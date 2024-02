Imaginary: ecco il secondo trailer del film della Blumhouse

Dopo aver assistito a una bambola robotica assetata di sangue in M3gan e pupazzi animatronics impazziti in Five nights at Freddy’s, la Blumhouse ha deciso di aggiungere un altro oggetto infantile alla lista.

Questa volta, infatti, tocca ad un orsacchiotto di peluche: in Imaginary, sarà quest’ultimo l’oggetto terrificante della pellicola.

La sinossi del film recita:

Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dove è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell’orso di peluche che lei credeva.

Nel nuovo trailer assistiamo ad inquietanti apparizioni derivanti dall’orsacchiotto, mostrandoci quanto vi sia un mistero irrisolto dietro l’oggetto solo apparentemente innocente.

Imaginary diretto da Jeff Wadlow, regista conosciuto per film come Obbligo o verità, Fantasy Island e Kick Ass 2, debutterà nelle sale italiane il 7 marzo 2024.