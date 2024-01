Imaginary: ecco il trailer del nuovo film della Blumhouse

La Blumhouse, casa di produzione di Jason Blum, ci ha regalato sia delle piccole perle del genere horror, basti pensare a Get out e alla saga di Insidious, che cocenti delusioni, come il film L’esorcista, il credente.

Come sarà il prossimo film della celebre casa di produzione? Possiamo iniziare a capirci qualcosa dal nuovo trailer appena uscito in italiano. Imaginary ha come protagonista una bambina ed il suo orsacchiotto malvagio.

Anche se un orsacchiotto non sembra suscitare particolare inquietudine, dobbiamo ricordarci che in due precedenti film della Blumhouse, Five nights at Freddy’s e M3gan, ritroviamo degli oggetti tipici dell’età infantile che sono comunque riusciti a terrorizzarci. Non abbiamo quindi dubbio che Imaginary, diretto da Jeff Wadlow, farà lo stesso.

Imaginary racconta di una madre, Jessica, che torna nella casa della sua infanzia insieme alla figlia adottiva, Alice. La bambina ritroverà un vecchio orsacchiotto che la porterà a compiere delle azioni terribili.

Il cast del film vede DeWanda Wise come Jessica e la giovane Pyper Braun nel ruolo di Alice. Oltre a loro si aggiungono Tom Payne, Betty Buckley, Taegen Burns, Dane DiLiegro, Alix Angelis e Cecilia Leal e Veronica Falcon, quest’ultima nel ruolo della terapeuta della bambina.

Imaginary uscirà nelle sale italiane il 7 marzo di quest’anno.