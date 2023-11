Lies of P: doppio premio al The Game Awards 2023

L’apprezzatissimo Action RPG Lies of P, forgiato dal marchio NEOWIZ, ha ricevuto due importanti titolazioni alla famosa cerimonia di premiazione videoludica. Le classifiche hanno lo hanno fasciato del titolo di miglior gioco di ruolo e miglior direzione artistica. Tutti i vincitori del The Game Awards 2023 saranno annunciati in diretta il 7 dicembre. Gli spettatori potranno intanto tenere d’occhio i vari piazzamenti direttamente dal sito web dell’evento.

Il vanto di un grande successo

Inutile dire che la posizione ottenuta ha commosso l’intero team NEOWIZ. Un titolo che tra l’altro aveva già raggiunto le vette degli apprezzamenti del pubblico, con più di un milione di vendite nel primo mese. In onore della grande vittoria, gli sviluppatori hanno deciso di ringraziare i loro fan mettendo sul mercato la colonna sonora originale di Lies of P. Al momento disponibile per l’acquisto su piattaforme come Steam, Spotify, Amazon, Apple Music e tante altre.

Per chi non conoscesse Lies of P

Il famoso soluls-like è stato lanciato il 18 settembre come una sorta di omaggio al nostro connazionale Carlo Collodi. La penna da cui si è materializzata la figura di Pinocchio, che ha ispirato l’intera vicenda del videogame. La storia narra di P, un burattino creato dalla manualità di Geppetto, che si ritrova ingoiato da un mondo infestato. Mostri e creature mortali mettono riempiono di sangue le strade della città di Krat. P ha il compito di restituire l’equilibrio ad un mondo che sembra ormai gettato nel caos, nella speranza di trasformarsi un giorno in umano. Più bugie dice più si avvicina al suo scopo. Ma la scelta tra chi fidarsi e chi no, chi mente e chi no, può fare la differenza. E chi meglio di P può riuscirci? Una vicenda narrativa dinamica sullo sfondo di un gameplay dall’aspetto dark, che conserva comunque una certa eleganza di stile.