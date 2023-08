IPhone 15 Ultra: Apple vuole esagerare?

Manca sempre meno ormai al periodo dell’anno in cui l’ultimo modello di IPhone che abbiamo in tasca improvvisamente diventa obsoleto e come ogni anno, molto prima della reale uscita dei prodotti, escono leak che annunciano dimensioni, novità e prezzi.

Questi leak (rumor) nascono proprio perché la Mela, com’è giusto che sia, prima degli annunci ufficiali comunica alle aziende partner costruttrici tutte le caratteristiche, così da non trovarsi impreparata nel momento del lancio.

Nell’articolo di oggi quindi diamo un’occhiata alle informazioni trapelate dai leak usciti fino ad ora, dando attenzione proprio ad IPhone 15 Ultra, aspettando con ansia l’annuncio ufficiale con tutte le novità confermate.

Panoramica: leak su IPhone 15 e IPhone 15 Ultra.

I leak ci dicono che quest’anno avremo una nuova line-up, diversa da quelle a cui siamo sempre stati abituati con conferme, esclusioni, magnifici ritorni ed enormi novità.

Ovviamente la fuoriuscita di notizie parla già di dimensioni, caratteristiche e peculiarità di ogni modello di iPhone che si presume uscirà. Si vocifera di due tagli di grandezza: 6.1″ e 6.7″ per i display, fotocamere con risoluzione di 48 Mpx, Always On e altre peculiarità.

Ovviamente queste sono tutte informazioni che fanno salire la voglia alle stelle di mettere mano ai portafogli di tutti gli appassionati. La super new entry però, se verranno confermate tutte le notizie fuoriuscite, potrebbe portare aria di rivoluzionare nel mondo Apple. E l’indiziato è proprio il protagonista dell’articolo: iPhone 15 Ultra.

Ovviamente non c’è ancora nulla di confermato da Apple. Questo significa che bisogna prendere con le pinze le informazioni che arrivano ai nostri occhi, alle nostre orecchie, analizzarle e aspettare.

Tutto quello che “sappiamo” su IPhone 15 Ultra.

Il nome

Partiamo con la scelta del nome: iPhone 15 Ultra. Sembra che possa realmente essere questo l’epiteto che Apple assegnerà al nuovo top di gamma. Non sarebbe nemmeno una novità dato che è già stato usato per il top di gamma della linea degli Apple Watch.

La fotocamera

Tra tutte le voci che circolano, quella che fa più rumore è quella che tratta del reparto fotocamera. Se a settembre dovesse essere tutto confermato si parla di una completa novità in casa Apple. Stiamo parlando della possibile presenza di uno zoom periscopico 6X.

Si parla di novità importante perché sarebbe la prima volta che Apple non farebbe più affidamento solo sui comparto software, ma ci sarebbe un’apertura all’ampliamento dell’hardware, teoricamente implementando una lente analogica interna ai suoi dispositivi.

Data di uscita, prezzi e considerazioni finali su IPhone 15 Ultra.

Fino ad ora non ci siamo sbilanciati descrivendo nel dettaglio tutte le possibili entrate in scena, aspettiamo che sia Apple a farlo. Parlando di questo speriamo che il 12/13 settembre ci sia la presentazione ufficiale e il 22 dello stesso mese il lancio del prodotto, come ha anticipato il giornalista Mark Gurman.

Il prezzo cambierà? Sì, ma non diminuirà. I modelli base dovrebbero avere un costo simile, se non uguale, a quello dei loro predecessori. Invece per la categoria “Pro”, teoricamente composta proprio dal Pro e dall’Ultra, il prezzo lieviterebbe considerevolmente, rendendo l’Ultra il modello più costoso mai costruito da Apple.

Considerando quanto detto nell’articolo, il target di Ultra è sicuramente quello dei professionisti: architetti, geometri, creator digitali eccetera . Non si parla più di un prodotto dedicato soprattutto agli amanti del brand, anzi, se tutto quello detto fino ad ora dovesse essere confermato, Apple da un forte segnale a tutto il mercato.

Staremo a vedere quindi cosa succederà con l’evento battesimale. Sarà tutto confermato?

A prescindere da tutto, preparatevi al più presto per un articolo come quello che troverete cliccando su questo link per la guida su come farvi o fare un regalo sicuramente apprezzato questo Natale.