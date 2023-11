Milan Games Week & Cartoomics 2023: tutte le info sull’evento

A pochissime ore dalla nuova edizione della fiera videoludica più attesa dell’anno, è giunto il momento di farsi un’idea su cosa il Milan Games Week & Cartoomics 2023 sembra offrirci! La fiera avrà luogo a Milano nelle giornate dal 24 al 26 novembre. Riunirà “tutte le arti e le forme di espressione all’interno di un unico appuntamento multidisciplinare, capace di dare vita a uno spazio in cui i visitatori potranno trovare il meglio delle proprie passioni in mostra”.

Potrete visualizzare l’intero programma della fiera sul sito ufficiale dell’evento, cliccando su questo link. Le tantissime attività che si susseguiranno avranno luogo in una configurazione del tutto rinnovata, distribuita quest’anno nei padiglioni 9, 11, 13 e 15 di Fiera Milano Rho. La nuova disposizione dell’evento aggiungerà ben 8000 mq di superficie rispetto all’edizione precedente, dando spazio a tante nuovissime attività.

Milan Games Week 2023: le attività presenti in fiera

I neo-introdotti padiglioni 11, 13 e 15 saranno eletti a capitale del gaming dell’edizione 2023, nella nuova “Freeplay Area” realizzata in collaborazione con Euronics. Al loro interno i visitatori potranno provare tutte pe più grandi uscite videoludiche di quest’anno. Il tutto tramite 120 postazioni tra console e PC, messe a disposizione per i videogiocatori di tutto lo stivale.

Tra i titoli di maggior rilievo possiamo trovare un ventaglio selezionato da Sony PlayStation, tra i quali il nuovissimo Marvel’s Spider-Man 2. Sarà poi presente uno spazio dedicato all’ecosistema Xbox Microsoft, nel quale i visitatori potranno mettere le mani su titoli quali Starfield, Forza Motorsport, Party Animals, Fallout 76, Jusant, Gotham Knights, Lies of P e Age of Empires 4. Anche Nintendo non si tira indietro, permettendo ai visitatori di provare opere come Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Mario Kart 8 ed il freschissimo WarioWare: Move It!.

Ospite d’onore di questa edizione sarà la leggenda del calcio Alessandro Del Piero che presso lo stand The Nemesis. La piattaforma di intrattenimento che offre esperienze di realtà virtuale e realtà aumentata, mostrerà il progetto che celebra la sua carriera utilizzando tecnologie d’avanguardia.

Il Milan Games Week 2023 non sarà però destinato esclusivamente alle uscite videoludiche! Nel corso di tutta la fiera sarà infatti dato grande spazio ai creatori di contenuti. Gli ospiti di questa edizione del Milan Games Week 2023 parteciperanno a molteplici meet&greet con i fan, accogliendo questi con panel e sessioni di gioco . Spazio anche ad altri settori, come quelli dell’eSport e cosplay, ma anche fumetti e giochi da tavolo.

Dal lato Cartoomix la fiera di quest’anno offrirà appositi spazi ad editori quali JPOP, Saldapress, Panini Comics, Tunuè, 001, Hikari Ed, Gigaciao, Starshop, Giunti, Salani, Mondadori e tanti altri.

Altro evento cardine di questo Milan Games Week & Cartoomics 2023 sarà poi il Fantasticon Film Fest. Un festival dedicato al cinema anime, fantasy e horror. Al suo interno i visitatori potranno assistere a ben 14 proiezioni ed incontrare molti ospiti. Tra i quali figureranno anche i Manetti Bros. con la loro anteprima di Diabolik Chi Sei?.

Il programma di questa edizione del Milan Games Week & Cartoomics sembra quindi essere ricca di contenuti entusiasmanti! Non resta altro che attendere domani 24 novembre e dare il via alle danze!