Marvel Snap: la contessa Valentina!

Allora posso dire una cosa che potrebbe non essere condivisibile? Secondo me è una carta molto più forte di quello che sembra. Una features che aggiunge carte costo 6 che diventano costo 4. Anche se diventa -3 di potenza secondo me hai una roulette molto ampia di opportunità. Certo magari pescare un Leader -3 non sarà bellissimo ma già trovare un Magneto che diventa 4-9… per me è una vittoria su tutti i fronti. Ogni tanto Marvel Snap tira fuori delle perle.