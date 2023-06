Andy Muschietti dirigerà Batman: The Brave and the Bold

Era nell’aria già da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Andy Muschietti, regista di The Flash, dirigerà Batman: The brave and the Bold.

La storia di Andy Muschietti con l’universo DC decolla ulteriormente e, in attesa di capire se The Flash 2 si farà, il The Hollywood Reporter ha confermato che sarà lui a dirigere il primo film di Batman dell’era James Gunn.

L’accordo di prelazione, della durata di tre anni, prevede lo sviluppo su larga scala del regista sia per serie che per film.

I capi della Warner Bros. hanno commentato dicendo:

Non potremmo essere più entusiasti di così di rafforzare la nostra partnership con questi filmmaker instancabili e incredibilmente talentuosi. Con la visione e l’abilità uniche di Andy come regista e l’istinto acuto e lungimirante di Barbara come produttrice, formano un vero team da sogno nel campo del cinema. Trasformano la loro passione di una vita in film che si distinguono come coinvolgenti storie umane e di avvincente intrattenimento. Questo è uno dei motivi per cui i loro film si connettono così ampiamente e con forza con il pubblico di tutto il mondo, e si allinea perfettamente con il tipo di film che vogliamo realizzare.

Dal canto loro, i fratelli Muschietti hanno dichiarato: