e invio di messaggi Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi. Brevo email (SendinBlue SAS) Brevo email è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da SendinBlue SAS. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, email e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Francia – Privacy Policy. OneSignal (Lilomi, Inc.) OneSignal è un servizio di messagistica fornito da Lilomi, Inc. OneSignal permette al Titolare di inviare messaggi e notifiche ad Utenti su piattaforme quali Android, iOS e sul web. I messaggi possono essere inviati a singoli dispositivi, a gruppi di dispositivi, o sulla base di argomenti o specifici segmenti di Utenti. A seconda dei permessi assegnati a Hy Media, i Dati raccolti potrebbero riguardare e includere informazioni sulla localizzazione precisa (ad esempio, attraverso i dati GPS), sulla rete Wi-Fi e sulle applicazioni installate e attivate dall’Utente. Per permettere il funzionamento del servizio OneSignal, Hy Media usa degli identificatori per dispositivi mobili (tra cui Android Advertising ID o Advertising Identifier per OS) ovvero tecnologie simili ai cookie. I Dati raccolti potrebbero essere utilizzati dal fornitore del servizio per finalità promozionali (basate sugli interessi degli Utenti), statistiche e di analisi di mercato. Per ulteriori dettagli in merito all’uso dei Dati da parte di OneSignal, ti invitiamo a consultare la relativa privacy policy . Opt-out dalle notifiche push

Nella maggior parte dei casi gli Utenti potranno disattivare le notifiche attraverso le impostazioni della propria periferica (ad esempio la sezione sulle Notifiche push), apportando le relative modifiche in relazione a tutte o alcune delle applicazioni presenti. Opt-out dall’attività promozionale basata sugli interessi

Gli Utenti potranno effettuare l’opt-out dalle funzioni promozionali di OneSignal attraverso le impostazioni della propria periferica (ad esempio quelle relative alla gestione della pubblicità). Configurazioni differenti di alcune periferiche, o l’installazione di eventuali aggiornamenti, potrebbe incidere sul funzionamento delle impostazioni menzionate. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo, email, identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o identificatore IDFA, per esempio), lingua, posizione geografica, Strumenti di Tracciamento e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt out.

Pubblicità Questo tipo di servizi consente di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale. Queste comunicazioni sono mostrate su Hy Media sotto forma di banner e altre forme pubblicitarie, anche in relazione agli interessi dell’Utente.

Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Strumenti di Tracciamento per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di Hy Media. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.

Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento. Pubblico simile di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Pubblico simile di Meta è un servizio di advertising e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che utilizza i Dati raccolti attraverso il servizio Pubblico personalizzato di Meta al fine di mostrare annunci pubblicitari a Utenti con comportamenti simili a Utenti che sono già in una lista di Pubblico personalizzato sulla base del loro precedente utilizzo di Hy Media o della loro interazione con contenuti rilevanti attraverso le applicazioni e i servizi di Meta.

Sulla base di questi Dati, gli annunci personalizzati saranno mostrati agli Utenti suggeriti da Pubblico simile di Meta. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Meta per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out . Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi Monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) (Meta Platforms Ireland Limited) Il monitoraggio conversioni di Meta ads (pixel di Meta) è un servizio di statistiche fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega i dati provenienti dal network di annunci Meta con le azioni compiute all'interno di Hy Media. Il pixel di Meta monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi fr: 3 mesi Viralize (Viralize Srl) Viralize è un servizio di advertising fornito da Viralize Srl. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: sh_uid: 2 anni u-dnt: 2 anni u-imp-daily: 2 anni u-imp-global: 2 anni u-imp-weekly: 2 anni u-profile: 2 anni u-segment: 2 anni vr_uid: 2 anni Taboola (Taboola Inc.) Taboola è un servizio di advertising fornito da Taboola Inc. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: *:session-data: non definita COu: 1 mese __tbwt: non definita _data: 1 giorno _tb_sess_r: 30 minuti _tb_t_ppg: 30 minuti abLdr: 3 ore abMbl: 3 ore br: 30 minuti cnx_roi: 1 mese eng_mt.crossSessionsData.SessionsHistory: non definita eng_mt.numOfTimesMetricsSent: non definita eng_mt.scrollDepth: non definita eng_mt.sessionDepth: non definita eng_mt.sessionStartTime: non definita eng_mt.timeOnSite: non definita eng_mt.ver: non definita redirect_data: 1 mese rng: 1 giorno roi_cookie: 1 mese sessionid: 1 giorno t_gid: 1 anno taboola global:last-external-referrer: non definita taboola global:local-storage-keys: non definita taboola global:lspb: non definita taboola global:tblci: non definita taboola global:user-id: non definita taboola_fp_td_user_id: 1 anno taboola_select: 1 anno taboola_session_id: durata della sessione tb_click_param: 50 secondi tbl-exm-apperance: non definita tbl-exm-history: non definita tbl-session-referrer: non definita tbl_rtus_id: non definita trc_cache: non definita trc_cache_by_placement: non definita trc_cookie_storage: 1 anno Teads (Teads SA) Teads è un servizio di advertising fornito da Teads SA. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Lussemburgo – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: receive-cookie-deprecation: 1 anno tt_bluekai: 1 giorno tt_dar: 1 giorno tt_emetriq: 1 giorno tt_exelate: 1 giorno tt_liveramp: 1 giorno tt_neustar: 1 giorno tt_retargetly: 1 giorno tt_salesforce: 1 giorno tt_skp: 1 giorno tt_viewer: 1 anno Google AdSense (Google Ireland Limited) Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Ireland Limited. Questo servizio usa il Cookie “DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di Hy Media ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.

L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci. Per una comprensione dell'utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: AID: 2 anni ANID: 2 anni Conversion: 3 mesi DSID: 14 giorni FCNEC: 1 anno FLC: 10 secondi FPAU: 3 mesi FPGCLAW: 3 mesi FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi IDE: 2 anni NID: 6 mesi RUL: 1 anno TAID: 14 giorni __gads: 2 anni __gsas: 2 anni _gac_ : 3 mesi _gac_gb_ : 3 mesi _gcl_au: 3 mesi _gcl_aw: 3 mesi _gcl_dc: 3 mesi _gcl_gb: 3 mesi _gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti Google Ad Manager (Google Ireland Limited) Google Ad Manager è un servizio di advertising fornito da Google Ireland Limited con il quale il Titolare può condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.

Per una comprensione dell'utilizzo dei Dati da parte di Google, si prega di consultare le norme per i partner di Google.

Questo servizio usa il Cookie“DoubleClick”, che traccia l’utilizzo di Hy Media ed il comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti. L’Utente può decidere in qualsiasi momento di disabilitare tutti i cookie DoubleClick andando su: Impostazioni Annunci. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy. Durata di archiviazione: AID: 2 anni ANID: 2 anni Conversion: 3 mesi DSID: 14 giorni FCNEC: 1 anno FLC: 10 secondi FPAU: 3 mesi FPGCLAW: 3 mesi FPGCLDC: 3 mesi FPGCLGB: 3 mesi IDE: 2 anni NID: 6 mesi RUL: 1 anno TAID: 14 giorni __gads: 2 anni __gsas: 2 anni _gac_ : 3 mesi _gac_gb_ : 3 mesi _gcl_au: 3 mesi _gcl_aw: 3 mesi _gcl_dc: 3 mesi _gcl_gb: 3 mesi _gcl_gf: 3 mesi _gcl_ha: 3 mesi id: 2 anni test_cookie: 15 minuti Prebid (Prebid.org, Inc.) Prebid è un servizio di advertising fornito da Prebid.org, Inc. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Admixer (Admixer Limited) Admixer è un servizio di advertising fornito da Admixer Limited. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Regno Unito – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: am-uid: 3 mesi am-uid: non definita

Remarketing e behavioral targeting Questo tipo di servizi consente a Hy Media ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di Hy Media da parte dell'Utente.

Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behavioral targeting.

Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.

Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento. Facebook Remarketing (Meta Platforms Ireland Limited) Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l'attività di Hy Media con il network di advertising Meta. Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi Pubblico personalizzato di Meta (Meta Platforms Ireland Limited) Pubblico personalizzato di Meta è un servizio di remarketing e di targeting comportamentale fornito da Meta Platforms Ireland Limited che collega l'attività di Hy Media con la rete pubblicitaria di Meta. Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i Strumenti di Tracciamento di Meta per la personalizzazione degli annunci visitando questa pagina di opt-out. Dati Personali trattati: email e Strumenti di Tracciamento. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt out. Durata di archiviazione: _fbp: 3 mesi



Come gestire le preferenze

Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento:

Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento.

In aggiunta, l’Utente può impostare le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget privacy per le preferenze, se presente.

Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati, inclusi quelli utilizzati per il salvataggio delle preferenze relative al consenso inizialmente espresse dall'Utente.

Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando la cronologia di navigazione.

Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le proprie preferenze visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando quest'ultima direttamente.

Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi:

Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente).

Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi

Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti su YourOnlineChoices (UE e Regno Unito), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.

La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.

Conseguenze legate al rifiuto dell'utilizzo di Strumenti di Tracciamento

Gli Utenti sono liberi di decidere se permettere o meno l'utilizzo di Strumenti di Tracciamento. Tuttavia, si noti che gli Strumenti di Tracciamento consentono a Hy Media di fornire agli Utenti un'esperienza migliore e funzionalità avanzate (in linea con le finalità delineate nel presente documento). Pertanto, qualora l'Utente decida di bloccare l'utilizzo di Strumenti di Tracciamento, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire le relative funzionalità.

Titolare del Trattamento dei Dati

Hy Media di Stefano Fabiani - Via Salaria Antica Est 70, L'Aquila 67100 AQ Italia

Indirizzo email del Titolare: info@hy.media

Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su Hy Media non può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.

Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su Hy Media.