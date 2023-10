Fallout, uscita la data della serie TV

Il 23 ottobre è stato il Fallout Day, giorno dedicato alla saga post-apocalittica di Bethesda. In onore di questa giornata è stata, con grande sorpresa, annunciata la data d’uscita della serie tv dedicata al gioco.

L’annuncio è arrivato tramite l’account twitter di Prime Video, piattaforma sulla quale la serie verrà trasmessa. Il brevissimo teaser rilasciato non dà spazio a speculazioni: la serie uscirà il 12 aprile 2024 e questo è ciò che ci è dato sapere.

Cast e produzione

Dall’inizio dei lavori sulla serie, le notizie trapelate in rete son state davvero poche. Quello che sappiamo è che la serie, in produzione dal 2020, sarà prodotta da Kilter Films.

Al comando come produttori esecutivi troviamo Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori della serie TV WestWorld. Al loro fianco ci saranno Todd Howard di Bethesda Game Studios e James Altman di Bethesda Softworks.

Sappiamo inoltre che Jonathan Nolan è stato alla direzione dei primi tre episodi, anche se il numero totale di episodi non è ancora conosciuto.

Per quanto riguarda il cast, al suo interno troviamo attori come Walton Goggins, Ella Purnell, Kyle MacLachlan, Michael Emerson, Sarita Choudhury, Frances Turner e Leslie Uggams.

E la storia?

Il mondo videoludico di Fallout è ricco di opportunità da poter esplorare ed approfondire in una serie TV. Ambientato in un futuro post-apocalittico, il gioco ci mette alla prova di fronte una società che ha perso ogni ragione d’essere ed in cui la lotta per la sopravvivenza fa da padrona.

Le conseguenze della guerra nucleare appaiono reali ed irreversibili, lasciandoci spesso a fare i conti con noi stessi e le nostre scelte.

I presupposti per una grande storia ci sono tutti. Le notizie sulla storia della serie sono però ancora poche. Ciò che sappiamo è che la serie sarà ambientata a Los Angeles.

Tra preoccupazioni e grandi speranze, la serie tv di Fallout non sembra poi così lontana dal suo arrivo sugli schermi. Non ci resta che aspettare il 12 aprile e scoprirne i segreti. Vi ricordiamo inoltre che poco tempo fa è uscito Starfield, ultimo titolo sfornato da Bethesda.