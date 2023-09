Io Capitano riceve il Leoncino d’oro (e non solo)

Io Capitano, il film di Matteo Garrone presentato il 6 settembre è tra i protagonisti per quanto riguarda i premi collaterali dell’ottantesimo festival del cinema di Venezia.

Il Leoncino d’oro è un premio collaterale del festival del cinema di Venezia da 35 anni ormai. Con il tempo il premio istituito da AGISCUOLA e promosso da David di Donatello, A.G.I.S e A.N.E.C è diventato uno dei più ambiti.

Quest’anno se lo aggiudica il bellissimo film di Matteo Garrone, con questa motivazione.

“Un’ Odissea moderna che scuote nel profondo le coscienze. Una magistrale trasposizione in immagini di eventi di cui troppo spesso non abbiamo consapevolezza. Per il coraggio di una regia che sa perseguire idee ambiziose nonostante le immense difficoltà, per la verità nell’interpretazione, per la potenza di un racconto a metà tra sogno e realtà, in grado di trasmettere un messaggio universale di resistenza e solidarietà”

La motivazione dietro la vittoria di Io Capitano