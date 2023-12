Xbox Game Pass: i giochi di dicembre 2023

I giochi in arrivo a dicembre su Xbox Game Pass

Siamo arrivati all’ultimo mese di questo 2023, il quale, come ogni mese passato, è accompagnato dai nuovi giochi di Xbox Game Pass. Microsoft ha difatti annunciato sui suoi canali i 12 giochi in arrivo per gli abbonati del loro servizio.

sneak peek at your holiday gifts this december 🎁https://t.co/272tqxtJJE pic.twitter.com/gmrB2vMGpV — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 30, 2023

Anche questo mese troviamo titoli di ogni genere e di diversi anni ma andiamo a vederli insieme più da vicino.

I giochi in arrivo

Remnant: From the Ashes (Cloud, Console e PC):

Si tratta di un videogioco di ruolo e azione nel quale, in solitaria o con amici, affronterete orde di nemici e boss, cercando nel mentre di mettere le basi per la rinascita del mondo. Già disponibile.

Remnant II (Cloud, PC, Xbox Series X|S):

Sequel di Remnant: From the Ashes, il gioco ricalca le dinamiche del precedente titolo in un’esplorazione avvincente e pericolosa di un mondo oramai distrutto. Già disponibile.

Spirit of the North (Cloud, Console e PC):

Un gioco d’avventura in terza persona nel quale esplorerete gli affascinanti e mozzafiato scenari dell’Islanda. Già disponibile.

Spirit of the North

SteamWorld Build (Cloud, Console e PC):

Videogioco dungeon crawling nel quale vi cimenterete nella costruzione della vostra città. Già disponibile.

Clone Drone in the Danger Zone (Cloud, PC e Xbox Series X|S):

Videogioco di combattimento nel quale con le vostre spade potrete mozzare crudelmente gli arti dei vostri nemici. Disponibile dal 5 dicembre.

Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console e PC):

Primo gioco della nuova serie della beniamina Lara Croft. In questo gioco d’avventura vivrete gli inizi della storia dell’eroina. Disponibile dal 5 dicembre.

While the Iron’s Hot (Cloud, Console e PC):

Videogioco di avventura nel quale sarà vostro compito ricostruire un villaggio di fabbri di una lontana isola. Disponibile dal 5 dicembre.

World War Z: Aftermath (Cloud, Console e PC):

Sparatutto cooperativo in terza persona a tema zombie nel quale dovrete sopravvivere a grandi ondate di orde. Disponibile dal 5 dicembre.

Goat Simulator 3 (Cloud, PC e Xbox Series X|S):

Sandbox adventure in terza persona nel quale potrete impersonare un’esuberante capra nell’esplorazione di una città ricca di opportunità divertenti. Disponibile dal 7 dicembre.

Against the Storm (PC):

Gioco nel quale vi impegnerete a ricostruire una città dallo stile dark fantasy in un mondo minacciato da piogge apocalittiche e pericoli. Disponibile dall’8 dicembre.

Tin Hearts (Cloud, Console e PC):

Gioco d’avventura/rompicampo nel quale dovrete guidare la vostra truppa di soldati di latta in un mondo di giocattoli. Disponibile dal 12 dicembre.

Far Cry 6 (Cloud, Console e PC):

Ultimo gioco dell’amata serie di Far Cry. Impersonerete Dani nella sua avvincente impresa di salvare l’isola di Yara dalle grinfie di un pericoloso dittatore. Disponibile dal 14 dicembre.

Giochi per Game Pass Core

Inoltre, gli abbonati di Xbox Game Pass Core avranno il diritto a due ulteriori titoli qui sotto riportati.

Chivalry 2:

Videogioco multiplayer hack and slash inspirato dalle grandi battaglie medievali. Disponibile dal 6 dicembre.

Totally Reliable Delivery Service:

Gioco di simulazione ragdoll nel quale vi cimenterete nello stressante incarico di delivery di pacchi. Disponibile dal 6 dicembre.

I Giochi che lasciano Xbox Game Pass

Vediamo per finire una carrellata dei giochi che lasceranno il servizio Microsoft: