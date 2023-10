MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS 2023, UNO SHOW MAI VISTO PRIMA!

Milan Games Week & Cartoomics, in collaborazione con Fiera Milano e Fandango Club Creators, è pronta a diventare il palcoscenico globale per giocatori, lettori e sognatori. Questa manifestazione, più che un evento, si propone come un vero e proprio incubatore dell’espressione pop, unendo il mondo tangibile con quello virtuale attraverso un programma ricco di novità e una nuova configurazione spaziale.

Quest’anno, infatti, la fiera si espanderà in 4 padiglioni, offrendo 8000 mq in più rispetto all’ultimo anno. Gli spazi saranno dedicati ai videogiochi, ai fumetti, ai giochi da tavolo e al cinema, accogliendo ospiti provenienti da tutto il mondo.

Il legame tra innovazione e tradizione è testimoniato dall’area Planet Comics & Books, un luogo in cui autori, disegnatori e illustratori potranno interagire con il pubblico grazie alla presenza di importanti editori. Tra gli ospiti internazionali, segnaliamo il mangaka Sergei, autore di Kuma Kuma Kuma Bear, e la scrittrice inglese Samantha Shannon.

In parallelo, grazie alla collaborazione con Echo e Fiera Milano, verrà lanciato il Fantasticon Film Fest (FFF), un festival dedicato al cinema che spazierà tra anime, fantasy e horror, con un programma ricco di anteprime nazionali e special guest.

L’evento non trascurerà i giochi da tavolo, con la nuova area Unplugged dedicata alle più importanti case editrici di boardgame. Tra le esclusive, segnaliamo l’espansione del gioco di carte collezionabili Disney, Lorcana – Rise of the Floodborn, di Ravensburger.

Il Central Stage sarà il cuore pulsante dell’evento, grazie a un programma che unisce musica, gaming, panel e anteprime. Tra gli ospiti musicali, i rapper Rhove e Boro Boro, e gli artisti della scena rap, trap e urban.

Il settore videoludico avrà un ruolo di primo piano, con anteprime di gameplay, interviste a figure di riferimento dello sviluppo italiano e internazionale e sfide entusiasmanti su Call of Duty Warzone.

La sezione gaming, sponsorizzata da Euronics, sarà dotata di 120 console e postazioni PC per permettere al pubblico di provare le ultime novità e i titoli della stagione.

Infine, l’area dedicata agli eSport sarà gestita da PG Esports in collaborazione con Dentsu Gaming, con tornei di League of Legends, Fortnite e Rocket League.

Milan Games Week & Cartoomics rappresenta un ecosistema di intrattenimento a 360°, che accoglierà il pubblico dal 24 al 26 novembre presso i padiglioni 9, 11, 13 e 15 e presso l’Auditorium di Fieramilano (Rho). I biglietti sono già disponibili sul sito milangamesweek.it.