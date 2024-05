Challengers: una delle scene più iconiche è stata improvvisata!

Tra le scene diventate icona di Challengers sui social e non solo c'è quella dei churros: Art e Patrick sono al campus, in mensa, e i due non sono più grandi amici come un tempo; tra loro adesso c'è Tashi, la mina vagante del loro triangolo amoroso, innamorata più del tennis espresso (ed inespresso) del duo che realmente di loro. Tra Art e Patrick vige quindi tensione, emozioni contrastanti di bene e rancore.