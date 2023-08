Starfield: gli Imagine Dragons pubblicano una canzone inedita dedicata al titolo Bethesda

Children of The Sky è la canzone inedita degli Imagine Dragons, in collaborazione con Bethesda.

Il lancio di Starfield non smette di sorprendere: Children of the Sky è la nuova canzone degli Imagine Dragons, celebre gruppo musicale statunitense. La canzone è stata creata in collaborazione con Bethesda.

Non va solo ascoltata, ma guardata! Infatti la canzone è provvista di un videoclip tratto direttamente dal titolo. La voce del cantante Dan Reynolds ha sempre avuto la capacità di essere forte, decisa e melodiosa allo stesso tempo, e non poteva esservi omaggio migliore per Starfield.

Il videoclip mostra ancora una volta la bellezza dei luoghi che vedremo in Starfield: cieli immensi, terre desolate, creature fantastiche e città futuristiche. Durante la visione del video, con gli Imagine Dragons, è davvero difficile non farsi venire la pelle d’oca per il connubio tra musica e immagine.

In questo articolo di Hynerd.it vi informiamo su tutto ciò che c’è da sapere su Starfield, il cui lancio è ormai imminente. Il 6 settembre si partirà per lo spazio, in un’avventura che si propone essere l’esperienza sci-fi più grande degli ultimi tempi.

Starfield: ecco cosa ci aspetta

Chi ha acquistato la deluxe edition, potrà giocare con diversi giorni d’anticipo, a partire dal 1 settembre. Starfield sarà giocabile solo su PC, Xbox Series X/S e su tutte le piattaforme che supportano Xcloud.



Il protagonista dell’epopea spaziale targata Bethesda, saremo noi giocatori ed entreremo a fare parte di Constellation, designati come gli ultimi esploratori. Il nostro compito all’interno dell’organizzazione sarà quello di indagare sugli “Artefatti”, una misteriosa tecnologia aliena.

La storia principale sarà sicuramente importante, ma sappiamo come lavora la software house statunitense: il loro obiettivo è creare un mondo esplorabile, totalmente a nostra discrezione e secondo le nostre esigenze.

Specifichiamo che Starfield occuperà circa 125 GB di spazio della nostra console, d’altronde più il titolo è ampio più sarà “pesante”, basti pensare a Red Dead Redemption 2 e ai suoi quasi 150 GB di peso.

E voi, cosa vi aspettate dal titolo sci-fi più atteso degli ultimi anni?