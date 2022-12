Quale iphone comprare a natale 2022? Ecco i migliori

Natale 2022 è alle porte e sempre più spesso ci chiediamo che regalo fare, o farci, perché dopo dei periodi complicati come quelli che abbiamo passato è giusto anche farsi un regalo ogni tanto. IPhone, da questo punto di vista, è diventato con il passare degli anni un must have natalizio, ma come ogni anno la domanda è: “Qual è il miglior iPhone da comprare?“

Oggi proviamo a rispondere a questa domanda, dandovi dei consigli e delle dritte che possano schiarirvi le idee in tempo per l’attesa festività, suggerendovi i tre migliori iPhone che potete trovare sul mercato divisi per fascia di prezzo. Per chiarezza, prenderemo in considerazione i prezzi di Amazon ed i modelli dalla memoria base.

IPhone di fascia bassa per Natale 2022

Il primo che vi consigliamo per questo Natale è l’iPhone XS. Presentato a settembre 2018 insieme ai modelli XR e XS Max, è la vera soluzione per chi vuole comprare un cellulare Apple solido, aggiornato e non molto costoso. IPhone XS ha un hardware di nuova generazione, ovvero un chip A12 Bionic e Neural Engine, e il tanto ambito schermo OLED. Se questo non bastasse, XS può essere tranquillamente aggiornato ad iOS 16.

Per quanto riguarda la fotocamera, XS ha 12 megapixel per la doppia fotocamera posteriore e 7 megapixel per quella anteriore. Non il top del top che potete trovare in circolazione, ma sicuramente di buon livello, cosa a cui Apple, da questo punto di vista, ci ha abituati da sempre.

XS, nel suo modello base con 64 gb di memoria, può essere trovato su Amazon ricondizionato ad un prezzo che si aggira sui 270 euro. Una memoria un po’ striminzita, ma tutto sommato un modello che può rappresentare il giusto compromesso per chi non ha un budget elevato e per chi vuole avvicinarsi per le prime volte al mondo Apple.

IPhone di fascia media per Natale 2022

Il secondo che vi consigliamo per queste feste di fine anno è iPhone 11 Pro. Presentato l’anno dopo, nel 2019, l’11 Pro è un prodotto tutt’oggi molto più che valido e che, nonostante tutto, non mostra segni di cedimento. L’11 Pro ha uno schermo OLED ed un hardware con chip Bionic A13. Chiaramente, come per il modello precedentemente illustrato, anche questo può essere aggiornato a iOS 16 senza presentare alcun tipo di problema.

Lato fotocamera abbiamo un leggero ma decisivo miglioramento rispetto all’XS, con la fotocamera esterna che rimane ferma a 12 megapixel, ma una fotocamera interna che da 7 megapixel passa a 12, pareggiando quella esterna. Per selfie e video social, è un passo in avanti da tenere in considerazione.

IPhone 11 Pro, nel suo modello base da 64 gb di memoria, può essere trovato su Amazon ricondizionato ad un prezzo intorno ai 450 euro. Ci teniamo a ribadire che questa memoria può star stretta a determinati tipi di utenti, e che quindi bisognerebbe valutare, se necessario, la sua versione successiva da 128 gb.

IPhone di fascia alta per Natale 2022

Il terzo ed ultimo consiglio, questa volta per un budget più elevato, ricade su iPhone 13 Pro. Presentato nel 2021, il 13 Pro è un prodotto che ha da subito folgorato gli utenti con delle prestazioni mai viste in casa Apple, e non solo. Ancora una volta parliamo di uno schermo OLED, leggermente più grande, e con un hardware che prevede il chip Bionic A15, lo stesso identico processore dell’ultimo arrivato iPhone 14.

Dal punto di vista della fotocamera, anche qui abbiamo un 12 megapixel per la fotocamera esterna e un 12 per quella interna. C’è poco da dire però, è una delle migliori fotocamere nel panorama attuale ed è perfetta per ogni tipo di evenienza, anche ad uso professionale e lavorativo.

13 Pro ha un fattore in più rispetto ai precedenti modelli: Apple ha cancellato la versione base da 64 gb, scalando la capacità minima a 128 gb, una differenza che può sembrare di poco conto, ma che in realtà può risultare come fondamentale. Il 13 Pro è più difficile da trovare, ma ha un prezzo che, da ricondizionato, si aggira intorno ai 950 euro. Un vero affare per chi ha un budget a disposizione abbastanza elevato e che magari vuole utilizzare il cellulare anche per professione.

Questi erano i nostri iPhone da comprare a Natale 2022, ma tu quale sceglierai?