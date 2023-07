Ni no Kuni – memorie videoludiche

Tramite le nostre memorie videoludiche andiamo a risoprire Ni No Kuni, l’unico gioco in collaborazione con lo Studio Ghibli.

Andiamo a rivedere Ni No Kuni, la saga videoludica che vede la collaborazione dello Studio Ghibli e del maestro Hayao Miyazaki.

Si tratta di due videogiochi sviluppati da Level 5 e che fin da subito hanno destato interesse per la clamorosa collaborazione del noto studio come responsabile degli artwork e animazioni. I titoli di cui si compone la saga sono due e si tratta di giochi JRPG (Japanese role-playing game) ambedue pubblicati dalla Bandai Namco Entertainment.

Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea

Il primo capitolo della saga esce per la prima volta in Giappone il 9 dicembre 2010 in esclusiva per Nintendo DS. Successivamente, nel 2013, per Playstation 3 nel resto del mondo. Nel 2019 viene pubblicata l’edizione Remastered per Nintendo Switch, Playstation 4, PC e Xbox.

La storia è quella di un tredicenne di nome Oliver che vive nella piccola cittadina di Motorville. La sua giovane vita scorre tranquilla tra scuola, amici e qualche guaio adolescenziale. Tutto stravolto in breve tempo dall’improvvisa morte della madre e dalla scoperta di essere il “ragazzino che salverà il mondo” dalle mire distruttive di Shadar il Genio Nero. Ma Oliver avrà al suo fianco un buffo essere di nome Lucciconio, che lo seguirà nel suo percorso di crescita.

Il simpatico compagno di avventure, al quale poi si aggiungono altri personaggi della storia, dona al protagonista un elemento fondamentale per i giocatori: l’Abbecedabra. Si tratta di un grimorio su cui si trovano tutti gli incantesimi magici, la lista dei famigli, le armi, le armature e altre numerose informazioni importanti per il gioco.

Ni no kuni II: Il destino di un regno

Il gioco è il seguito di Ni no kuni: La minaccia della Strega Cinerea ed è stato pubblicato il 23 marzo 2018 per Microsoft Windows e per PlayStation 4. Una versione per Nintendo Switch è stata pubblicata il 17 settembre 2021 e per Xbox One il 21 marzo 2023.

La storia segue le vicende di Evan Pettiwhisker Tildrum, il giovane re del regno di Ding Dong Dell. Dopo un colpo di stato, questi viene tuttavia cacciato dal suo regno e privato di ogni potere. Questo lo costringe a intraprendere un viaggio, con l’obbiettivo di costruire un nuovo regno e di riunire il mondo intero. Solo così potrà proteggere gli innocenti dalle forze oscure che minacciano la pace universale.

Anche per questo capitolo il protagonista trova aiuto da molti personaggi incontrati nel gioco e soprattutto da Roland. Il presidente degli Stati Uniti, che si ritrova catapultato nel mondo di Evan a seguito di un attentato.

La storia di Ni no kuni II ha inizio centinaia di anni dopo le vicende vissute nel primo. Non è necessario aver giocato al primo capitolo per poter comprendere la storia del seguito. Tuttavia, all’interno sono presenti alcuni riferimenti che possono essere compresi solo da chi ha completato anche il primo.

Caratteristiche comuni

Le caratteristiche di gioco sono valide per tutti e due i titoli. Durante i combattimenti si utilizza il tipico sistema dei giochi di ruolo in cui il giocatore e i suoi alleati combattono a turni contro i nemici. Mentre al di fuori si puo esplorare liberamente la mappa.

Caratteristica fondamentale sono le missioni secondarie. Queste fanno scoprire molto della lore e diventano quasi essenziali per terminare i due giochi e la storia principale. Una volta terminato è possibile continuare a finire le quest rimanenti per sbloccare tutte le armi e gli oggetti.

Fin da subito si vede la grande impronta e lo stile dello Studio Ghibli. Questo soprattutto quando partono i filmanti che ricordano molto i cartoni animti della grande casa di produzione.

Altra nota che di risalto è la colonna sonora composta da Joe Hisaishi. Noto per aver ideato molte musiche per vari anime dello Studio.

Insomma due titoli che sicuramente vanno recuperati sia per i fan di Miyazaki sia per gli amanti dei JRPG.