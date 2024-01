Johnny Depp mostra i dietro le quinte del suo nuovo film con Al Pacino

Johnny Depp è pronto a tornare in sala nei panni di regista con Modi. Ecco le foto dal set con Al Pacino e Riccardo Scamarcio.

Dopo il periodo doloroso e confusionario che ha passato Johnny Depp, soprattutto a causa del processo contro la ex moglie Amber Heard, l’attore non solo è tornato nelle sale con la pellicola Jean du Barry – La favorita del re, ma è pronto a tornarci anche come regista.

Depp, infatti, ha appena finito di Girare Modi, il film su Amedeo Modigliani, il famoso artista italiano di fine Ottocento conosciuto per i suoi particolari dipinti di volti di donna affusolati e con sguardo assente.

Il regista ha rilasciato qualche immagine dal set, dalla quale possiamo vedere la presenza di Al Pacino e di Riccardo Scamarcio.

Le prime immagini pubblicate sull’account Instagram di in2_film, la società fondata dall’attore stesso, ci mostrano Johnny Depp insieme ad Al Pacino e Riccardo Scamarcio. Il primo ricopre il ruolo di Maurice Gagnant, famoso collezionista di opere d’arte, mentre a Scamarcio spetta il ruolo di Modigliani stesso.

La pellicola racconterà delle 48 ore di vita del pittore mentre fugge dalla polizia e di un incontro che gli cambierà la vita. Modi dovrebbe uscire nelle sale entro la fine del 2024.