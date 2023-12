GTA 6, annunciato ufficialmente l’uscita del nuovo trailer con data e ora

Nelle scorse settimane avevamo analizzato la comunicazione di Rockstar Games in merito al nuovo winter update di GTA V. Oggi, a quasi un mese dall’uscita della più grande espansione gratuita di GTA Online, The Cayo Perico Heist, cerchiamo di capire in che modo è cambiata l’esperienza multigiocatore di Grand Theft Auto. Ma prima, un passo …

Continue reading “GTA Online – The Cayo Perico Heist: prime impressioni”