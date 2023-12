Baldur’s Gate 3: ci sarà su Xbox Game Pass?

L’acclamato Baldur’s Gate 3 è ora disponibile per Xbox Series X|S dopo il lancio per PC e PS5. Naturalmente, ora ci si chiede se il gioco arriverà mai su Game Pass.

La risposta arriva da un’intervista rilasciata dal direttore del gioco e fondatore di Larian Studios, Swen Vincke.

“Abbiamo detto sempre fin dall’inizio che Baldur’s Gate 3 non sarebbe stato su Xbox Game Pass, non sarà su Game Pass”

Aggiunge anche:

“Abbiamo realizzato un grande gioco, quindi penso che ci sia un prezzo da pagare per questo motivo, penso che sia giusto così. Non abbiamo addebitato alcuna microtransazione, quindi si ottiene ciò per cui si paga. Si tratta di un gioco molto corposo. Quindi penso che dovrebbe esistere così com’è. È questo che ci permette di continuare a creare altri giochi”.

Il capo di Larian Studios ha anche espresso il parere che il sostegno attraverso le vendite è cruciale per il futuro della compagnia, permettendo loro di creare e sviluppare ulteriori videogiochi.

La natura del gioco, ricco di contenuti e con un inizio, un intermezzo e una fine ben definiti, ha portato la compagnia a mantenere la sua posizione sul fatto che non sarà incluso nel servizio di abbonamento Game Pass.

Larian Studios, per chi non lo sapesse è una software house indipendente, ha sempre finanziato internamente i propri progetti senza stringere accordi per l’esclusività su piattaforme specifiche.

Insomma per tutti i fan del gioco dell’anno bisognerà anche su Xbox effettuare l’acquisto ma sotto molti punti di vista con valide ragioni. In ogni caso seguite sempre Hynerd per aggiornamenti delle novità di Xbox Game Pass.