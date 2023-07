Final Fantasy 16, come ottenere il Chocobo

Sapevate che anche in Final Fantasy 16 sono presenti i chocobo?

Sin dalla loro prima apparizione in Final Fantasy II, questi non hanno saltato una singola comparsa nei numerosi episodi della saga, divenendo di fatto delle vere e proprie mascotte. La popolarità ottenuta dai caratteristici pennuti dal piumaggio giallo ha permesso la creazione di una serie spin-off, oltre a favorire l’apparizione in titoli esterni alla serie Final Fantasy.

All’interno della guida di oggi vi mostreremo come ottenere un Chocobo su Final Fantasy 16, un’operazione di per sé molto semplice ma la quale potrebbe passare inosservata. Difatti, per ottenere la cavalcatura bisogna completare una missione secondaria, la quale è evidenziata da un simbolo “+”, il quale sta a evidenziare l’importanze della ricompensa conseguibile.

Nonostante l’esplorazione sia ridotta all’osso, gli enormi uccelli terricoli dal becco ricurvo agevoleranno la navigazione delle circoscritte mappe aperte per coloro che hanno poco tempo a disposizione e per chi ha già scandagliato in precedenza le regioni di Valisthea.

Bando alle ciance, inoltriamoci nel dettaglio insieme in questa guida su come ottenere un Chocobo all’interno del titolo ideato da Naoki Yoshida.

Final Fantasy 16: non un Chocobo qualsiasi

Le missioni secondarie sono suddivise da un simbolo in base alla loro rilevanza, come già accennato in precedentemente. Le side quest contrassegnate dal simbolo “+” si sbloccheranno a partire dal completamento della missione principale “La maledizione dei cristalli”, alla quale avrete accesso dopo all’incirca una decina di ore.

Non appena potrete nuovamente avere accesso alla regione di Rosaria, troverete fuori dal rifugio di Martha la secondaria “La meraviglia bianca”. Ad attendervi troverete lo stesso mercante itinerante incontrato nelle battute iniziali dell’avventura, il quale vi racconterà che i banditi della zona sono terrorizzati dalla presenza di un misterioso Chocobo bianco.

Una volta accettato l’incarico, dovrete attraversare il ponte del rifugio di Martha per raggiungere l’estremità più a sud delle paludi, zona nella quale dovrete aiutare l’enigmatico Chocobo bainco a sbarazzarsi di un’orda di banditi.

Dopo aver eliminato la feccia rappresentata dai banditi, vi renderete conto che il misterioso Chocobo bianco altri non è che Ambrosia, la Chocobo personale di Clive quando era un Primo Scudo in erba presso il Gran Ducato di Rosaria.

