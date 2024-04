Marvel Snap: From Zero to Hero!

Eccoci qua, è già passato un mese dall’uscita della faida tra Avengers e X-Men! Ora toccano ad altri personaggi unirsi a questo splendido mondo chiamato Marvel Snap! Il tutto inizierà il 2 Aprile e termina il 7 Maggio alle ore 20 locali. Una stagione di 5 settimane compresa di ben 6 nuove uscite, come sempre, ogni martedì.

Le carte in questione saranno i famosi Thunderbolts:

Baron Zemo acquistabile attraverso il pass.

Red Hulk in uscita il primo giorno.

U.S.Agent in uscita il 9 Aprile.

Red Guardian in arrivo il 16 Aprile.

White Widow in uscita il 23 Aprile.

Valentina come ultima uscita il 30 Aprile.

In questo articolo andremo ad analizzare solo Baron Zemo, le altre carte avranno articoli a loro dedicati come ogni stagione. Se volete seguire tutte le novità su Marvel Snap vi invito anche a passare su Hynerd.it per non perdervi tutto ciò che riguarda questo splendido gioco.

Baron Zemo

Descrizione:

Baron Zemo (costo: 3, potenza: 5): Alla Scoperta: recluta la carta dal costo più basso dal mazzo del tuo avversario al tuo lato di questa posizione.

Con un body ottimo per il meta attuale ed un effetto potenzialmente distruttivo per le combo del mazzo avversario. Baron Zemo si prepara ad entrare di prepotenza tra le carte tech potenzialmente più usate. Le potenzialità sono infinite, un ipotetico inserimento in un mazzo Silver Surfer sarà perfetto a mio parere. Ovviamente troverà sinergia con carte come Yondu e Sera.

Ma chi è Baron Zemo?

Barone Zemo (in inglese Baron Zemo) è il nome di due personaggi dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics.

Il primo, Heinrich Zemo , creato da Stan Lee (testi) e Jack Kirby (disegni), è apparso per la prima volta in The Avengers (vol. 1) n. 6 (luglio 1964).

, creato da (testi) e (disegni), è apparso per la prima volta in The Avengers (vol. 1) n. 6 (luglio 1964). Il secondo, Helmut Zemo, creato da Tony Isabella (testi) e Sal Buscema (disegni), è esordito in Captain America and The Falcon (vol. 9) n. 168 (dicembre 1973).

Entrambi i personaggi, rispettivamente padre e figlio, sono supercriminali discendenti da un’antica stirpe nobiliare tedesca ed avversari ricorrenti di Capitan America e i Vendicatori. Insieme al Teschio Rosso e ad Arnim Zola è il nemico giurato di Capitan America.

Nella classifica stilata nel 2009 da IGN, Helmut Zemo si è posizionato al 40º posto come più grande cattivo nella storia dei fumetti.

Poteri e abilità

Heinrich Zemo è un genio scientifico specializzato nello sviluppo di armi. Tra le cui creazioni principali figurano: raggi della morte, androidi rudimentali, una pistola disintegrante (anche miniaturizzata), il trattamento a energia ionica che ha dato origine a Wonder Man, un collante virtualmente impossibile da rimuovere noto come “Adesivo-X” (Adhesive X) e la soluzione chimica nota come “Composto X” (Compund X) che gli ha consentito di rallentare il proprio processo d’invecchiamento. Durante la seconda guerra mondiale, ha inoltre preso parte a varie operazioni militari e di spionaggio. Dimostrandosi secondo solo al Teschio Rosso (divenuto difatti suo rivale). Mentre durante i decenni passati in Sud America è divenuto un grande esperto di combattimento corpo a corpo.

Helmut Zemo, come suo padre, è dotato di un intelletto straordinario ma, nonostante abbia un master in ingegneria, più che sulla scienza le sue doti mentali si focalizzano in capacità di pianificazione strategica e leadership. Il barone è in grado di influenzare moralmente chiunque incontri e di manipolare altri individui con facilità facendoli agire contro il loro stesso interesse.