Spider-Man 4: nuovi rumors fanno sognare i fan

Spider-Man 4, della famosa saga di Sam Raimi, potrebbe diventare realtà. La notizia arriva da Thomas Haden Church che nella trilogia di Raimi, e in Spider-Man: No Way Home con Tom Holland, ha interpretato l’Uomo Sabbia.

L’attore, in un’intervista per ComicBook.com, ha detto:

C’è sempre stata una specie di… ho sentito delle voci… che Sam Raimi avrebbe fatto un altro film di Spider-Man con Tobey Maguire e se ciò accadesse, probabilmente farei una campagna per fare almeno un cameo.

La notizia, senza dubbio positiva per i fan, non si tratta di una vera e propria sorpresa: l’ultimo film di Spider-Man, nato dalla collaborazione tra la Sony e la Marvel, ci ha regalato il ritorno non solo dell’uomo ragno di Maguire, ma anche quello di Andrew Garfield. Questo non ha fatto altro che riaccendere l’hype nei confronti sia di un tanto vociferato quarto capitolo della saga di Raimi, sia di un terzo con Garfield.

Nessuno ha ancora dimenticato Tobey Maguire e il suo Spider-Man. Speriamo quindi che queste non siano solo false speranze e che ci sia effettivamente un altro film con lo Spiderman di Raimi in cantiere.