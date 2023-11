Lies of P: annunciata patch migliorativa e novità sul DLC

Nelle scorse ore, sul canale YouTube ufficiale di Lies of P, è uscito un video molto interessante riguardo il prossimo futuro del gioco. Il videogioco di NEOWIZ ha riscosso un grandissimo successo, raggiungendo il milione di copie vendute in un mese. L’importanza di questo risultato è ancora più alta se pensiamo che il titolo è uscito al day one su Xbox Game Pass, e i giocatori che ne hanno usufruito non rientrano nel conteggio delle vendite.

Director’s Letter

Nel video è presente Jiwon choi, game director di Lies of P, e inizia questa “lettera” ringraziando tutti gli utenti con le seguenti parole:

“Forse è poco rispetto al supporto che abbiamo ricevuto da voi, ma spero che il regalo che abbiamo preparato vi piaccia. La nostra massima priorità è lo sviluppo del DLC e il lavoro sul sequel. Il team di sviluppo si sta impegnando a fondo, facendo brainstorming ed esplorando diversi aspetti del progetto.”

Ha poi proseguito dicendo:

“Vorrei poter condividere con voi tutti i dettagli. Ma se lo facessi… andrei incontro a severi rimproveri da parte dei miei colleghi sviluppatori. Tuttavia, allo stesso tempo, sono sinceramente desideroso di mostrare alcuni scorci del nostro lavoro. Ho inserito di nascosto alcuni schizzi del DLC.”

In breve, oltre all’annuncio del DLC, è stata promessa una patch per il bilanciamento di armi e personaggi oltre a vari miglioramenti generali per alleviare la difficoltà nelle prime fasi del gioco. Come ringraziamento a tutti gli utenti verrà poi regalato un nuovo costume per il protagonista, oltre ad aver aggiunto la possibilità di indossare cappello e occhiali separatamente.

Per finire sono stati mostrati due disgeni raffiguranti le ambientazioni del DLC di Lies of P. Nelle immagini possiamo vedere il relitto di una nave incagliata contro un’altra nave e una sorta di laboratorio completamente ghiacciato. Oltre a queste due immagini non abbiamo ricevuto ulteriori informazioni riguardanti la data d’uscita. Non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte del team di sviluppo.