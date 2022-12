Death Stranding 2: il reveal Trailer ai The Game Awards 2022

Death Stranding 2 è stato finalmente annunciato da Kojima nella serata dei The Game Awards.

Dopo setttimane (quasi mesi) di speculazioni, finalmente Death Stranding 2 si mostra ai fan in un nuovo ed enigmatico trailer trasmesso ai The Game Awards 2022. A presentarci il trailer è stato lo stesso Hideo Kojima, il quale ha poi parlato dei retroscena più importanti dietro lo sviluppo di questo progetto.

Il trailer, di carattere prettamente narrativo, presenta i fan davanti ad un ambiente molto più cupo ed inquietante del suo predecessore. Nelle sequenze trasmesse sotto i riflettori risalta la figura di Fragile, interpretata da Léa Seydoux, impegnata in una fuga frenetica ed improvvisa. Riconfermata poi la presenza di Norman Reedus, nei panni del protagonista Sam Porter Bridges.

Il trailer mostratoci è alquanto enigmatico, con sequenze in rapida successione tra di loro che lasciano molto spazio all’interpretazione dei fan. Il maestro Kojima poi ha confessato di aver dovuto tagliare via molti aspetti ed informazioni rilevanti, in quanto il trailer sarebbe già stato ricco di contenuti, così che i fan avrebbero avuto molto di cui parlare.

I lavori di scrittura dietro Death Stranding 2 non sono stati di certo giovati dal periodo storico appena trascorso. La storia principale è stata infatti riscritta come dichiarato dallo stesso Kojima: