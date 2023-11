Twilight: la classifica dei film, dal peggiore al migliore

La saga di Twilight ha fatto sognare per lunghissimo tempo teenagers (e non) di tutto il mondo. La saga, prima di essere un successo cinematografico, è un successo letterario.

Derivante dalla penna di Stephanie Mayer, la saga racconta la storia di Bella, teenager costretta a trasferirsi dalla soleggiata California a Forks, piovosa cittadina dove abita il padre.

La ragazza incontrerà nel suo liceo la famosa famiglia Cullen, gruppo di vampiri “vegetariani”, e inizierà una storia d’amore con Edward, uno di loro. Benché i libri siano 4, Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn, i film sono stati influenzati da Harry Potter e i Doni della morte, dividendo la pellicola di Breaking Dawn in due parti.

Iniziamo allora la classifica dei film, dal peggiore al migliore.

5. New Moon

All’ultimo posto di gradimento troviamo New Moon, il secondo film della saga. Chris Weitz, il regista, in realtà rende la pellicola accettabile e molto più interessante rispetto alla controparte cartacea, dove troppo a lungo viene rappresentata la depressione di Bella dopo che Edward l’ha lasciata, senza un vero e proprio motivo.

New Moon infatti come pellicola regge anche perché vediamo interessanti paesaggi come quelli toscani, rispetto alla solita piovosa Forks. Purtroppo non si poteva fare molto con il materiale di partenza.

4. Breaking Dawn – Parte 1

Siamo nel 2011 e finalmente i fan della saga di Twilight possono assistere al tanto atteso matrimonio tra Bella ed Edward… e successivi accadimenti. Purtroppo qui il regista Bill Condon ha eccessivamente edulcorato la controparte cartacea, che aveva non poche tinte horror.

Il film infatti mostra la luna di miele di Bella ed Edward, parte alquanto noiosa della pellicola, per poi passare alla rivelazione: Bella è incinta e il suo bambino ibrido vampiro-umano la sta uccidendo. I toni sono molto smorzati rispetto a quelli del libro, quasi gore.

3. Eclipse

Finalmente con questa pellicola diretta da David Slade cominciamo a vedere dell’azione rispetto ai capitoli sopra menzionati. Ecco quindi che al terzo posto di questa classifica c’è proprio il terzo film della saga: Eclipse.

Il film gira intorno all’organizzare una contro-offensiva verso Victoria (Bryce Dallas Howard), vampira che vuole vendicarsi contro Edward, il quale aveva ucciso il suo compagno negli eventi di Twilight. Victoria vuole uccidere Bella perché è la partner di Edward e tutti, insieme al licantropo Jacob, si organizzano per salvarla.

Questa pellicola è più interessante rispetto alle altre, non solo per l’azione, ma anche per il triangolo amoroso che si crea tra Edward, Bella e Jacob.

2. Breaking Dawn – Parte 2

Al secondo posto della nostra classifica troviamo Breaking Dawn – Parte 2. La seconda parte della quarta pellicola della Twilight Saga è alquanto interessante e intrattiene lo spettatore.

Non solo vediamo la battaglia tra vampiri, totalmente assente nel libro, ma durante la preparazione della battaglia vediamo anche altri interessanti personaggi, oltre alla solita famiglia Cullen. Possiamo vedere un giovane Remi Malek nel ruolo di un vampiro che può controllare gli elementi, ma è sempre piacevole vedere anche l’attore Michael Sheen (Good Omens) interpretare l’eccentrico vampiro Aro.

1. Twilight

Al primo posto abbiamo il primo film della saga: Twilight. Questo capitolo si aggiudica il podio non solamente perché è il film che ha dato inizio a tutto, ma anche grazie ad una regia di tutto rispetto.

Il film diretto da Catherine Hardwicke, regista del teenage-drama Thirteen, è conosciuta e rispettata nel modo del cinema. Il suo tocco registico si nota in una pellicola pulita e dai toni freddi, che però rappresenta ottimamente lo sbocciare dell’amore tra Bella ed Edward.

La pellicola ha inoltre cambiato per sempre la vita dei due attori protagonisti, Robert Pattinson e Kristen Stewart, rendendoli attori di fama internazionale.