Johnny Depp: i 5 migliori film con l’attore (in attesa del suo ritorno)

La favorita del re, il nuovo film di Maïwenn Le Besco, è atteso nelle sale italiane dal 30 Agosto. Questo film era stato annunciato già nel 2022 come il film del ritorno al cinema di Johnny Depp, dopo la vittoria del processo contro l’ex moglie Amber Heard. In attesa di vedere il film, che verrà distribuito in Italia da Notorious Pictures, parliamo di quelli che per noi sono i cinque migliori film dell’attore.

La fabbrica di cioccolato

Film del 2005 tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl e diretto da Tim Burton.

Il film racconta la storia di Charlie un bambino molto povero che amava il cioccolato. Nonostante questo suo amore però, poteva averne solo una tavoletta all’anno, per il suo compleanno. Willy Wonka, il più famoso cioccolatiere al mondo, indice un concorso nella sua città. Nasconde cinque biglietti d’oro all’interno delle sue barrette di cioccolata, trovare questi biglietti avrebbe garantito la possibilità di visitare la sua fabbrica di cioccolato e un premio speciale a uno cinque vincitori.

Johnny Depp in questo film interpreta un carismatico ed eccentrico Willy Wonka.

I pirati dei Caraibi (l’intera serie)

Come non citare questa serie di film (2003-2006-2007-2011-2017) che vede Johnny Depp nei panni del Capitano Jack Sparrow.

Questi film Disney raccontano le avventure del pirata Jack Sparrow, un personaggio estremamente carismatico e dalla caratterizzazione perfetta, merito soprattutto del grande attore che l’ha interpretato. In ognuno di questi film troviamo un Johnny Depp impeccabile, che spesso, soprattutto nell’ultimo capitolo, regge totalmente il film.

Quando si parla di Depp, probabilmente Jack Sparrow è il primo personaggio che viene in mente al novanta percento delle persone, e questo significa che la sua interpretazione è rimasta impressa nella mente delle persone.

Edward mani di forbice

Chi non ha mai visto questo film diretto da Tim Burton nel 1990?

Questo film, che si trova nel mezzo tra la fiaba de La bella e la bestia e il romanzo gotico Frankenstein, catapulta lo spettatore nella testa di Tim Burton. Non a caso questo è il film che per il regista, rappresenta al massimo la sua poetica.

Edward era stato costruito da uno scienziato, e possiede delle forbici al posto delle mani, poiché il suo inventore, che ancora non aveva concluso la sua creazione, era morto improvvisamente. Un giorno Peggy Boggs, una rappresentate Avon, bussa a casa di Edward, alla ricerca di nuove clienti. Nel vedere che questo ragazzo con delle forbici al posto delle mani, era apparentemente buono e innocuo, decide di portarlo a casa sua per farlo vivere con la sua famiglia. Edward conoscerà tante persone e dovrà abituarsi a questo nuovo ambiente.

Johnny Depp, che interpreta Edward, inizia con questo film una serie di collaborazioni con il regista Tim Burton.

Donnie Brasco

Questo film del 1997, ispirato alla storia di Joseph Dominick Pistone, è stato diretto da Mike Newell.

Lefty, un criminale appartenente alla famiglia Bonanno, cerca di vendere a Donnie Brasco (Joe Pistone) un anello di diamanti. Donnie Brasco però si accorge subito che l’anello era in realtà falso. Perciò propone a Lefty di andare dalla persona che gliel’aveva venduto fingendo che fosse fatto di zirconi. Lefty, apprezzando l’atteggiamento di Donnie, decide di insegnargli le regole della mafia e fargli da garante per farlo unire alla banda.

Johnny Depp interpreta Donnie Brasco, mentre a interpretare Lefty è di Al Pacino. Depp e Pacino insieme in un film drammatico sono perfetti, e rendono questo film, degno di questo posto in classifica.

Buon compleanno Mr. Grape

Questo film diretto da Lasse Hallström nel 1993 si aggiudica il primo posto in classifica.

Gilbert Grape vive in una famiglia difficile. Il padre si era suicidato. La madre, dopo il suicidio del marito, non faceva altro che mangiare e guardare la televisione, tanto da essere diventata gravemente obesa. Gilbert si ritrova a doversi occupare da solo del fratello diciottenne Arnie, autistico. Il film ci mostra il loro rapporto e la loro storia.

Johnny Depp interpreta Grape. Arnie invece è interpretato da Leonardo DiCaprio, che si aggiudica la candidatura come miglior attore non protagonista ai premi Oscar.

Depp interpreta un ragazzo semplice, molto sensibile, nonostante voglia apparire molto duro. Un personaggio molto interessante in un film che fa bene al cuore.

Citare solo 5 film con Johnny Depp non basta

E bene sì, scegliere solo 5 film tra i tantissimi nei quali ha lavorato, è estremamente difficile. Johnny Depp è un attore dal talento immenso, un artista poliedrico che nel corso degli anni ci ha regalato delle interpretazioni straordinarie. Perciò non vediamo l’ora di vederlo nel suo prossimo lavoro La favorita del re.