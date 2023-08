Final Fantasy 16: come ottenere oricalco

Lungo la sanguinosa epopea di Clive Rosfield (avete già letto la nostra recensione?), ci imbatteremo in nemici temibili e creature assatanate, ingaggiando ardui combattimenti. Per uscire vittoriosi da questi estenuanti scontri, è indispensabile un equipaggiamento all’altezza della situazione, il quale ci permetta di sopravvivere nei momenti più delicati.

In Final Fantasy 16 il sistema di creazione, comunemente noto come crafting, rappresenta un aspetto fondamentale se si vuole migliorare il proprio armamentario. Tuttavia, per la realizzazione dell’equipaggiamento bellico, sono necessari degli oggetti per la creazione, tra cui il fantomatico oricalco.

L’oricalco è uno tra i materiali più rari di tutto il gioco, necessario per forgiare accessori e armi, come la spada di Gotterdammerung. Se anche voi siete alla ricerca di questo pregiato “ingrediente”, siete giunti nel posto giusto.

Final Fantasy 16: dove trovare oricalco

Prima di poter sbloccare l’oricalco, è necessario progredire nella storia principale, così da sbloccare i ricercati di grado S nella bacheca di caccia di Nektar presso il Rifugio. Di seguito troverete il nome delle creature con la missione alle quali sono correlate:

Fuori dall’ombra: Atlante

Atlante Le cose non andarono a buon fine: Svarog

Svarog Attraverso lo Stretto: Gorgimera

Gorgimera Dopo la battaglia alla spina dorsale di Drake: Re Behemoth

Dall’abbattimento dei mostri sopracitati potete ottenere fino a quattro pezzi di oricalco. Tuttavia, con il conseguente completamento della missione secondaria “Under New Management”, potete entrare in possesso di un quinto ed ultimo oricalco.

Atlante

Atalnte si trova nell’area orientale della Provincia Imperiale di Rosaria.

Svarog

Svarog si trova nell’area sud-orientale del Sacro Impero di Sambreque.

Gorgimera

Gorgimera si trova nell’area occidentale della Repubblica di Dhalmekia, appena a nord-ovest del rifugio di Dalimil.

Re Behemoth

Re Behemoth si trova nell’area settentrionale del Regno di Waloed.

Una volta ottenuti tutti i pezzi di Oricalco, potrete donarli al fabbro Blackthorne così da realizzare armi e accessori formidabili.

Siamo giunti alla fine di questa guida, vi invitiamo a rimare sintonizzati sulle frequenze di Hynerd per non perdervi la nostra recensione sull’ultimo titolo della leggendaria saga firmato Square Enix.