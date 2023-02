The flash: analisi del primo trailer ufficiale

Dopo anni di lavorazione, una produzione lunga e martoriata dai problemi legali di Ezra Miller, Warner Bros. ha finalmente dato il via alla campagna di marketing del film The Flash. In occasione del Super Bowl, è stato rilasciato il primo trailer ufficiale del film sul supereroe DC.

Un primo convincente assaggio del film di Andy Muschietti (It, La Madre), del quale convincono sin da subito i personaggi principali della pellicola, le numerose scene d’azione, la fotografia ed i tanti dettagli della trama che proveremo ad analizzare di seguito.

I mondi si incontrano

“I mondi si incontreranno” è lo slogan scelto da Warner Bros per il marketing di The Flash. Una frase che racchiude il senso stesso dell’intreccio del film, incentrato proprio sulle conseguenze apportate sull’intero multiverso dal disperato tentativo di Barry Allen di salvare la madre.

In questo adattamento del fumetto Flashpoint, il velocista scarlatto torna infatti indietro nel tempo per cambiare gli eventi del passato, impedendo la morte della madre Nora. In tal modo finisce tuttavia per alterare il futuro, creando un mondo in cui non vi è più Superman a salvare l’umanità dall’invasione del generale Zod, come accade invece in Man of Steel.

Barry si trova dunque in un mondo senza metaumani, in cui l’unica possibilità di resistere contro l’armata di Zod consiste nel formare una nuova Justice League. Barry, o per meglio dire le due differenti versioni di Barry che si vedono nel trailer, iniziano così la loro ricerca dei principali supereroi DC: Batman e Superman.

The flash

Io sono Batman

Era stato già confermato che avremmo visto almeno due Uomini Pipistrello in The Flash, ma questo non ha assolutamente rovinato i grandi ritorni di due tra le più apprezzate versioni cinematografiche del Cavaliere Oscuro, quelle di Ben Affleck e Michael Keaton.

Affleck avrà presumibilmente un ruolo ridotto nella pellicola, rappresentando insieme a Wonder Woman (non presente nel trailer ma confermata dal merchandising) il legame con il vecchio DCU che The Flash andrà a resettare. Nel trailer vediamo il suo personaggio con un nuovo costume blu e alle prese con una scena d’azione a bordo della Batcycle.

A prendersi la scena è però Michael Keaton, che a distanza di oltre 20 anni da Batman – Il ritorno riesce ancora a catturare l’attenzione, grazie anche alla storica colonna sonora di Danny Elfman e allo splendido lavoro di Muschietti, che riesce a mantenere le vibes anni ’90 ma al tempo stesso dare un tocco moderno al personaggio.

Micheal keaton in the flash

Alla ricerca di Superman?

Dopo aver trovato il Bruce Wayne di questo nuovo universo, i due Barry fanno squadra con Batman per andare alla ricerca di Superman. I protagonisti vengono probabilmente a conoscenza del fatto che un kryptoniano è tenuto prigioniero (dal governo?) e si mettono dunque all’opera per liberarlo.

Si scopre però che il kryptoniano non è Superman, come Barry si sarebbe aspettato (“Non è Clark”), bensì la Supergirl di Sasha Calle. La supereroina si presenta al trio dicendo di chiamarsi Kara, ovvero il nome del personaggio all’interno dei fumetti.

Non è chiaro quale potrebbe essere la backstory di Supergirl all’interno del film, che potrebbe essere a tutti gli effetti una versione femminile di Superman, piuttosto che la cugina di Clark Kent sopravvissuta alla distruzione di Krypton (va cioè capito se Superman esiste comunque in questo universo).

Quel che è certo è che Supergirl sarà l’arma decisiva nello scontro con Zod, l’unica dotata di poteri in grado di sconfiggere il kryptoniano, spinta anche dalle stesse motivazioni di Superman già viste in Man of Steel. Non a caso nel trailer abbiamo un primo sguardo dello scontro tra i due, con una Supergirl più che convincente.

The flash

C’è da chiedersi come mai Barry sia così interessato a guidare la battaglia contro Zod e non tornare invece a viaggiare nel tempo, cambiando nuovamente il corso degli eventi. La risposta a questa domanda è però racchiusa in un dialogo con il Batman di Keaton, che esprime alla perfezione l’essenza e le motivazioni del personaggio e di Flashpoint.

Puoi andare ovunque, in un’altra timeline, in un altro universo. Perché vuoi restare a lottare per salvare questo? Perchè questo è quello dove vive mia madre, non voglio perderla di nuovo.

The Flash vs Dark Flash

Dopo il primo trailer, i fan del velocista scarlatto avranno notato quella che è apparentemente la principale differenza con Flashpoint: l’assenza dell’Anti-Flash (Reverse Flash).

Difficilmente il villain storico del supereroe apparirà in The Flash, ma sarebbe una mossa troppo azzardata anche quella di rendere Zod l’antagonista principale della pellicola. Zod potrebbe essere la minaccia principale all’interno del nuovo universo e la grande sfida da affrontare per la nuova versione della Justice League, ma non la vera nemesi di Barry.

Flash necessita, infatti, di un nemico in grado di sfidarlo sia sul piano della velocità ma soprattutto di metterlo di fronte a decisione complesse, di attaccarlo interiormente piuttosto che con un esercito.

Se Eobard Thawne non sarà nel film, ecco che la seconda versione di Barry potrebbe essere il vero villain della pellicola. Non è facile fare supposizioni su quali potrebbero essere le sue motivazioni, essendo il personaggio meno approfondito all’interno del primo trailer ufficiale. In un dialogo tra i due Flash, il primo afferma:

Se non cancello quello che ho fatto, se non torno indietro, potrebbe non esserci un futuro.

Che il secondo Barry voglia dunque impedire alla sua “variante” di fare la cosa giusta, di ripristinare l’universo causando nuovamente la morte della madre? Semplici supposizioni per il momento, ma abbiamo una certezza: sarà presente una versione corrotta di Flash, Dark Flash, come mostrato dal merchandisng ufficiale del film.

The flash

Non sappiamo se Dark Flash sarà effettivamente il secondo Barry o un’ulteriore versione del personaggio, ma quasi sicuramente sarà il vero antagonista della pellicola. Resta da scoprire se sarà proprio lui il responsabile dell’omicidio di Nora Allen, il che consentirebbe a Barry di fare luce sull’evento che ha segnato la propria vita ma soprattutto gli permetterebbe di provare l’innocenza del padre.

Appuntamento dunque al 14 giugno, quando The Flash verrà finalmente distribuito nelle sale cinematografiche italiane.