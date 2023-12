GTA 6, ecco il trailer ufficiale: Vice City é tornata!

Incredibile ma vero, GTA 6 è tornato! Il trailer di GTA 6 è trapelato nella sera del 4 Dicembre. Questo ha spinto Rockstar a cambiare i propri piani e a rilasciarlo in anticipo. GTA 6 sarà ambientato a Vice City e il suo lancio è previsto per il 2025.

Basandosi sul trailer, sembra che anche le voci fossero corrette secondo cui GTA VI avrà due protagonisti: un uomo e una donna. Il personaggio femminile sembra essere un ex detenuto e vediamo quello che sembra una qualche forma di social media nel gioco. Poiché vediamo molti di quelli che sembrano video di TikTok o Instagram Reels. C’è anche una battuta su Florida Man. Intravediamo anche le zone umide della Florida oltre alla versione di Rockstar di Miami.

Altri dettagli includono un airboat, un alligatore che viene tirato fuori da una piscina nel cortile (e, più tardi, uno che entra in un negozio). Oltre anche a filmati della bodycam della polizia e il ritorno di Weazel News. Inoltre possiamo trovare veicoli come moto da cross e quad, un’apparente rapina di convenienza e un sacco di neon.

L’atmosfera creata da questo trailer rivela in modo particolare come questo gioco sarà una totale evoluzione rispetto a Grand Theft Auto 5. Non trapela nulla invece per ciò che riguarda GTA Online.

Purtroppo, il trailer è trapelato nella sera del 4 dicembre da un account su Twitter/X. Ovviamente questo é stato sospeso in meno di un’ora. Per poi portare Rockstar a dichiarare su Twitter: “Il nostro trailer è trapelato, quindi per favore guarda il video reale su YouTube”. Ora non rimane che vedere come si comporterà l’azienda, e cosa farà vedere, nell’annunciato orario di uscita del trailer. Magari daranno altri dettagli sul gioco o sulla data di uscita.

E ora non rimane che aspettare aggiornamenti da parte della casa di produzione e l’attesa per il 2025. Ovviamente continuate a seguire Hynerd per ulteriori aggiornamenti inerenti a GTA 6 e per molti altri giochi.