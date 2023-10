Xbox: nuovi giochi presentati in streaming

Questo sembra essere proprio un periodo ricco di novità videoludiche per Xbox Game Pass. Mercoledì 25 ottobre, su You Tube e sulla piattaforma Twitch, è stato trasmesso in onda l’evento speciale Xbox Partner Preview. La diretta streaming ha mostrato i trailer dei nuovi videogiochi in fila per la pubblicazione ufficiale nei prossimi mesi. Molti di questi trepidamente attesi dai fan, che ancora adesso tengono il conto alla rovescia in attesa di potervi mettere le mani. Ad organizzare la presentazione l’azienda Microsoft, a fronte però del lavoro di terze parti.

I migliori titoli secondo le prospettive

Fra le novità più attese Like a Dragon: Infinite Wealth, che ha avuto l’onore di aprire la trasmissione. Il 26 gennaio è la data prevista del suo rilascio. Un action RPG in stile yakuza, su uno scenario che potrebbe essere quasi il riflesso di GTA. Un’esperienza di gioco in un’ambiente in buona parte da ricreare, dalle infrastrutture agli intrattenimenti.

Nella lista stellata rientra anche Robocop: Rogue City, che ha particolarmente infiammato gli applausi. L’attesissimo titolo, proclamato da un trailer spettacolare, sarà tra pochi giorni disponibile per l’acquisto. Una grafica eccezionale, che rende al meglio un mondo degradato secondo il buon vecchio canone Gotham. Un’esperienza ludica in prima persona, dove l’eroe metallizzato ripulisce le strade dal marciume che soffoca la città.

Il trailer di Alan Wake 2 ha chiuso in bellezza il l’evento videoludico. Uno dei titoli più attesi e anche una delle presentazioni del giorno più apprezzate. Il gameplay ha deliziato gli occhi degli spettatori con un design ottimizzato, armi avanzate, un sistema di gioco dove ogni mostro va affrontato innanzitutto con astuzia ancor prima che con forza.

Ecco le altre aggiunte

Ad arricchire il catalogo delle presentazioni ecco il survival Ark II, il dinamico Ikaro will not die, le alpi svizzere di Dungeons of Hinterberg, il fantasy Spirit of the North 2. Ma anche lo stratega Manor Lords, l’horror survival Steel Wakes the Deep, il selvaggio Metal Gear Solid Delta e lo sparatutto The Finals. Tutti titoli che la Microsoft ha però messo ben poco in luce, dando solo piccoli assaggi di ciò che Xbox sarà orgoglioso di regalarci.

Siamo in trepida attesa per potervi fornire, il prima possibile, ulteriori aggiornamenti e recensioni delle nuove proposte Xbox.